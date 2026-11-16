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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Monday, 16 November 2026 (15:02 IST)

घर पर तुलसी विवाह करने जा रहे हैं, तो भूलकर भी न करें ये गलती! जानिए स्टेप-बाय-स्टेप पूजा विधि और पूरी सामग्री लिस्ट

Tulsi Vivah Puja Vidhi at Home 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (15:02 IST)
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Tulsi Vivah Puja Vidhi at Home 2026: घर पर तुलसी विवाह संपन्न करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, जो व्यक्ति कन्यादान का सुख प्राप्त नहीं कर पाता, उसे तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के समान ही फल प्राप्त होता है। घर पर सरल और शास्त्रीय विधि से तुलसी विवाह करने की संपूर्ण सामग्री और चरणबद्ध विधि नीचे दी गई है:
 

1. तुलसी विवाह के लिए जरूरी सामग्री की सूची

मंडप और सजावट के लिए:
  • तुलसी का पौधा (गमले सहित) और भगवान शालिग्राम (या भगवान विष्णु/श्रीकृष्ण की प्रतिमा)
  • मंडप बनाने के लिए 4 से 5 गन्ने (ईख), केले के पत्ते, आम के पत्तों की तोरण और फूलों की मालाएं
  • एक साफ लकड़ी की चौकी और उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र
  • रंगोली बनाने के लिए आटा, हल्दी और कुमकुम
 
श्रृंगार और वस्त्र:
  1. माता तुलसी के लिए: लाल रंग की चुनरी, साड़ी (या लहंगा), और संपूर्ण सुहाग की सामग्री (सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी, काजल, महावर, बिछिया आदि)
  2. भगवान शालिग्राम के लिए: पीले रंग का वस्त्र (पीतांबर) और जनेऊ
  3. गठबंधन के लिए एक अलग पीला या लाल कपड़ा (दुपट्टा/पटका), जिसमें हल्दी की गांठ, सिक्का और अक्षत बांधे जा सकें
 
पूजा और भोग सामग्री:
  • कलश (मिट्टी या तांबे का), नारियल, आम के 5 पत्ते
  • हल्दी की गांठें, कुमकुम, रोली, चंदन, अक्षत (साबुत चावल)
  • देसी घी का दीपक, धूपबत्ती, कपूर, रुई की बत्ती
  • गंगाजल, पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद, शक्कर)
विशेष मौसमी भोग: सिंघाड़ा, आंवला, शकरकंद, गन्ना, बेर, मूली, मौसमी फल और घर की बनी मिठाई या खीर
 

2. घर पर तुलसी विवाह करने की संपूर्ण पूजा विधि

तुलसी विवाह शाम के समय प्रदोष काल में करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है।
मंडप सजाना: सबसे पहले आंगन, बालकनी या पूजा घर को साफ करें। गन्ने और केले के पत्तों का उपयोग करके तुलसी के गमले के चारों ओर एक सुंदर मंडप तैयार करें। नीचे हल्दी और आटे से चौक (रंगोली) बनाएं।
स्थान और कलश स्थापना: तुलसी के गमले के दाईं ओर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान शालिग्राम को विराजमान करें। पास ही एक कलश में जल, सिक्का, सुपारी और आम के पत्ते रखकर उस पर नारियल स्थापित करें।
अभिषेक और शुद्धिकरण: सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान कर पूजा शुरू करें। इसके बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी पर गंगाजल और पंचामृत छिड़ककर उन्हें शुद्ध करें।
 

श्रृंगार और तिलक:

माता तुलसी को लाल चुनरी ओढ़ाएं और सभी सुहाग की सामग्री अर्पित करें। उन्हें हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाएं।
भगवान शालिग्राम को पीला वस्त्र (पीतांबर) पहनाएं, जनेऊ अर्पित करें और चंदन व हल्दी का तिलक लगाएं (शालिग्राम जी पर चावल/अक्षत न चढ़ाएं, उनके स्थान पर सफेद तिल का प्रयोग करें)।
गठबंधन और फेरे: जिस प्रकार विवाह में वर-वधू का गठबंधन होता है, उसी प्रकार एक पीले कपड़े में हल्दी, सिक्का और फूल बांधकर तुलसी जी की चुनरी और शालिग्राम जी के पीतांबर से जोड़ दें। इसके बाद किसी पुरुष सदस्य द्वारा शालिग्राम जी को हाथ में लेकर तुलसी के गमले की 7 परिक्रमा (फेरे) लगवाएं।
हवन और आरती: विवाह संपन्न होने के बाद घी का दीपक जलाएं, तुलसी जी और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अंत में कपूर से भगवान विष्णु और माता तुलसी की आरती करें और "उठो देव, बैठो देव..." कहते हुए भगवान को जगाने का आह्वान करें।
भोग और प्रसाद वितरण: भगवान को आंवला, सिंघाड़ा, गन्ना और मिठाई का भोग लगाएं। सुहाग की सामग्री किसी सुहागिन महिला या ब्राह्मणी को दान करें और परिवार में प्रसाद बांटें।
 

पूजा के दौरान ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें

अक्षत का नियम: भगवान शालिग्राम (विष्णु स्वरूप) की पूजा में कभी भी चावल (अक्षत) का उपयोग नहीं किया जाता है, इसकी जगह सफेद तिल या हल्दी से रंगे तिल का इस्तेमाल करें।
तुलसी दल न तोड़ें: विवाह के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यदि पूजा में तुलसी दल की आवश्यकता हो, तो एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें।
कन्यादान का संकल्प: यदि आप बिना संतान के हैं या कन्यादान का पुण्य लेना चाहते हैं, तो पति-पत्नी साथ बैठकर हाथ में जल और फूल लेकर माता तुलसी के कन्यादान का संकल्प लें।
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