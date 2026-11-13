देवउठनी एकादशी पर गन्ने का क्यों है इतना महत्व? जानिए सदियों पुरानी परंपरा

Devuthani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी को बेहद महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है। देवउठनी एकादशी की पूजा में कई ऐसी चीजों को शामिल किया जाता है, जिनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व सदियों पुराना है। इन्हीं में से एक है गन्ना। इस दिन गन्ने को न केवल भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है, बल्कि माता तुलसी के विवाह के लिए गन्ने से मंडप भी तैयार किया जाता है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी पर गन्ने की पूजा के विशेष महत्व और सदियों पुरानी परंपरा के बारे में विस्‍तार से...

देवउठनी एकादशी पर गन्ने को क्यों माना जाता है शुभ?

देवउठनी एकादशी पर गन्ने की पूजा करने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गन्ना सुख, समृद्धि, खुशहाली और जीवन में मिठास का प्रतीक है। यही वजह है कि इस दिन गन्ने को भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित करके परिवार की उन्नति और खुशहाली की प्रार्थना की जाती है।

मान्यता है कि जिस तरह गन्ने में मिठास होती है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी प्रेम, सद्भाव और खुशियां बनी रहनी चाहिए। इस दिन गन्ने की पूजा करके भक्त भगवान से परिवार में सुख-शांति और धनधान्य की कामना करते हैं।

तुलसी विवाह में गन्ने से मंडप बनाने की क्या है परंपरा?

देवउठनी एकादशी का संबंध माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह से भी है। इस दिन कई घरों में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस धार्मिक अनुष्ठान में गन्ने की विशेष भूमिका होती है। परंपरा के अनुसार, तुलसी के पौधे के चारों ओर चार गन्ने खड़े करके विवाह मंडप बनाया जाता है। इसे विवाह के लिए तैयार किए जाने वाले पारंपरिक मंडप का प्रतीक माना जाता है।

जिस तरह हिंदू विवाह में वर-वधू के लिए मंडप सजाया जाता है, उसी तरह तुलसी विवाह में भी गन्ने से मंडप तैयार किया जाता है। इसके बाद तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। माता तुलसी को लाल चुनरी, फूल, माला और सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। वहीं भगवान शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है।

नई फसल के स्वागत से भी जुड़ा है गन्ने का महत्व

देवउठनी एकादशी पर गन्ने की पूजा के पीछे भारतीय कृषि संस्कृति का भी गहरा संबंध है। भारत में प्राचीन समय से ही खेती-किसानी और धार्मिक परंपराएं एक-दूसरे से जुड़ी रही हैं। कार्तिक महीने के आसपास देश के कई हिस्सों में गन्ने की फसल तैयार होने लगती है। ऐसे में किसान नई उपज को भगवान के चरणों में अर्पित करके अपनी मेहनत और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

बुंदेलखंड से पूर्वांचल तक प्रचलित है गन्ने की पूजा की परंपरा

देवउठनी एकादशी पर गन्ने का महत्व उत्तर भारत के कई हिस्सों में विशेष रूप से देखने को मिलता है। बुंदेलखंड, झांसी और पूर्वांचल जैसे क्षेत्रों में इस दिन गन्ने की खरीदारी और पूजा को लेकर खास उत्साह रहता है। कई स्थानों पर श्रद्धालु गन्ने को घर लाकर भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा में शामिल करते हैं। तुलसी विवाह के लिए गन्ने का मंडप तैयार करना भी यहां की प्रमुख परंपराओं में से एक है।