देवउठनी एकादशी पर क्यों जागते हैं भगवान विष्णु? जानिए इस दिन का खास महत्व

Devuthani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की आराधना के लिए बेहद खास माना जाता है। इन्हीं एकादशियों में देवउठनी एकादशी का अपना अलग महत्व है। यह वह पावन अवसर है, जब 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु के जागने की मान्यता है। इसी के साथ चातुर्मास का समापन होता है और विवाह, गृह प्रवेश सहित दूसरे मांगलिक कार्यों का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। देवउठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी और हरिबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने की मान्यता क्यों है और इस दिन का इतना खास महत्व क्यों है?

देवउठनी एकादशी पर क्यों जागते हैं भगवान विष्णु?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता हैं। वे संसार में धर्म और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते हैं। कहा जाता है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शय्या पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इस तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है इसके बाद भगवान विष्णु लगभग चार महीने तक योग निद्रा में रहते हैं।

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वे पुनः जागते हैं। इसी कारण इस तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। यहां भगवान विष्णु की योग निद्रा का अर्थ सामान्य नींद नहीं, बल्कि उनकी दिव्य योग अवस्था से है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु के जागने के साथ ही देवताओं में प्रसन्नता का संचार होता है और सृष्टि में शुभ कार्यों की शुरुआत का समय आता है।

4 महीने तक क्यों योग निद्रा में रहते हैं श्रीहरि?

भगवान विष्णु के चार महीने तक योग निद्रा में रहने की अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इसकी शुरुआत आषाढ़ शुक्ल एकादशी से होती है और कार्तिक शुक्ल एकादशी पर इसका समापन माना जाता है। हिंदू धर्म में चातुर्मास को आत्मसंयम, तपस्या, साधना और आध्यात्मिक उन्नति का समय माना गया है।

इस दौरान साधु-संत एक स्थान पर रहकर धार्मिक साधना करते हैं। गृहस्थ लोग भी खानपान में संयम रखते हैं और पूजा-पाठ, व्रत तथा दान-पुण्य पर विशेष ध्यान देते हैं। पारंपरिक मान्यता के अनुसार, भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के बाद मांगलिक कार्यों को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है।

इस अवधि में भगवान शिव को सृष्टि के संचालन और धर्म की रक्षा से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करने वाला माना जाता है। चातुर्मास का एक व्यावहारिक पक्ष भी है। पुराने समय में वर्षा ऋतु के कारण लंबी यात्राएं और बड़े सामाजिक आयोजन करना कठिन होता था। इसलिए इस अवधि में धार्मिक साधना और संयम पर विशेष जोर दिया जाता था।

देवउठनी एकादशी के बाद क्यों शुरू होते हैं मांगलिक कार्य?

देवउठनी एकादशी को हिंदू धर्म में नई मांगलिक शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ चातुर्मास की समाप्ति होती है और विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन तथा अन्य शुभ संस्कारों के आयोजन का समय फिर से शुरू होने लगता है।

इसके पीछे धार्मिक मान्यता है कि चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इसलिए इस अवधि में शुभ मांगलिक कार्यों को स्थगित रखा जाता है। जब कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु जागते हैं, तब देवताओं की प्रसन्नता और शुभ कार्यों की शुरुआत का समय माना जाता है। यही वजह है कि देवउठनी एकादशी के बाद परिवारों में विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं।

देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह की परंपरा क्यों निभाई जाती है?

देवउठनी एकादशी का एक प्रमुख आकर्षण तुलसी विवाह भी है। इस अवसर पर कई घरों और मंदिरों में माता तुलसी तथा भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। धार्मिक मान्यताओं में तुलसी को अत्यंत पवित्र माना गया है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व है। वहीं शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है।

इसी कारण तुलसी और शालिग्राम का विवाह भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के विवाह उत्सव के रूप में भी देखा जाता है। तुलसी विवाह के पीछे वृंदा से जुड़ा एक पौराणिक प्रसंग प्रचलित है। मान्यता के अनुसार, वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त और महान पतिव्रता थीं। उनके तप और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी के रूप में पूजनीय होने का वरदान दिया। इसी वजह से तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है।