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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Wednesday, 28 October 2026 (14:16 IST)

दीपावली पर बनते हैं 10 तरह के पारंपरिक पकवान, आप भी बनाएं

Weekly horoscope 06 to 12 july 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (14:16 IST)
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दीपावली का त्योहार स्वाद और मिठास के बिना अधूरा माना जाता है। इस खास मौके पर घर-घर में कई तरह के पारंपरिक पकवान, नमकीन और मिठाई बनाए जाते हैं। हर प्रदेश में इन पकवाना का स्वाद अलग अलग रहता है लेकिन सौहार्द एक जैसा ही रहता है। यहां 10 सबसे लोकप्रिय और पारंपरिक दीपावली पकवानों की सूची दी गई है।
 

1. मावा गुझिया (Gujiya)

दीपावली की सबसे खास मिठाई है। मैदा की पूरी बनाकर उसमें मावा (खोया), सूखे मेवे, कद्दूकस किया नारियल और चीनी भरकर इसे तला जाता है।

2. बेसन के लड्डू (Besan Ladoo)

बेसन को घी में धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भूना जाता है, फिर उसमें चीनी/बूरा और इलायची मिलाकर स्वादिष्ट लड्डू तैयार किए जाते हैं।

3. शक्करपारे और नमकपारे (Shakkarpare & Namakpare)

शक्करपारे: मैदे की मीठी, कुरकुरी टुकड़ियां जिन्हें चाशनी या चीनी मिलाकर बनाया जाता है।
नमकपारे: अजवाइन और नमक के साथ मैदे से बनी कुरकुरी नमकीन स्नैक।

4. मटरी (Mathri)

अजवाइन, कसूरी मेथी और मैदे से बनी यह कुरकुरी स्नैक चाय और त्योहार के नाश्ते के लिए बेस्ट मानी जाती है।

5. चकली या मुरुक्कू (Chakli / Murukku)

चावल के आटे या बेसन और मसालों को मिलाकर चकली के सांचे से बनाई जाने वाली यह बेहद कुरकुरी और चटपटी नमकीन है।

6. गुलाब जामुन (Gulab Jamun)

मावा या छेने से बनी गोलियों को तलकर इलायची और केसर वाली गरम चाशनी में डुबोया जाता है। हर घर में इसे बेहद पसंद किया जाता है।
 

7. बालूशाही (Balushahi)

बाहर से कुरकुरी और अंदर से रसीली बालूशाही मैदे और घी के मोयन से बनती है और बाद में चाशनी में डुबोई जाती है।
 

8. काजू कतली (Kaju Katli)

काजू के पाउडर और चीनी की चाशनी से बनने वाली यह शाही मिठाई दीपावली पर उपहार में देने और परोसने के लिए सबसे ज्यादा पसंद की जाती है।
 

9. अनारसे (Anarsa)

चावल के आटे और गुड़/चीनी से बनने वाला यह पारंपरिक पकवान तिल या खसखस से लपेटकर तला जाता है। यह खास तौर पर महाराष्ट्र और बिहार में दीपावली पर बनता है।

10. चीवड़ा / मिक्स नमकीन (Poha Chivda)

भुने हुए पोहे, मूंगफली, काजू, करी पत्ते और हल्के मसालों का यह चटपटा मिश्रण त्योहार के समय मेहमानों के लिए बेहतरीन स्नैक है।
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