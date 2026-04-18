Things to donate on Akshaya Tritiya: अक्षय तृतीया हिन्दू पंचांग का सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन किया गया दान और शुभ कार्य सदा सुख और समृद्धि का मार्ग खोलते हैं। खासतौर पर भीषण गर्मी के समय, जब प्राकृतिक संसाधन कम होते हैं, इस दिन जल और अन्न का दान करने का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं वे 5 वस्तुएं, जिनका दान आपके घर में बरकत और सुख-शांति लाएगा...