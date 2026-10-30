दीपावली पर क्यों बनाई जाती है मठरी? जानिए इसका महत्व और बनाने की आसान विधि

Diwali 2026: दीपावली का त्योहार आते ही घरों में तरह-तरह के पकवान और मिठाइयां बनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस खास अवसर पर मठरी बनाने का भी अपना अलग ही महत्व है। उत्तर भारत से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में दीपावली के अवसर पर मठरी बनाने और मेहमानों को परोसने की परंपरा रही है। आइए जानते हैं इसका पारंपरिक महत्व और इसे बनाने की आसान विधि...

दीपावली पर क्‍यों बनाई जाती है मठरी?

मठरी को अच्छी तरह तलकर एयरटाइट डिब्बे में रखा जाए तो यह कई दिनों तक कुरकुरी रह सकती है।

त्योहारों पर घर आने वाले मेहमानों को चाय के साथ मठरी परोसना एक पुरानी खानपान परंपरा है।

इसे घर में उपलब्ध सामान्य सामग्री से बनाया जा सकता है।

नमकीन, मसालेदार, मेथी और मीठी मठरी जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं।

बाजार के बजाय घर पर मठरी बनाने से सामग्री और स्वाद अपनी पसंद के अनुसार रखा जा सकता है।

दीपावली पर मठरी कैसे बनी खास?

मठरी भारत का एक पारंपरिक नमकीन व्यंजन है, जिसे मुख्य रूप से मैदा या गेहूं के आटे से बनाया जाता है। इसमें स्वाद के अनुसार अजवाइन, काली मिर्च, जीरा, कसूरी मेथी और नमक मिलाया जाता है। इसके बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें गोल या मनचाहा आकार दिया जाता है और धीमी आंच पर तेल या घी में तला जाता है।

कुरकुरी मठरी बनाने के लिए सामग्री

- मैदा – 2 कप

- सूजी – 2 बड़े चम्मच

- घी – 4 बड़े चम्मच

- अजवाइन – 1 छोटा चम्मच

- काली मिर्च – आधा छोटा चम्मच

- नमक – स्वादानुसार

- कसूरी मेथी – 1 छोटा चम्मच

- पानी – आवश्यकतानुसार

- तेल – तलने के लिए

मठरी बनाने की आसान विधि

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा और सूजी लें। इसमें अजवाइन, काली मिर्च, नमक और कसूरी मेथी मिलाएं। अब इसमें घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। घी को आटे में इस तरह मिलाएं कि आटा मुट्ठी में दबाने पर बंधने लगे। इसे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख दें। आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें। इन्हें बेलकर गोल आकार दें। मठरी को बहुत ज्यादा पतला न रखें।





जब यह पूरी तरह ठंडी हो जाए, तब इसे एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख दें। इस तरह आपकी स्वादिष्ट और कुरकुरी घर की बनी मठरी तैयार हो जाएगी।

दीपावली पर मठरी का महत्व

पुराने समय में जब घरों में फ्रिज की सुविधा नहीं होती थी, तब त्योहारों के लिए ऐसे पकवान तैयार किए जाते थे, जिन्हें कई दिनों तक रखा जा सके। धीमी आंच पर तलकर तैयार की गई मठरी को ठंडा होने के बाद डिब्बों में भरकर रखा जाता था। ऐसे में चाय के साथ कुरकुरी मठरी परोसना एक लोकप्रिय परंपरा है। इसे मिठाइयों और अन्य नमकीन के साथ परोसा जाता है। घर पर बनी मठरी मेहमानों के स्वागत में अपनापन और घरेलू स्वाद का एहसास कराती है।