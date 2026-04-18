शनिवार, 18 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. संत-महापुरुष
  4. the indian state of kerala was established by lord parashurama
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : शनिवार, 18 अप्रैल 2026 (13:21 IST)

भारतीय राज्य केरल को भगवान परशुराम ने क्यों किया था स्थापित?

Lord Parashurama
केरल को 'भगवान का घर' कहा गया है। यहां पर पद्मनाभम स्वामी और सबरीमाला का प्रसिद्ध मंदिर है। महान संत आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। केरलम की राजधानी तिरुवनन्तपुरम (त्रिवेन्द्रम) है और यहां की भाषा मलयालम है। केरल के बारे में एक रोचक तथ्य भी है और वह यह कि इस भूमि की स्थापना भगवान परशुराम ने की थी।
 

1. केरल और कोंकण के रचयिता

  • दक्षिण भारत की लोककथाओं के अनुसार, परशुराम जी ने ही केरल, कोंकण और तटीय कर्नाटक की भूमि को समुद्र से निकाला था। 
  • कहा जाता है कि उन्होंने अपना फरसा समुद्र में फेंका, जिससे समुद्र पीछे हट गया और उपजाऊ भूमि प्रकट हुई। इसलिए उन्हें इस क्षेत्र का संरक्षक देवता माना जाता है। 
  • मान्यता अनुसार परशुराम जी ने हैहयवंशी क्षत्रियों से धरती को जीतकर दान कर दी थी।
  • जब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची तो वे सह्याद्री पर्वत की गुफा में बैठकर वरुण देव की तपस्या करने लगे।
  • वरुण देवता ने परशुराम जी को दर्शन दिए और कहा कि तुम अपना फरसा समुद्र में फेंको। 
  • जहां तक तुम्हारा फरसा समुद्र में जाकर गिरेगा, वहीं तक समुद्र का जल सूख कर पृथ्वी बन जाएगी।वह सब पृथ्वी तुम्हारी ही होगी।
  • परशुराम जी के ऐसा करने पर समुद्र का जल सूख गया और जो भूमि उनको समुद्र में मिली, उसी को वर्तमान को केरल कहते हैं। 

2. श्री परशुराम स्वामी मंदिर, तिरुवल्लाम, केरल:

यह मंदिर भगवान परशुराम को समर्पित एक 2000 वर्ष पुराना मंदिर माना जाता है। दक्षिण भारत में, उडुपी के पास भी एक पवित्र स्थान पजाका में, एक प्रमुख मंदिर स्थित है जो परशुराम जी को समर्पित है। 
 

3. ओणम और परशुराम

परशुरामजी ने सर्वप्रथज्ञ इस भूमि पर विष्णु भगवान का मंदिर बनाया। कहते हैं कि वह मंदिर आज भी 'तिरूक्ककर अप्पण' के नाम से प्रसिद्ध है। जिस दिन परशुराम जी ने मंदिर में मूर्ति स्थापित की थी, उस दिन को 'ओणम' का त्योहार मनाया जाता है। हालांकि लोकमान्यता के अनुसार यह पर्व राजा बली और भगवान वामन की कथा से भी जुड़़ा हुआ है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

बुध का मीन राशि में प्रवेश: इन 5 राशियों के लिए बढ़ सकता है खतरा, रहें सतर्क

बुध का मीन राशि में प्रवेश: इन 5 राशियों के लिए बढ़ सकता है खतरा, रहें सतर्कMercury Transit Pisces 2026: 11 अप्रैल 2026 को ग्रहों की चाल में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। बुद्धि, संवाद और तर्क के कारक बुध, अपने मित्र शनि की राशि (कुंभ) को विदा कहकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे।

अगले 7 साल की डराने वाली भविष्यवाणी! क्या आने वाला है बड़ा संकट?

अगले 7 साल की डराने वाली भविष्यवाणी! क्या आने वाला है बड़ा संकट?Astrology bhavishyavani: हिंदू पंचांग के प्रत्येक नए वर्ष को संवत्सर कहते हैं। प्रत्येक संवत्सर का एक नाम है जिससे पता चलता है कि उस वर्ष में क्या होने वाला है। 60 संवत्सरों का एक चक्र पूर्ण होने के बाद फिर से एक नए युग का प्रारंभ होता है। वर्तमान में 19 मार्च 2026 से रौद्र नामक संवत्सर प्रारंभ हुआ है। चलिए जानते हैं इस संवत्सर सहित आगामी 7 संवत्सरों की भविष्यवाणी

केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियां

केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियांकेदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा जितनी आध्यात्मिक और सुखद है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। 22 और 23 अप्रैल 2026 को कपाट खुलने वाले हैं, ऐसे में यात्रा पर निकलने से पहले इन 5 महत्वपूर्ण तैयारियों को सुनिश्चित कर लें।

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभ

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभKhappar yog 2026: पिछले साल यानी वर्ष 2025 में 15 मार्च से 11 जून और इसके बाद 11 जुलाई से लेकर 7 अक्टूबर तक खप्पर योग बना था। सभी ने देखा है कि इसी दौरान ईरान-इजराल का युद्ध और फिर भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इस वर्ष भी ऐसा ही योग बन रहा है। चलिए जानते हैं कि किन 3 राशियों को होगा नुकसान और किसको मिलेगा इनाम।

छोटा चारधाम यात्रा 2026: कब खुलेंगे केदारनाथ-बद्रीनाथ के कपाट? जानें यात्रा की पूरी तारीख

छोटा चारधाम यात्रा 2026: कब खुलेंगे केदारनाथ-बद्रीनाथ के कपाट? जानें यात्रा की पूरी तारीखChar Dham Yatra 2026: वर्ष 2026 की चारधाम यात्रा बहुत जल्द ही 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, यात्रा का शुभारंभ अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा।

और भी वीडियो देखें

Char dham yatra: चार धाम यात्रा में रखें ये 10 सावधानियां जरूर जानें

Char dham yatra: चार धाम यात्रा में रखें ये 10 सावधानियां जरूर जानेंचार धाम यात्रा (यमुनात्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ) न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भौगोलिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण भी है। ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी और बदलता मौसम आपकी परीक्षा ले सकता है। अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए इन 10 सावधानियों का विशेष ध्यान रखें।

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाचार धाम यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जानिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और यात्रा से जुड़ी गाइडलाइन।

Akshaya Tritiya Story: एक मामूली वैश्य कैसे बना चक्रवर्ती सम्राट? जानें अक्षय तृतीया की यह चमत्कारिक कथा!

Akshaya Tritiya Story: एक मामूली वैश्य कैसे बना चक्रवर्ती सम्राट? जानें अक्षय तृतीया की यह चमत्कारिक कथा!Akshaya Tritiya Ki Kahani : अक्षय तृतीया की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है धर्मदास की कहानी। धर्मदास एक वैश्य था, जो ईमानदारी और श्रद्धा के साथ अपने व्यापार और धर्म का पालन करता था। उसे विश्वास था कि यदि वह पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ मां लक्ष्मी और ईश्वर की पूजा करेगा, तो उसकी हर आर्थिक और जीवन की समस्या का समाधान होगा।

Akshaya Tritiya Festival 2026: 'जल और अन्न' दान के महापुण्य का दिन अक्षय तृतीया, भीषण गर्मी में ये 5 वस्तुएं दान करने से घर आएगी बरकत

Akshaya Tritiya Festival 2026: 'जल और अन्न' दान के महापुण्य का दिन अक्षय तृतीया, भीषण गर्मी में ये 5 वस्तुएं दान करने से घर आएगी बरकतThings to donate on Akshaya Tritiya: अक्षय तृतीया हिन्दू पंचांग का सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन किया गया दान और शुभ कार्य सदा सुख और समृद्धि का मार्ग खोलते हैं। खासतौर पर भीषण गर्मी के समय, जब प्राकृतिक संसाधन कम होते हैं, इस दिन जल और अन्न का दान करने का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं वे 5 वस्तुएं, जिनका दान आपके घर में बरकत और सुख-शांति लाएगा...

भारतीय राज्य केरल को भगवान परशुराम ने किया था स्थापित

भारतीय राज्य केरल को भगवान परशुराम ने किया था स्थापितकेरल को 'भगवान का घर' कहा गया है। यहां पर पद्मनाभम स्वामी और सबरीमाला का प्रसिद्ध मंदिर है। महान संत आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। केरलम की राजधानी तिरुवनन्तपुरम (त्रिवेन्द्रम) है और यहां की भाषा मलयालम है। केरल के बारे में एक रोचक तथ्य भी है और वह यह कि इस भूमि की स्थापना भगवान परशुराम ने की थी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com