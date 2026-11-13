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  4. What is connection between Tulsi Vivah and Devuthani Ekadashi, Learn about religious belief
Published By चेतन गौड़
Last Modified: Friday, 13 November 2026 (13:17 IST)

देवउठनी एकादशी से क्या है तुलसी विवाह का संबंध? जानिए धार्मिक मान्यता

Why does Tulsi Vivah take place on Devuthani Ekadashi
Published By: चेतन गौड़
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (14:19 IST)
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Devuthani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी को विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व प्राप्त है। इसी के साथ चातुर्मास का समापन होता है और विवाह सहित दूसरे मांगलिक कार्यों की शुरुआत का समय माना जाता है। इस अवसर पर तुलसी विवाह की परंपरा भी निभाई जाती है। तुलसी विवाह में माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से कराया जाता है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी पर क्यों कराया जाता है तुलसी विवाह और क्‍या है इससे जुड़ी धार्मिक मान्यता...
 

देवउठनी एकादशी से क्यों जुड़ा है तुलसी विवाह?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं। इस दिन को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसके बाद चार महीने तक चातुर्मास रहता है। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों को परंपरागत रूप से टालने की मान्यता है।
कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागने का पर्व मनाया जाता है। भगवान विष्णु के जागने के बाद शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत का समय माना जाता है। इसी अवसर पर तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस तरह तुलसी विवाह को देवउठनी एकादशी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा के रूप में देखा जाता है।
 

माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से ही क्यों कराया जाता है?

हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी माता भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। वहीं शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इसलिए तुलसी विवाह के अवसर पर तुलसी के पौधे का विवाह शालिग्राम शिला से कराया जाता है। तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराना भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है।

वृंदा और जलंधर की कथा से जुड़ी है तुलसी विवाह की मान्यता

तुलसी विवाह के पीछे एक प्रचलित पौराणिक कथा वृंदा और जलंधर से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार, वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त और जलंधर की पत्नी थीं। वह अत्यंत पतिव्रता स्त्री थीं। उनके सतीत्व और तप के प्रभाव से जलंधर को विशेष शक्ति प्राप्त थी।
 
कथा में बताया जाता है कि जलंधर अपनी शक्तियों के बल पर देवताओं को परेशान करने लगा। उससे मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। जलंधर को पराजित करना कठिन था, क्योंकि उसकी शक्ति का आधार वृंदा का पतिव्रता धर्म माना जाता था।
 
मान्यता के अनुसार, भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा की निष्ठा भंग कर दी। इससे जलंधर की शक्ति समाप्त हो गई और देवताओं को उससे मुक्ति मिली। जब वृंदा को भगवान विष्णु की इस लीला का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया।
कहा जाता है कि वृंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम स्वरूप में प्रकट हुए। बाद में वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी के पौधे के रूप में पूजनीय होने का वरदान दिया। साथ ही यह मान्यता प्रचलित हुई कि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व रहेगा।
 

तुलसी विवाह का धार्मिक महत्व क्या है?

तुलसी विवाह को केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और पारिवारिक मंगलकामना से जुड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन पूजा करने वाले भक्त भगवान विष्णु और माता तुलसी से परिवार में सुख-शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी विवाह में शामिल होने और इसका आयोजन करने से वैवाहिक जीवन में सुख और सामंजस्य की कामना पूरी होती है।
 
तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। इसलिए इस दिन तुलसी और शालिग्राम की पूजा को विशेष पुण्यदायी माना जाता है। कई परिवारों में तुलसी विवाह का आयोजन घर की खुशहाली, शांति और समृद्धि की कामना से किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी दल अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तुलसी विवाह माता वृंदा की भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति उनके समर्पण की याद दिलाता है।
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