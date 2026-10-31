  1. धर्म-संसार
  2. दीपावली
  3. नरक चतुर्दशी
  4. Why is Narak Chaturdashi celebrated, What is its connection to Lord Krishna
Published By चेतन गौड़
Last Updated : Saturday, 31 October 2026 (17:35 IST)

क्यों मनाई जाती है नरक चतुर्दशी? इसका भगवान श्रीकृष्ण से क्या है संबंध?

Lord Shri Krishna is slaying Narakasura
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (17:35 IST)
google-news
Naraka Chaturdashi 2026: हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार केवल एक दिन नहीं, बल्कि 5 दिनों तक चलने वाला विशेष पर्व है। धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलने वाले इस उत्सव में नरक चतुर्दशी का भी विशेष महत्व है। इसे छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घरों में दीपक जलाए जाते हैं, सुबह अभ्यंग स्नान किया जाता है और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना की जाती है। नरक चतुर्दशी का संबंध भगवान श्रीकृष्ण और राक्षस नरकासुर के वध की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं विस्‍तार से क्यों मनाई जाती है नरक चतुर्दशी और इसका भगवान श्रीकृष्ण से क्या है संबंध?
 

नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है?

नरक चतुर्दशी मनाने के पीछे सबसे प्रमुख मान्यता भगवान श्रीकृष्ण द्वारा नरकासुर के वध से जुड़ी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर का अंत करके हजारों बंदी कन्याओं को मुक्त कराया था। नरकासुर एक अत्याचारी असुर था, जिसने अपनी शक्ति के अहंकार में देवताओं, ऋषि-मुनियों और मनुष्यों को परेशान कर रखा था।

भगवान श्रीकृष्ण ने किया था नरकासुर का वध

उसने अनेक कन्याओं को बंदी बना लिया था और देवताओं की संपत्ति पर भी अधिकार कर लिया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में भय का वातावरण बन गया था। तब देवताओं ने भगवान श्रीकृष्ण से नरकासुर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना की थी। भगवान श्रीकृष्ण ने युद्ध करके नरकासुर का वध किया और बंदी कन्याओं को मुक्त कराया।
 
नरकासुर के अंत की खुशी में लोगों ने दीपक जलाकर उत्सव मनाया था। यही वजह है कि यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है। दीपक जलाकर जीवन से अज्ञान, नकारात्मकता और बुराइयों को दूर करने की कामना की जाती है। इस घटना को अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में भी देखा जाता है।
इसी परंपरा के कारण कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को दीपोत्सव से जोड़ा गया। चूंकि यह मुख्य दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाती है, इसलिए इसे छोटी दिवाली कहा जाता है। नरकासुर का जन्म पृथ्वी देवी और भगवान विष्णु के वराह अवतार से हुआ था। इसी कारण उसे भौमासुर भी कहा जाता था। 
 

नरक चतुर्दशी पर क्यों की जाती है यमराज की पूजा?

नरक चतुर्दशी को यम चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता भगवान यमराज के नाम पर दीपदान करने की परंपरा है। इसे यम दीपदान कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन शाम के समय घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है।
दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है। इस दिन दीपक जलाते समय भगवान यमराज से परिवार के सदस्यों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। कुछ धार्मिक परंपराओं में यमराज के लिए दीपदान के साथ पितरों के कल्याण की कामना भी की जाती है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
भाई दूज 2026: 10 या 11 नवंबर? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त, नियम और पौराणिक कथा

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 01 नवंबर 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 01 नवंबर 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय01 November 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 01 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

रवि पुष्य नक्षत्र के दिन धन-वृद्धि और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कौन-कौन से अचूक उपाय करने चाहिए?

रवि पुष्य नक्षत्र के दिन धन-वृद्धि और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कौन-कौन से अचूक उपाय करने चाहिए?01 नवंबर 2026 रविवार के दिन दिवाली के पहले रवि पुष्‍य क्षत्र का दुर्लभ योग बन रहा है। रवि पुष्य नक्षत्र के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा और घर में स्थायी सुख-समृद्धि पाने के लिए शास्त्रों में कुछ विशेष और अचूक उपाय बताए गए हैं। इस दिन किए गए उपाय अति शीघ्र फलदायी होते हैं।

Ravi Pushya Yoga 2026: दिवाली से पहले बना दुर्लभ रवि पुष्य योग, जानें खरीदारी के शुभ मुहूर्त और सही पूजा विधि

Ravi Pushya Yoga 2026: दिवाली से पहले बना दुर्लभ रवि पुष्य योग, जानें खरीदारी के शुभ मुहूर्त और सही पूजा विधिToday Ravi Pushya Nakshatra 2026: दिवाली और धनतेरस से पहले खरीदारी का सबसे बड़ा महामुहूर्त रवि पुष्य योग आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र को सभी 27 नक्षत्रों का राजा माना गया है। 1 नवंबर 2026 को रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ने से यह अत्यंत फलदायी 'रवि पुष्य योग' और 'सर्वार्थ सिद्धि योग' का निर्माण कर रहा है। इसी दिन अहोई अष्टमी का व्रत और राधा कुंड स्नान भी संपन्न होगा। भानु सप्तमी का संयोग भी बन रहा है।

Dhanteras 2026: धनतेरस पर क्यों किया जाता है यम दीपदान? जानें 10 अचूक उपाय

Dhanteras 2026: धनतेरस पर क्यों किया जाता है यम दीपदान? जानें 10 अचूक उपायDhanteras 2026 ke achuk upay: 06 नवंबर 2026 शुक्रवार के दिन धन तेरस का पर्व मनाया जाएगा। धनतेरस (धनत्रयोदशी) का पावन पर्व सिर्फ सोना-चांदी या बर्तन खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवार की सुरक्षा, उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र का सुरक्षा कवच भी है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, धनतेरस की शाम को यमराज के निमित्त किया गया दीपदान किसी भी तरह के अकाल मृत्यु के भय को हमेशा के लिए टाल देता है।

गोवर्धन पूजा का पर्व कब मनाया जाएगा, 09 या 10 नवंबर 2026 को?

गोवर्धन पूजा का पर्व कब मनाया जाएगा, 09 या 10 नवंबर 2026 को?दिवाली के बाद अगले दिन सुबह गोवर्धन पूजा होती है इसके बाद अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इस बार यह पर्व उदयातिथि के अनुसार 10 नवंबर 2026, मंगलवार को मनाया जाएगा। इसी दिन द्यूत क्रीड़ा का कार्य भी किया जाता है। इस दिन को ग्रामीण क्षेत्र में पड़वा का पर्व कहते हैं। इसे धोक पड़वा भी कहते हैं। इस दिन लोग अपने पालतु पशुओं गाय, बैल आदि की पूजा भी करते हैं।

रूप चौदस का अभ्यंग स्नान कब होगा 7 या 8 नवंबर 2026 को?

रूप चौदस का अभ्यंग स्नान कब होगा 7 या 8 नवंबर 2026 को?Roop Chaudas 2026: रूप चौदस जिसे नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली या काली चौदस भी कहा जाता है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह दीपावली के पांच दिवसीय उत्सव का दूसरा दिन होता है। इस दिन जब तिथि सूर्योदय के समय होती है तब ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यंग स्नान करने का महत्व है।

भाई दूज 2026: 10 या 11 नवंबर? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त, नियम और पौराणिक कथा

भाई दूज 2026: 10 या 11 नवंबर? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त, नियम और पौराणिक कथाBhai dooj 2026: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला भाई दूज (यम द्वितीया, भाऊ बीज या भातृ द्वितीया) बहन-भाई के असीम स्नेह, सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक है। इस पावन दिन बहनें अपने भाइयों के दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए उन्हें उपहार भेंट करते हैं। इस बार भाई दूज का पर्व 11 नवंबर 2026 को और दिवाली 08 नवंबर रविवार को रहेगी।

Chhath puja 2026: छठ पूजा का महापर्व कब से शुरू होगा और किस दिन है मुख्य अर्घ्य? जानें पूरा कार्यक्रम

Chhath puja 2026: छठ पूजा का महापर्व कब से शुरू होगा और किस दिन है मुख्य अर्घ्य? जानें पूरा कार्यक्रमChhath puja 2026: छठ पूजा इस पावन व्रत में भगवान सूर्य, छठी मइया, जल, मिट्टी और मौसम की नई फसलों (जैसे गन्ना, ठेकुआ और मौसमी फल) का पूजन कर प्रकृति का धन्यवाद किया जाता है। वर्ष 2026 में छठ पूजा का महापर्व 13 नवंबर से 16 नवंबर 2026 तक चलेगा। संध्या अर्घ्य (मुख्य पूजा): 15 नवंबर 2026, दिन रविवार रहेगा।

नरक चतुर्दशी पर क्यों किया जाता है तेल से स्नान? जानिए धार्मिक मान्यताएं

नरक चतुर्दशी पर क्यों किया जाता है तेल से स्नान? जानिए धार्मिक मान्यताएंNaraka Chaturdashi 2026: दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार में नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इसे छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन दीपक जलाने, भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करने और यमराज के नाम पर दीपदान करने के साथ-साथ सुबह तेल लगाकर स्नान करने की भी खास परंपरा है। इसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी पर तेल से स्नान क्यों किया जाता है और इससे जुड़ी धार्मिक मान्‍यताओं के बारे में विस्‍तार से...

Diwali 2026: दिवाली पर क्या होता है यम पंचक? जानें क्यों 5 दिनों के इस पर्व की होती है इतनी मान्यता

Diwali 2026: दिवाली पर क्या होता है यम पंचक? जानें क्यों 5 दिनों के इस पर्व की होती है इतनी मान्यताyam panchak 2026: दीपावली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि पूरे पांच दिनों का दिव्य अनुष्ठान है। शास्त्रों में धनतेरस से लेकर भाई दूज तक की इन पांच पावन तिथियों के समूह को 'यम पंचक' कहा जाता है। यह समय मृत्यु के देवता यमराज, आरोग्य के देव धन्वंतरि और धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे शुभ अवसर होता है।