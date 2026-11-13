  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. एकादशी
  4. Why does Lord Vishnu wake up on Devuthani Ekadashi, Learn about special significance of this day
Published By चेतन गौड़
Last Modified: Friday, 13 November 2026 (13:12 IST)

देवउठनी एकादशी पर क्यों जागते हैं भगवान विष्णु? जानिए इस दिन का खास महत्व

Why does Lord Vishnu remain in Yoga Nidra for 4 months
Published By: चेतन गौड़
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (13:36 IST)
google-news
Devuthani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की आराधना के लिए बेहद खास माना जाता है। इन्हीं एकादशियों में देवउठनी एकादशी का अपना अलग महत्व है। यह वह पावन अवसर है, जब 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु के जागने की मान्यता है। इसी के साथ चातुर्मास का समापन होता है और विवाह, गृह प्रवेश सहित दूसरे मांगलिक कार्यों का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। देवउठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी और हरिबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने की मान्यता क्यों है और इस दिन का इतना खास महत्व क्यों है?
 

देवउठनी एकादशी पर क्यों जागते हैं भगवान विष्णु? 

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता हैं। वे संसार में धर्म और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते हैं। कहा जाता है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शय्या पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इस तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है इसके बाद भगवान विष्णु लगभग चार महीने तक योग निद्रा में रहते हैं।
कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वे पुनः जागते हैं। इसी कारण इस तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। यहां भगवान विष्णु की योग निद्रा का अर्थ सामान्य नींद नहीं, बल्कि उनकी दिव्य योग अवस्था से है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु के जागने के साथ ही देवताओं में प्रसन्नता का संचार होता है और सृष्टि में शुभ कार्यों की शुरुआत का समय आता है।
 

4 महीने तक क्यों योग निद्रा में रहते हैं श्रीहरि?

भगवान विष्णु के चार महीने तक योग निद्रा में रहने की अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इसकी शुरुआत आषाढ़ शुक्ल एकादशी से होती है और कार्तिक शुक्ल एकादशी पर इसका समापन माना जाता है। हिंदू धर्म में चातुर्मास को आत्मसंयम, तपस्या, साधना और आध्यात्मिक उन्नति का समय माना गया है।
 
इस दौरान साधु-संत एक स्थान पर रहकर धार्मिक साधना करते हैं। गृहस्थ लोग भी खानपान में संयम रखते हैं और पूजा-पाठ, व्रत तथा दान-पुण्य पर विशेष ध्यान देते हैं। पारंपरिक मान्यता के अनुसार, भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के बाद मांगलिक कार्यों को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है।
इस अवधि में भगवान शिव को सृष्टि के संचालन और धर्म की रक्षा से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करने वाला माना जाता है। चातुर्मास का एक व्यावहारिक पक्ष भी है। पुराने समय में वर्षा ऋतु के कारण लंबी यात्राएं और बड़े सामाजिक आयोजन करना कठिन होता था। इसलिए इस अवधि में धार्मिक साधना और संयम पर विशेष जोर दिया जाता था।
 

देवउठनी एकादशी के बाद क्यों शुरू होते हैं मांगलिक कार्य?

देवउठनी एकादशी को हिंदू धर्म में नई मांगलिक शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ चातुर्मास की समाप्ति होती है और विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन तथा अन्य शुभ संस्कारों के आयोजन का समय फिर से शुरू होने लगता है।
 
इसके पीछे धार्मिक मान्यता है कि चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इसलिए इस अवधि में शुभ मांगलिक कार्यों को स्थगित रखा जाता है। जब कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु जागते हैं, तब देवताओं की प्रसन्नता और शुभ कार्यों की शुरुआत का समय माना जाता है। यही वजह है कि देवउठनी एकादशी के बाद परिवारों में विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं।
 

देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह की परंपरा क्यों निभाई जाती है?

देवउठनी एकादशी का एक प्रमुख आकर्षण तुलसी विवाह भी है। इस अवसर पर कई घरों और मंदिरों में माता तुलसी तथा भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। धार्मिक मान्यताओं में तुलसी को अत्यंत पवित्र माना गया है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व है। वहीं शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है।
 
इसी कारण तुलसी और शालिग्राम का विवाह भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के विवाह उत्सव के रूप में भी देखा जाता है। तुलसी विवाह के पीछे वृंदा से जुड़ा एक पौराणिक प्रसंग प्रचलित है। मान्यता के अनुसार, वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त और महान पतिव्रता थीं। उनके तप और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी के रूप में पूजनीय होने का वरदान दिया। इसी वजह से तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
सूर्य गोचर 2026: वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर कैसा होगा असर

सूर्य गोचर 2026: वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर कैसा होगा असर

सूर्य गोचर 2026: वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर कैसा होगा असरSurya Gochar 2026: 16 नवंबर को सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश किन राशियों के लिए लाएगा तरक्की और अचानक धन लाभ? पढ़ें सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल और जरूरी सावधानियां।

13 November Birthday: आपको 13 नवंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

13 November Birthday: आपको 13 नवंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!13 November Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 13 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj Ka Rashifal: आज 13 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज 13 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफलToday 13 November horoscope in Hindi : आज 13 नवंबर, 2026, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Chhath Puja 2026: नहाय-खाय से लेकर उषा अर्घ्य तक, तस्वीरों में देखें छठ महापर्व के चारों दिनों की पूरी विधि

Chhath Puja 2026: नहाय-खाय से लेकर उषा अर्घ्य तक, तस्वीरों में देखें छठ महापर्व के चारों दिनों की पूरी विधिChhath Puja 2026: छठ पूजा का महापर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होकर सप्तमी पर समाप्त होता है जिसमें षष्ठी तिथि के दिन मुख्य पर्व रहता है। पहले दिन नहाय-खाय, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन सांध्य अर्घ्य और अंतिम यानी चौथे दिन उषा अर्घ्य एवं पारण होता है। चलिए जानते हैं चारों दिनों के बारे में इमेज फॉर्मेट में सरल तरीके से।

छठ पूजा 2026: जानें पूजा की पूरी सामग्री लिस्ट, पारंपरिक पकवान, सही विधि और व्रत कथा

छठ पूजा 2026: जानें पूजा की पूरी सामग्री लिस्ट, पारंपरिक पकवान, सही विधि और व्रत कथाChhath Puja Samagri and Vidhi 2026: छठ पूजा की संपूर्ण तैयारी के लिए नोट करें पूजन सामग्री की पूरी लिस्ट, ठेकुआ व रसियाव जैसे पारंपरिक व्यंजन, अर्घ्य देने की सही विधि, पूजा विधि और छठी मैया की पावन संपूर्ण व्रत कथा।

छठ मैया की आरती | Chhath Maiya Ki Aarti

छठ मैया की आरती | Chhath Maiya Ki Aartichhath mata ki aarti: जय छठी मईया जय छठ मैया ऊ जे केरवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए। मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए ॥ जय छठी मईया॥

छठ पूजा में क्यों चढ़ाया जाता है ठेकुआ? जानिए इसका धार्मिक महत्व

छठ पूजा में क्यों चढ़ाया जाता है ठेकुआ? जानिए इसका धार्मिक महत्वChhath Puja 2026: छठ महापर्व का नाम आते ही भगवान सूर्य की उपासना, नदी और तालाबों के किनारे सजे पूजा घाट और बांस के सूप में रखे तरह-तरह के फल याद आने लगते हैं, लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी खास चीज है, जिसके बिना छठ पूजा की परंपरा अधूरी सी लगती है। यह है ठेकुआ, जिसे छठ महापर्व का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक प्रसाद माना जाता है। आइए जानते हैं छठ महापर्व के इस खास प्रसाद से जुड़े धार्मिक महत्व और परंपराओं के बारे में विस्तार से...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 नवंबर 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 नवंबर 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय13 November 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 13 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

छठ महापर्व 2026: जानें सांध्य और उषा अर्घ्य देने की संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि और मंत्र

छठ महापर्व 2026: जानें सांध्य और उषा अर्घ्य देने की संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि और मंत्रChhath Puja 2026: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य की आराधना और उन्हें अर्घ्य अर्पित करने की विशेष परंपरा है। इस पर्व में दो बार अर्घ्य दिया जाता है- पहला, तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को, जिसे 'सांध्य अर्घ्य' कहते हैं; और दूसरा, चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को, जिसे 'उषा अर्घ्य' कहा जाता है। वर्ष 2026 में 15 नवंबर को सांध्य अर्घ्य और 16 नवंबर को उषा अर्घ्य अर्पित किया जाएगा।

छठ पूजा खरना 2026: दूसरे दिन क्या करें और क्या नहीं? जानिए पूजा के नियम, प्रसाद और जरूरी सावधानियां

छठ पूजा खरना 2026: दूसरे दिन क्या करें और क्या नहीं? जानिए पूजा के नियम, प्रसाद और जरूरी सावधानियांछठ पूजा 2026: आस्था और शुद्धता का प्रतीक है 'खरना', जानें इस दिन की परंपरा और 36 घंटे के महाव्रत की शुरुआत