गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. दीपावली
  3. दिवाली रेसिपीज
  4. Traditional Diwali Sweets Mawa Gujiya
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (16:00 IST)

Diwali Gujiya Recipe: दिवाली पर सूजी और मावा की गुजिया बनाने की विधि

Diwali Sweets Recipes
Diwali Sweets Gujiya Recipe: दीपावली का त्योहार मिठाइयों और खुशियों के बिना अधूरा है! और जब बात पारंपरिक दिवाली मिठाइयों की आती है, तो मावा गुजिया का नाम सबसे ऊपर होता है। पश्चिमी भारत में इसे करंजी भी कहते हैं। यह स्वादिष्ट, खस्ता बाहरी परत और खोया (मावा) व मेवों की मीठी भरावन वाली मिठाई हर किसी को पसंद आती है।
 
दिवाली के लिए सूजी और मावा की गुजिया बनाने की विधि: गुजिया बनाने में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं:
 
गुजिया का खोल (बाहरी परत) बनाना:  
 
गुजिया की फिलिंग/स्टफिंग (मावा और सूजी) तैयार करना
 
बाहरी खोल सामग्री:-
मैदा- 2 कप (लगभग 250 ग्राम)
घी (शुद्ध) / मोयन के लिए- 1/4 कप (लगभग 60 ग्राम)
ठंडा पानी-आवश्यकतानुसार
 
स्टफिंग/ फिलिंग सामग्री:
मावा / खोया- 1 कप (लगभग 200 ग्राम)
सूजी / रवा- 1/2 कप (लगभग 100 ग्राम)
पिसी हुई चीनी / बूरा-1 कप (या स्वादानुसार)
सूखा नारियल (कद्दूकस किया हुआ)-1/4 कप
बारीक कटे हुए मेवे (बादाम, काजू)- 2 बड़े चम्मच
किशमिश -1 बड़ा चम्मच
इलायची पाउडर-1/2 चम्मच
तलने के लिए घी या तेल- आवश्यकतानुसार
 
भाग 1: गुजिया का खोल (आटा) तैयार करना: 
 
मैदा छानें और मोयन डालें: एक बड़े बर्तन या परात में मैदा छान लें। इसमें पिघला हुआ घी (मोयन) डालें।
 
मोयन को मिलाएं: घी और मैदा को अपनी उंगलियों की मदद से अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण को तब तक रगड़ें जब तक कि वह ब्रेड क्रम्ब्स जैसा न दिखने लगे। जब 
 
आप मुट्ठी में मैदा लें और वह बंध जाए, तो समझ लें कि मोयन सही है।
 
आटा गूंथें: अब थोड़ा-थोड़ा ठंडा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें। आटा नरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो गुजिया खस्ता नहीं बनेगी।
 
आटा सेट करें: आटे को गीले कपड़े से ढककर कम से कम 30 मिनट के लिए अलग रख दें।
 
भाग 2: फिलिंग (स्टफिंग) तैयार करना:
 
मावा भूनें: एक कढ़ाई को धीमी आंच पर रखें। मावा/खोया को क्रम्बल करके कढ़ाई में डालें और हल्का सुनहरा होने तक लगभग 5-7 मिनट तक भूनें। मावा कढ़ाई छोड़ने 
 
लगे तो उसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें।
 
सूजी भूनें: उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालें (अगर जरूरत हो)। सूजी डालकर धीमी आंच पर हल्का गुलाबी होने और खुशबू आने तक 5-6 मिनट तक भूनें। इसे भी मावे वाली प्लेट में निकाल लें।
 
मेवे भूनें (वैकल्पिक): उसी कढ़ाई में कटे हुए मेवे (काजू, बादाम) डालकर 1 मिनट के लिए हल्का भून लें और निकाल लें।
 
फिलिंग तैयार करें: जब मावा और सूजी पूरी तरह से ठंडी हो जाएं, तब ही इसमें पिसी हुई चीनी/बूरा, कद्दूकस किया हुआ नारियल, किशमिश, भुने हुए मेवे और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें।
 
ध्यान दें: मिश्रण गरम रहने पर चीनी डालने से वह पिघल जाएगी और स्टफिंग गीली हो जाएगी।
 
भाग 3: गुजिया बनाना और तलना: 
 
लोई बनाएं: सेट हुए आटे को एक बार फिर से मसल कर चिकना करें। छोटी-छोटी लोइयां तोड़ लें।
 
पूरी बेलें: हर लोई को पतली पूरी के आकार में बेल लें।
 
गुजिया भरें:
 
पूरी को गुजिया बनाने के सांचे (मोल्ड) पर रखें।
 
पूरी के किनारों पर दूध या मैदा-पानी का गाढ़ा घोल लगाएं।
 
बीच में 1 से 1.5 चम्मच फिलिंग (स्टफिंग) रखें।
 
सांचे को बंद करें और अतिरिक्त आटा हटा दें।
 
किनारे सील करें: यदि आपके पास सांचा नहीं है, तो आप किनारे पर पानी लगाकर हाथ से मोड़कर सील कर सकते हैं और फिर किनारे को घुमावदार (कंगूरेदार) डिज़ाइन में मोड़ सकते हैं।
 
ढक कर रखें: बनी हुई सभी गुजिया को एक गीले कपड़े से ढककर रखें, ताकि वे सूखें नहीं।
 
तलें (Deep Fry करें):
 
एक कढ़ाई में घी या तेल गरम करें। आंच धीमी से मध्यम रखें।
 
जब तेल हल्का गरम हो जाए, तो एक बार में 3-4 गुजिया डालें।
 
गुजिया को धीमी आँच पर तब तक तलें जब तक कि वे सुनहरी भूरी और खस्ता न हो जाएं।
 
उन्हें पलटते रहें ताकि वे हर तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं।
 
परोसें: तली हुई गुजिया को किचन टॉवल या पेपर पर निकाल लें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए। ठंडा होने पर इन्हें एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखें।
 
लीजिए दिवाली के लिए आपकी स्वादिष्ट और खस्ता सूजी-मावा गुजिया तैयार है!
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Diwali 2025: धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये 4 चीजें, रूठ जाती हैं मां लक्ष्मी

Diwali 2025: धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये 4 चीजें, रूठ जाती हैं मां लक्ष्मीDhanteras ke upay: कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला धनतेरस का पर्व, दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन न केवल भगवान धन्वंतरि और कुबेर की पूजा के लिए समर्पित है, बल्कि इस दिन किए गए छोटे-छोटे कार्य भी पूरे साल की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करते हैं। पुराणों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर कुछ चीजें घर से बाहर उधार के रूप में देना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की शुभ ऊर्जा और मां लक्ष्मी की कृपा भी वस्तु के साथ बाहर चली जाती है। आइए जानते हैं, कौन सी हैं वे 4 महत्वपूर्ण चीजें, जिन्हें इस दिन भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए:

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति पर 12 राशियों के जातक करें ये खास उपाय, मिलेगा मनचाहा फल

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति पर 12 राशियों के जातक करें ये खास उपाय, मिलेगा मनचाहा फलTula Sankranti ke Upay: इस बार 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को तुला संक्रांति रहेगी। धार्मिक रूप से भी यह दिन पुण्य, दान और उपायों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन यदि 12 राशियों के जातक अपनी राशि के अनुसार विशेष उपाय करें, तो जीवन में मनचाही सफलता, सुख और समृद्धि मिल सकती है।

Diwali 2025: क्या लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं श्रीगणेश?, जानिए दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूजे जाते हैं

Diwali 2025: क्या लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं श्रीगणेश?, जानिए दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूजे जाते हैंwhy ganesh ji is worshipped with laxmi mata: दीपावली का त्योहार यानी सुख-समृद्धि और वैभव का महापर्व। इस दिन हर घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली पूजन में लक्ष्मी जी की प्रतिमा के दाहिनी ओर हमेशा बुद्धि और शुभ-लाभ के देवता श्रीगणेश को ही क्यों स्थापित किया जाता है? लक्ष्मी और गणेश का यह संयुक्त पूजन एक गहरा दार्शनिक और पौराणिक रहस्य छिपाए हुए है।

Diwali 2025: दिवाली की सफाई में घर से मिली ये 4 चीजें देती हैं मां लक्ष्मी की कृपा का संकेत

Diwali 2025: दिवाली की सफाई में घर से मिली ये 4 चीजें देती हैं मां लक्ष्मी की कृपा का संकेतDiwali ke upay: दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही हर घर में सफाई का अभियान शुरू हो जाता है। सनातन धर्म में, दीवाली से पहले घर की स्वच्छता का बहुत महत्व है। यह परंपरा घर से दरिद्रता और नकारात्मकता को बाहर निकालने और मां लक्ष्मी के आगमन के लिए घर के हर कोने को तैयार करने का एक आध्यात्मिक विधान है। मान्यता है कि सफाई के दौरान जब हम वर्षों से बंद पड़ी जगहों को खोलते हैं, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमें कुछ विशेष संकेत देती हैं।

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथा

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथाBach Baras 2025: गोवत्स द्वादशी, जिसे महाराष्ट्र में वासु बारस और गुजरात में वाघ बरस के नाम से जाना जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिन्दू पर्व है। यह पर्व आमतौर पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसका उद्देश्य पुत्र की लंबी आयु, स्वास्थ्य और परिवार के कल्याण के लिए यह व्रत किया जाता है।

और भी वीडियो देखें

Dhanteras 2025: लक्ष्मी संग कुबेर आएं, विराजें धन्वन्तरि और गणपति, इन बधाई संदेशों को भेजकर कहें शुभ धनतेरस

Dhanteras 2025: लक्ष्मी संग कुबेर आएं, विराजें धन्वन्तरि और गणपति, इन बधाई संदेशों को भेजकर कहें शुभ धनतेरसHappy Dhanteras Quotes: धनतेरस से पांच दिवसिय दीपावली महापर्व की शुरुआत होती है। इस शुभ अवसर पर भगवान धन्वन्तरि की विधिपूर्वक पूजा-अर्चना करने का विधान है। मान्यता है कि पूजा करने से धन में वृद्धि होती है। इस साल धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जा रहा है। धनतेरस के त्योहार की लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं भेजते हैं, यहां हम आपके लिए कुछ सुंदर शुभकामनाएं लाए हैं। आप भी इन शुभकामनाएं संदेश के जरिए अपने प्रियजनों को बधाई भेजे सकते हैं।

Narak chaturdashi story: नरक चतुर्दशी की कथा कहानी हिंदी में

Narak chaturdashi story: नरक चतुर्दशी की कथा कहानी हिंदी मेंNarak chaturdashi story: कार्तिक मास की चतुर्दशी के दिन रूप चौदस, काली चौदस और नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। कुछ मान्यताओं और क्षेत्रों में, इसी दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। भक्त इस दिन दुख और भय से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं। आओ जानते हैं नरक चतुर्दशी की 3 पौराणिक कथाएं।

Yama Panchak 2025: दिवाली के पांच दिनों के उत्सव को क्यों कहते हैं यम पंचक?

Yama Panchak 2025: दिवाली के पांच दिनों के उत्सव को क्यों कहते हैं यम पंचक?यम पंचक का संबंध मुख्य रूप से दीपावली के पांच दिवसीय उत्सव से है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी (धनतेरस) से शुरू होकर शुक्ल पक्ष की द्वितीया (भाई दूज या यम द्वितीया) तक चलने वाली पांच तिथियों का समूह होता है।

Diwali kahani katha: दिवाली की कथा कहानी हिंदी में

Diwali kahani katha: दिवाली की कथा कहानी हिंदी मेंStory of Diwali: हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ ही गणेशजी, कुबेर और मां सरस्वती की पूजा भी होती है। लक्ष्मी पूजा प्रदोषकाल में होती है। दीपावली के पर्व को लेकर मुख्यत: सात लोकप्रिय पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। दिवाली पर दीवाली की कहानी जरूर पढ़ें।

Diwali 2025: लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार, इन सुंदर शुभकामनाओं को भेजकर अपनों को कहें शुभ दीपावली

Diwali 2025: लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार, इन सुंदर शुभकामनाओं को भेजकर अपनों को कहें शुभ दीपावलीDiwali wishes in hindi: दीपावली, भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, जो इस वर्ष 20 अक्टूबर, 2025 को पड़ रही है। इस पावन अवसर पर, मां लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि आए। चारों ओर दीपों की रोशनी से अंधकार दूर होता है। इस दिन को और खास बनाने के लिए यहां हम चुनिंदा सन्देश दे रहे हैं, जिनमें से आप अपनी पसंद के संदेश चुन कर आपने संबंधियों, मित्रों और परिचितों को शुभकामनाएं प्रेषित कर सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com