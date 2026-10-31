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  4. Why is Chhoti Diwali celebrated on Naraka Chaturdashi, Learn about the beliefs behind it
Published By चेतन गौड़
Last Modified: Saturday, 31 October 2026 (11:05 IST)

नरक चतुर्दशी पर क्यों मनाई जाती है छोटी दिवाली? जानिए इसके पीछे की मान्यता

Why is Chhoti Diwali celebrated on Naraka Chaturdashi
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (13:08 IST)
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Naraka Chaturdashi 2026: दीपावली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और समापन भाईदूज के साथ होता है। इस 5 दिवसीय पर्व के दौरान नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व माना जाता है। इसे छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घरों में दीपक जलाए जाते हैं, भगवान श्रीकृष्ण और यमराज की पूजा की जाती है तथा अभ्यंग स्नान की परंपरा निभाई जाती है। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी पर क्यों मनाई जाती है छोटी दिवाली और इसके पीछे की मान्यता के बारे में विस्‍तार से...
 

नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली क्यों कहते हैं?

क्या आपने कभी सोचा है कि नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली क्यों कहा जाता है? आखिर इस दिन दीपावली की तरह दीपक जलाने की परंपरा कैसे शुरू हुई? इसके पीछे भगवान श्रीकृष्ण द्वारा नरकासुर के वध की पौराणिक कथा और कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं।
कहा जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने इसी दिन अत्याचारी राक्षस नरकासुर का वध करके हजारों बंदी महिलाओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इस विजय की खुशी में लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। इसी कारण यह दिन दीपोत्सव की परंपरा से जुड़ गया।
 
मान्यता है कि नरकासुर के वध के बाद लोगों ने प्रसन्नता में दीपक जलाकर उत्सव मनाया। इसी घटना को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि नरक चतुर्दशी को दीप जलाने और खुशियां मनाने की परंपरा से जोड़ा जाता है।
कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व पर लोग अपने घरों, आंगन, मंदिरों और मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं। इस दिन दीपक जलाने से घर में व्याप्त नकारात्मकता दूर होती है और सुख-समृद्धि का आगमन होता है। दीपक को अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है।
 

यम दीपदान

धार्मिक मान्यता के अनुसार, नरक चतुर्दशी की शाम घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना गया है। इस दिन दीपदान करते समय भगवान यमराज से परिवार की सुख-शांति, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है।

नरक चतुर्दशी को रूप चौदस क्यों कहते हैं?

नरक चतुर्दशी को रूप चौदस या रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसके पीछे शरीर की सुंदरता, स्वच्छता और आरोग्य से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर तेल मालिश और उबटन लगाने के बाद स्नान करने की परंपरा है। माना जाता है कि ऐसा करने से शरीर में निखार आता है और व्यक्ति का रूप सुंदर बनता है।
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