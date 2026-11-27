भगवान विष्णु को क्‍यों प्रिय है मार्गशीर्ष का महीना? अमावस्‍या पर पितरों के लिए क्यों जलाते हैं दीपक?

Margashirsha month 2026: हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीने को बेहद पवित्र और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने का संबंध भगवान विष्णु और उनके श्रीकृष्ण स्वरूप से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक मान्यता है कि मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्रीकृष्ण को अत्यंत प्रिय है। यही वजह है कि इस महीने में भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा, मंत्र जाप, भगवद्गीता का पाठ और धार्मिक दान-पुण्य करने का विशेष महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु को मार्गशीर्ष का महीना इतना प्रिय क्यों है? इस महीने का भगवान श्रीकृष्ण से क्या संबंध है और मार्गशीर्ष अमावस्या पर पितरों के लिए दीपक जलाने के पीछे क्या धार्मिक मान्यता है? आइए जानते हैं विस्तार से...

भगवान विष्णु को क्यों प्रिय है मार्गशीर्ष का महीना?

मार्गशीर्ष महीने को भगवान श्रीकृष्ण की विशेष कृपा से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण आधार श्रीमद्भगवद्गीता में मिलता है। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य स्वरूप और विभूतियों का ज्ञान दिया था। इसी दौरान उन्होंने बताया कि सभी महीनों में वे मार्गशीर्ष हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता के दसवें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं:

मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः।

इसका अर्थ है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं और ऋतुओं में वसंत हूं।

इस कथन के कारण मार्गशीर्ष महीने को भगवान श्रीकृष्ण की विभूति से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस महीने में भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है।

मार्गशीर्ष महीने की प्राकृतिक और आध्यात्मिक विशेषता

मार्गशीर्ष का महीना वर्ष के उस समय आता है, जब मौसम में ठंडक बढ़ने लगती है। प्रकृति में बदलाव दिखाई देता है और वातावरण अपेक्षाकृत शांत रहता है। भारतीय कृषि परंपरा में भी यह समय महत्वपूर्ण रहा है। खेतों में फसलें तैयार होने लगती हैं और अन्न की समृद्धि का उत्सव मनाया जाता है।

इसी वजह से इस महीने को अन्न, समृद्धि, भक्ति और आध्यात्मिक साधना से जोड़कर भी देखा जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह समय मन को एकाग्र करने, ईश्वर का स्मरण करने और अच्छे कर्मों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है।

भगवान श्रीकृष्ण ने मार्गशीर्ष महीने को अपनी विभूति क्यों बताया?

भगवान श्रीकृष्ण ने मार्गशीर्ष को अपनी विभूति बताकर इस महीने की आध्यात्मिक महत्ता को स्पष्ट किया है। विभूति योग में भगवान बताते हैं कि संसार में जो भी श्रेष्ठ, सुंदर, प्रभावशाली और विशेष है, उसमें उनकी दिव्य शक्ति का अंश मौजूद है।

मार्गशीर्ष को महीनों में अपना स्वरूप बताने का भाव यह है कि यह महीना विशेष पवित्रता, अनुकूलता और आध्यात्मिक श्रेष्ठता का प्रतीक है। इसलिए इस महीने में भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की आराधना, गीता का पाठ, तुलसी पूजा, भजन-कीर्तन और मंत्र जाप करने की परंपरा है।

मार्गशीर्ष अमावस्या पर पितरों के लिए क्यों जलाते हैं दीपक?

हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को पितरों के स्मरण और उनके निमित्त धार्मिक कर्म करने के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों की आत्मिक शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध, दान और दीपदान करते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या पर पितरों के लिए दीपक जलाने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं...

पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए

दीपक जलाना प्रकाश, श्रद्धा और शुभता का प्रतीक माना जाता है। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दीपक जलाकर लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पितरों का स्मरण करके उनके नाम से दीपदान करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।

अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक

अमावस्या की रात चंद्रमा दिखाई नहीं देता और चारों ओर अंधकार रहता है। ऐसे में दीपक जलाने का आध्यात्मिक अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना भी है। हिंदू दर्शन में प्रकाश को ज्ञान, सकारात्मकता और सद्बुद्धि का प्रतीक माना गया है। पितरों के निमित्त दीपक जलाना उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के साथ-साथ जीवन में अच्छे कर्मों और संस्कारों को बनाए रखने का संदेश भी देता है।

पितरों की आत्मिक शांति की कामना

धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त किए गए धार्मिक कार्य विशेष महत्व रखते हैं। इसी कारण इस दिन तर्पण और श्राद्ध के साथ दीपदान भी किया जाता है। लोग अपने पूर्वजों का नाम लेकर उनकी आत्मिक शांति की प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक किए गए ऐसे कार्यों से पितरों की कृपा प्राप्त होती है।

परिवार की सुख-समृद्धि के लिए

हिंदू मान्यताओं में पितरों का आशीर्वाद परिवार के कल्याण से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसी विश्वास के साथ अमावस्या पर पूर्वजों के निमित्त दीपक जलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितरों को याद करने, उनकी परंपराओं का सम्मान करने और जरूरतमंदों की सहायता करने से परिवार में सकारात्मक वातावरण बना रहता है।