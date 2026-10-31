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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Saturday, 31 October 2026 (11:52 IST)

Diwali 2026: दिवाली पर क्या होता है यम पंचक? जानें क्यों 5 दिनों के इस पर्व की होती है इतनी मान्यता

yam panchak kya hota hai
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (11:52 IST)
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yam panchak 2026: दीपावली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि पूरे पांच दिनों का दिव्य अनुष्ठान है। शास्त्रों में धनतेरस से लेकर भाई दूज तक की इन पांच पावन तिथियों के समूह को 'यम पंचक' कहा जाता है। यह समय मृत्यु के देवता यमराज, आरोग्य के देव धन्वंतरि और धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे शुभ अवसर होता है।

1. यम पंचक का शुभ मुहूर्त (वर्ष 2026)

आरंभ तिथि: 06 नवंबर 2026 (कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी)
त्रयोदशी तिथि प्रारंभ: 06 नवंबर, सुबह 10:30 बजे से
त्रयोदशी तिथि समाप्त: 07 नवंबर, सुबह 10:47 बजे तक
समापन तिथि: 08 नवंबर 2026 (भाई दूज/यम द्वितीया)
यम दीपम (संध्या पूजा) समय: शाम 05:32 बजे से 06:51 बजे तक
Diwali Dhanteras 2026 Muhurat

2. यम पंचक की 5 पावन तिथियाँ

यह पंच पर्व क्रमबद्ध रूप से जीवन के अलग-अलग पक्षों में शुभता लाते हैं:
धनतेरस (कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी): आरोग्य देव धन्वंतरि की पूजा और यमराज के लिए दीपदान।
नरक चतुर्दशी/छोटी दिवाली (कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी): सौंदर्य, स्वच्छता और नरक के भय से मुक्ति का दिन।
दीपावली (कार्तिक अमावस्या): माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का महापूजन।
गोवर्धन पूजा/अन्नकूट (कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा): प्रकृति, गो-धन और भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा का पर्व।
भाई दूज/यम द्वितीया (कार्तिक शुक्ल द्वितीया): बहन-भाई के पवित्र प्रेम और यम-यमुना पूजन का दिन।
 

3. यम दीपम का विधान और धार्मिक महत्व

धनतेरस की शाम को परिवार की सुरक्षा और खुशहाली के लिए घर के बाहर यमराज के नाम का दीपक जलाया जाता है।
पूजा विधि: संध्याकाल में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमदेव के नाम से दीप अर्पित करें।
फल: माना जाता है कि इस दीपदान से यमराज प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु (असमय संकट) से रक्षा करते हैं।
Diwali Naraka Chaturdashi 2026 Muhurat

4. विशेष पर्वों की धार्मिक मान्यताएँ

अकाल मृत्यु से रक्षा: धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में यमदेव को समर्पित दीप जलाने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है।
दोषों से मुक्ति: नरक चतुर्दशी पर दीपदान और यम पूजन करने से जाने-अनजाने हुए पापों व नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है।
अखंड सौभाग्य: भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर पधारे थे। इस दिन यम-यमुना के पूजन से घर में सुख, शांति, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का वास होता है।
Diwali Lakshami Pujan Muhurat 2026

5. अध्यात्म और ज्ञान का संगम

यम पंचक केवल दीप जलाने का पर्व नहीं है, बल्कि यह यम-नचिकेता के महान संवाद की याद दिलाता है। कठोपनिषद का यह संवाद हमें जीवन, मृत्यु और आत्मा के गूढ़ रहस्य का बोध कराता है।
महत्वपूर्ण भ्रम-निवारण: अक्सर लोग यम पंचक को ज्योतिष के अशुभ 'पंचक नक्षत्रों' (धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती) समझ लेते हैं। ध्यान रखें, ज्योतिषीय पंचक अलग हैं और दीपावली के ये 5 पवित्र दिन 'यम पंचक' कहलाते हैं, जो अत्यंत शुभ और कल्याणकारी हैं।
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