भाई दूज पर क्यों की जाती है यमराज की पूजा? जानिए इसकी रोचक धार्मिक परंपरा

Bhai Dooj 2026: दीपावली का त्योहार केवल रोशनी, खुशियों और धन-समृद्धि का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह परिवार और रिश्तों की मिठास को भी अपने साथ लेकर आता है। दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव का अंतिम पर्व भाई दूज भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास को समर्पित है। इस दिन भाई-बहन के प्रेम के साथ मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का भी विशेष महत्व है। आखिर भाई दूज जैसे प्रेम और स्नेह के त्योहार का संबंध यमराज से कैसे जुड़ा? आइए जानते हैं इस त्योहार की पौराणिक कहानी, धार्मिक मान्यताएं और इससे जुड़ी परंपराएं...

इसलिए की जाती है भाई दूज पर यमराज की पूजा

भाई दूज पर यमराज की पूजा का संबंध भाई की लंबी उम्र और परिवार की मंगलकामना से जुड़ा हुआ है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन यमराज की आराधना करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही, भाई को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलने की कामना की जाती है।

यमराज को केवल मृत्यु का देवता ही नहीं, बल्कि धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं में उन्हें न्याय तथा कर्मों के अनुसार फल देने वाला देवता बताया गया है। इसलिए इस दिन उनकी पूजा करना जीवन में सद्कर्म, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा से भी जोड़ा जाता है। भाई दूज पर बहनें यमराज से अपने भाई की रक्षा और दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं।

भाई दूज को क्यों कहा जाता है यम द्वितीया?

भाई दूज को यम द्वितीया कहने के पीछे एक प्राचीन पौराणिक मान्यता प्रचलित है। धार्मिक कथाओं के अनुसार, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर पहुंचे थे। इस अवसर पर यमुना ने अपने भाई का पूरे प्रेम और आदर के साथ स्वागत किया। उन्होंने यमराज के माथे पर तिलक लगाया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया।

बहन के इस स्नेह और सत्कार से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने यमुना से कोई वरदान मांगने के लिए कहा। तब यमुना ने उनसे प्रार्थना की कि प्रत्येक वर्ष इस तिथि पर वे अपनी बहन से मिलने आया करें। साथ ही, जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर उसके हाथों से तिलक लगवाए और भोजन करे, उसे सुख-समृद्धि तथा लंबी उम्र का आशीर्वाद मिले।

कहा जाता है कि यमराज ने बहन की यह इच्छा स्वीकार कर ली। इसी धार्मिक मान्यता के कारण कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यम द्वितीया कहा जाने लगा। यही वजह है कि भाई दूज पर यमराज की पूजा और बहन के हाथों तिलक करवाने की परंपरा विशेष महत्व रखती है।

भाई दूज पर तिलक लगाने की परंपरा का क्या है महत्व?

भाई दूज के त्योहार में तिलक लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन बहन अपने भाई को शुभ आसन पर बैठाकर उसके माथे पर रोली और अक्षत से तिलक लगाती है। इसके बाद आरती उतारकर मिठाई खिलाती है। धार्मिक दृष्टि से तिलक को मंगल, सम्मान और शुभकामना का प्रतीक माना जाता है। बहन जब अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, तो वह उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है।