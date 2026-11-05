Rama Ekadashi 2026: रमा एकादशी पर दुर्लभ संयोग! जानें पूजा की सही विधि, शुभ मुहूर्त और पारण का सटीक समय

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। दिवाली से ठीक 4 दिन पहले आने वाली यह एकादशी धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 'रमा' माता लक्ष्मी का ही एक नाम है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के साथ-साथ धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।

माना जाता है कि रमा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं वर्ष 2026 में रमा एकादशी की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत पारण का समय।

रमा एकादशी 2026: तिथि और शुभ मुहूर्त (Rama Ekadashi Dates & Timings)

वर्ष 2026 में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत और समाप्ति का समय नीचे दिया गया है:

रमा एकादशी 2026: तिथि व व्रत पारण मुहूर्त

एकादशी तिथि प्रारंभ: 04 नवंबर 2026 (बुधवार) - सुबह 11:03 बजे से

एकादशी तिथि समाप्त: 05 नवंबर 2026 (गुरुवार) - सुबह 10:35 बजे तक

मुख्य व्रत तिथि (गृहस्थ/स्मार्त): 05 नवंबर 2026, गुरुवार

रमा एकादशी 2026 व्रत पारण का समय (Parana Time)

एकादशी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब इसका पारण (व्रत खोलना) सही मुहूर्त में किया जाए:

मुख्य व्रत तिथि: उदयातिथि के अनुसार रमा एकादशी का व्रत 5 नवंबर 2026 (गुरुवार) को रखा जाएगा।

पारण (व्रत खोलने) की तिथि: 6 नवंबर 2026, शुक्रवार

पारण का शुभ समय: सुबह 06:37 बजे से सुबह 08:48 बजे तक

विशेष नियम: हरि वासर (द्वादशी तिथि का शुरुआती समय) समाप्त होने के बाद ही पारण करना शास्त्रसम्मत माना जाता है। 6 नवंबर को सुबह 08:48 बजे से पहले पारण अवश्य कर लें।

रमा एकादशी की प्रामाणिक पूजा विधि (Step-by-Step Puja Vidhi)

प्रातःकाल स्नान व संकल्प: एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद हाथ में जल और अक्षत लेकर भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें।

पूजा स्थल की तैयारी: घर के मंदिर में चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।

भगवान का श्रृंगार व जलाभिषेक: भगवान को गंगाजल से स्नान कराएं, रोली-अक्षत का तिलक लगाएं और पीले फूल अर्पित करें।

विशेष भोग: भगवान विष्णु को तुलसी दल (तुलसी का पत्ता), पीली मिठाई, फल और पंचामृत का भोग लगाएं। ध्यान रखें कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते।

मंत्र जाप व कथा: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें और रमा एकादशी की व्रत कथा सुनें या पढ़ें।

आरती: अंत में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कपूर से आरती करें और अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें।

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तुलसी पूजन: शाम के समय तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं और 11 बार परिक्रमा करें। इससे धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं।

पीली वस्तुओं का दान: इस दिन किसी जरूरतमंद को चने की दाल, केले, पीले वस्त्र या केसरिया भात का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है।

विष्णु सहस्रनाम का पाठ: आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए रमा एकादशी की रात विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।