अक्षय नवमी पर क्यों होती है माँ जगद्धात्री की पूजा? जानिए वह पौराणिक कथा जब देवी ने तोड़ा था देवताओं का घमंड

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को उत्तर भारत में जहां अक्षय नवमी (आंवला नवमी) के रूप में मनाया जाता है, वहीं पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत में इस पावन दिन माँ जगद्धात्री की पूजा का विशेष विधान है। 'जगद्धात्री' का शाब्दिक अर्थ है— संपूर्ण जगत की रक्षा और पालन करने वाली देवी। ये माँ दुर्गा का ही एक सौम्य, सत्वगुणी और करुणामयी स्वरूप हैं। अक्षय नवमी के दिन जगद्धात्री पूजा का महत्व और इसकी पौराणिक कथा नीचे विस्तार से दी गई है:-

1. माँ जगद्धात्री का स्वरूप

माँ जगद्धात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। वे सिंह पर सवार हैं, जिसके पंजों के नीचे एक हाथी (करींद्रासुर) दबा हुआ है। देवी की चार भुजाएं हैं—ऊपरी हाथों में शंख और चक्र हैं, जबकि निचले हाथों में धनुष और बाण सुशोभित हैं। वे लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनका तेज उगते हुए सूर्य के समान है।

2. अक्षय नवमी पर जगद्धात्री पूजा का महत्व

अहंकार का नाश: यह पूजा मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार, लोभ और अज्ञान को समाप्त कर विनम्रता व सद्बुद्धि प्रदान करती है।

अक्षय पुण्य की प्राप्ति: चूंकि यह पूजा 'अक्षय नवमी' के दिन होती है, इसलिए मान्यता है कि इस दिन माँ जगद्धात्री की आराधना करने से साधक को अक्षय (कभी न समाप्त होने वाले) पुण्य, सुख-समृद्धि और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है।

दुर्गा पूजा के समान फल: पश्चिम बंगाल (विशेषकर चंदननगर और कृष्णानगर) में इस पर्व को दुर्गा पूजा की तरह ही भव्य रूप से मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार, जो भक्त शारदीय नवरात्रि में दुर्गा पूजा नहीं कर पाते, वे कार्तिक शुक्ल नवमी को जगद्धात्री पूजा करके वही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।

3. जगद्धात्री पूजा की पौराणिक कथा

केनोपनिषद और पुराणों में माँ जगद्धात्री के प्राकट्य की अत्यंत रोचक कथा वर्णित है:

एक बार जब देवताओं ने माँ दुर्गा की कृपा से महिषासुर और अन्य शक्तिशाली असुरों पर विजय प्राप्त कर ली, तो देवताओं को अपनी शक्तियों पर गहरा अहंकार हो गया। इंद्र, अग्नि और वायु देव स्वयं को ही इस विजय का वास्तविक कारण मानने लगे और आदिशक्ति की महिमा को भूल गए।

देवताओं का यह मिथ्या अभिमान तोड़ने के लिए आदिशक्ति ने एक लीला रची। वे एक तेजस्वी यक्ष के रूप में देवताओं के समक्ष प्रकट हुईं और उनके सामने एक साधारण घास का तिनका रख दिया। देवराज इंद्र ने सबसे पहले अग्निदेव को उस यक्ष की शक्ति जानने के लिए भेजा। जब यक्ष ने अग्निदेव से उस तिनके को जलाने को कहा, तो अग्निदेव अपनी पूरी शक्ति लगाने के बावजूद उस छोटे से तिनके को भस्म नहीं कर सके और लज्जित होकर लौट आए।

इसके बाद वायुदेव गए, लेकिन वे भी अपनी संपूर्ण शक्ति से उस तिनके को हिला तक नहीं पाए। अंततः जब स्वयं देवराज इंद्र उस यक्ष के पास पहुंचे, तो यक्ष अंतर्ध्यान हो गए और आकाशवाणी के साथ देवी उमा (माँ जगद्धात्री) अपने दिव्य चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुईं।

माँ ने देवताओं को बोध कराया कि उनकी समस्त शक्तियों का स्रोत स्वयं आदिशक्ति ही हैं, जिनके बिना वे एक तिनका भी नहीं हिला सकते। अपनी भूल का अहसास होने पर सभी देवताओं ने माँ के चरणों में क्षमा मांगी और कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन उनकी विधिवत आराधना की। इसी दिन से संपूर्ण जगत का भार धारण करने वाली माँ दुर्गा की 'जगद्धात्री' रूप में पूजा की परंपरा शुरू हुई।

नोट: एक अन्य कथा के अनुसार, देवी ने हाथी का रूप धारण करने वाले 'करींद्रासुर' नामक दैत्य का वध इसी रूप में किया था, इसलिए उनकी प्रतिमा में सिंह के नीचे हाथी दर्शाया जाता है।

पूजा की मुख्य विधि:

अक्षय नवमी के दिन प्रातः स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें। माँ जगद्धात्री की प्रतिमा या चित्र के समक्ष घी का दीपक जलाएं। उन्हें लाल गुड़हल के फूल, सिंदूर, अक्षत, फल और मिठाई (विशेषकर खीर या मालपुआ) अर्पित करें। पूजा के अंत में "ॐ ह्रीं दुर्गायै नमः" या "या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता" मंत्र का जप कर आरती करें।