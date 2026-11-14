Dev uthani ekadashi 2026: देवउठनी एकादशी कब है 20 या 21 नवंबर 2026 को?

Dev uthani gyaras kab hai 2026: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का दिन बेहद खास माना जाता है, जिसे हम देवोत्थान या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि इस पावन दिन भगवान विष्णु अपनी चार महीने की लंबी योगनिद्रा से जागते हैं। उनके जागने के साथ ही 'चातुर्मास' खत्म हो जाता है और पिछले चार महीनों से रुके हुए सभी शुभ व मांगलिक काम—जैसे शादी-ब्याह, गृह प्रवेश और मुंडन—एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। इस बार इस एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2026 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा।

साल 2026 में कब रखा जाएगा यह व्रत?

साल 2026 में देवउठनी एकादशी की तारीख को लेकर गृहस्थ और वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए दो अलग-अलग दिन तय हैं:

गृहस्थ (स्मार्त) लोगों के लिए: आम गृहस्थ और स्मार्त संप्रदाय को मानने वाले लोग शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को यह व्रत रखेंगे।

वैष्णव संप्रदाय और इस्कॉन के लिए: वैष्णव परंपरा को मानने वाले श्रद्धालु अगले दिन यानी शनिवार, 21 नवंबर 2026 को व्रत का पालन करेंगे।

एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, इस बार एकादशी तिथि का समय कुछ इस प्रकार रहेगा:

तिथि की शुरुआत: 20 नवंबर 2026 को सुबह 07:15 बजे से।

तिथि की समाप्ति: 21 नवंबर 2026 को सुबह 06:32 बजे तक।

कब खोलें व्रत? (पारण का सही समय)

किसी भी एकादशी व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब उसे सही मुहूर्त में खोला (पारण किया) जाए। चूंकि इस बार द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है, इसलिए पारण के समय का विशेष ध्यान रखना होगा:

20 नवंबर को व्रत रखने वालों के लिए: आप अपना व्रत अगले दिन यानी 21 नवंबर को दोपहर 01:11 बजे से दोपहर 03:18 बजे के बीच खोल सकते हैं।

21 नवंबर (वैष्णव) को व्रत रखने वालों के लिए: आप अपना व्रत 22 नवंबर को सुबह 06:49 बजे से सुबह 08:56 बजे के बीच खोलेंगे।