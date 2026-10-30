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Published By चेतन गौड़
Last Updated : Friday, 30 October 2026 (21:59 IST)

दीपावली पर क्‍यों खास हैं महाराष्ट्र के मशहूर अनारसे? जानिए इस मिठाई की दिलचस्प कहानी

Why are Maharashtra’s famous Anarse special during Diwali
Published By: चेतन गौड़
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (21:59 IST)
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Diwali 2026: दीपावली का त्योहार मिठाइयों और पारंपरिक पकवानों के बिना अधूरा-सा लगता है। इस खास अवसर पर घरों में मठरी, शकरपारे, गुझिया, चिवड़ा और तरह-तरह के लड्डू बनाए जाते हैं। इन्हीं पारंपरिक मिठाइयों में अनारसे का भी खास स्थान है। अनारसे भारतीय खानपान की ऐसी पारंपरिक मिठाई है, जो अपने स्वाद और बनाने की अनूठी विधि के कारण खास पहचान रखती है। चावल के आटे और गुड़ या चीनी से तैयार होने वाली यह मिठाई अपने अनोखे स्वाद, खसखस की परत और कुरकुरी बनावट के लिए जानी जाती है। आइए जानते हैं महाराष्ट्र की इस मशहूर मिठाई की दिलचस्प कहानी... 
 

अनारसे की दिलचस्प कहानी

दीपावली पर अनारसे बनाने की परंपरा मुख्य रूप से क्षेत्रीय खानपान और पारिवारिक रीति-रिवाजों से जुड़ी है। खासतौर पर महाराष्ट्र में दीपावली के पारंपरिक फराल (त्योहार के लिए तैयार किए जाने वाले पकवानों) में अनारसे को विशेष महत्व दिया जाता है।
कई परिवारों में इसे त्योहार से पहले घर पर तैयार करने की परंपरा आज भी कायम है। इन्हें त्योहार के लिए पहले से तैयार किया जा सकता है। इस वजह से घरों में दीपावली से कुछ दिन पहले ही अनारसे बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। 
 

क्‍या है अनारसे की खासियत?

अनारसे की खासियत इनकी बनावट है। तलने के बाद इनका बाहरी हिस्सा हल्का कुरकुरा हो जाता है, जबकि अंदर का हिस्सा चावल और गुड़ का मेल इसे दूसरी मिठाइयों से अलग बनाता है। पारंपरिक तरीके के साथ अब इसकी कुछ नई किस्में भी लोकप्रिय हो रही हैं।
अनारसे की सबसे पहचानने योग्य किस्म यही है। इन्हें तलने से पहले खसखस में लपेटा जाता है, जिससे बाहर की सतह पर कुरकुरापन और खास स्वाद आता है। 
 

कैसे तैयार होते हैं अनारसे?

अनारसे चावल, गुड़ या चीनी और खसखस से तैयार की जाने वाली पारंपरिक भारतीय मिठाई है। इन्हें बनाने के लिए चावल को भिगोकर सुखाया जाता है और फिर पीसकर आटा तैयार किया जाता है। इस आटे में गुड़ या चीनी मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है।
इसके बाद छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें खसखस में लपेटा जाता है और घी या तेल में तला जाता है। समय और स्वाद के अनुसार अनारसे बनाने की विधि में कई बदलाव हुए हैं।
महाराष्ट्र में दीपावली के अवसर पर फराल तैयार करने की खास परंपरा है। फराल का अर्थ त्योहार के दौरान बनाए और परोसे जाने वाले विभिन्न मीठे तथा नमकीन पकवानों से है। इसमें चकली, करंजी, चिवड़ा, लड्डू, शंकरपाली और अनारसे जैसे व्यंजन शामिल होते हैं।
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