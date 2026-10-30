दीपावली पर क्‍यों खास हैं महाराष्ट्र के मशहूर अनारसे? जानिए इस मिठाई की दिलचस्प कहानी

Diwali 2026: दीपावली का त्योहार मिठाइयों और पारंपरिक पकवानों के बिना अधूरा-सा लगता है। इस खास अवसर पर घरों में मठरी, शकरपारे, गुझिया, चिवड़ा और तरह-तरह के लड्डू बनाए जाते हैं। इन्हीं पारंपरिक मिठाइयों में अनारसे का भी खास स्थान है। अनारसे भारतीय खानपान की ऐसी पारंपरिक मिठाई है, जो अपने स्वाद और बनाने की अनूठी विधि के कारण खास पहचान रखती है। चावल के आटे और गुड़ या चीनी से तैयार होने वाली यह मिठाई अपने अनोखे स्वाद, खसखस की परत और कुरकुरी बनावट के लिए जानी जाती है। आइए जानते हैं महाराष्ट्र की इस मशहूर मिठाई की दिलचस्प कहानी...

अनारसे की दिलचस्प कहानी

कई परिवारों में इसे त्योहार से पहले घर पर तैयार करने की परंपरा आज भी कायम है। इन्हें त्योहार के लिए पहले से तैयार किया जा सकता है। इस वजह से घरों में दीपावली से कुछ दिन पहले ही अनारसे बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है।

क्‍या है अनारसे की खासियत?

अनारसे की सबसे पहचानने योग्य किस्म यही है। इन्हें तलने से पहले खसखस में लपेटा जाता है, जिससे बाहर की सतह पर कुरकुरापन और खास स्वाद आता है।

कैसे तैयार होते हैं अनारसे?

महाराष्ट्र में दीपावली के अवसर पर फराल तैयार करने की खास परंपरा है। फराल का अर्थ त्योहार के दौरान बनाए और परोसे जाने वाले विभिन्न मीठे तथा नमकीन पकवानों से है। इसमें चकली, करंजी, चिवड़ा, लड्डू, शंकरपाली और अनारसे जैसे व्यंजन शामिल होते हैं।