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Written By Author पं. प्रेमकुमार शर्मा
Last Modified: शनिवार, 21 मार्च 2026 (15:28 IST)

Weekly Horoscope March 2026: जीवन में कई बदलावों का संकेत देगा यह सप्ताह, (साप्ताहिक राशिफल 23 से 29 मार्च तक)

Weekly Horoscope 23 to 29 march
23 मार्च से 29 मार्च 2026 तक का यह सप्ताह आपके जीवन में कई बदलावों का संकेत दे सकता है। इस सप्ताह के राशिफल में हम जानेंगे कि क्या इस समय आपके लिए शुभ समय आ रहा है या कोई चुनौती सामने आने वाली है। आइए, इस सप्ताह की भविष्यवाणी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पर नजर डालें।
 

(साप्ताहिक राशिफल 23 मार्च से 29 मार्च 2026)

 

मेष (21 मार्च – 19 अप्रैल)

यह समय आपको भविष्य की चिंताओं को छोड़कर नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संकेत देता है, क्योंकि आपके अंदर अपनी क्षमताओं को पहचानने और कुछ नया शुरू करने की तीव्र इच्छा जाग सकती है। परिवार में कोई छोटा उत्सव या मिलन आपके रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ाएगा, जबकि जीवनसाथी की आर्थिक प्रगति आपको मानसिक सुरक्षा दे सकती है। सिंगल जातकों के जीवन में आकर्षण का नया अध्याय खुल सकता है। 
शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: ग्रीन
 

वृष (20 अप्रैल – 20 मई)

इस अवधि में आर्थिक मामलों में सावधानी रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा, खासकर तब जब कोई आपसे भावनात्मक आधार पर मदद की उम्मीद करे। किसी विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी आपको सामाजिक रूप से मजबूत बना सकती है। हल्का तनाव विश्राम से दूर होगा और परिवार संग यात्रा सुखद अनुभव दे सकती है। प्रेम संबंधों में स्पष्ट और सच्ची बातचीत रिश्तों को नई गहराई देगी। 
शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: मैरून
 

मिथुन (21 मई – 20 जून)

परिवार के बड़े सदस्यों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी रहेगा और योग या प्राणायाम जैसी गतिविधियां सकारात्मक परिणाम दे सकती हैं। जीवनसाथी के साथ आध्यात्मिक या शांत स्थान की यात्रा आपके मन को संतुलन देगी। संपत्ति से जुड़े मामलों में धैर्य और व्यावहारिक सोच जरूरी होगी। व्यापार या नए प्रयासों में भाग्य साथ दे सकता है, जबकि प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। 
शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: पीच
 

कर्क (21 जून – 22 जुलाई)

आपकी सकारात्मक सोच और ऊर्जावान दृष्टिकोण इस समय को खास बना सकते हैं, क्योंकि काम और निजी जीवन दोनों में सामंजस्य देखने को मिलेगा। यदि विवाह या रिश्तों में कोई उलझन रही है तो संवाद से समाधान निकल सकता है। प्रेम जीवन में लंबे समय से संजोई उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। परिवार, यात्रा और आर्थिक स्थिति संतुलित रहकर सप्ताह को सुखद बनाएंगे।
शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: ब्राउन
 

सिंह (23 जुलाई – 22 अगस्त)

परिस्थितियां आपके पक्ष में आकार ले सकती हैं, लेकिन धैर्य और निरंतर प्रयास ही आपको स्थायी सफलता देंगे। सेहत मजबूत रहेगी और आप अपने कार्यों को पूरे आत्मविश्वास से पूरा कर पाएंगे। परिवार से कोई सुखद समाचार मन प्रसन्न कर सकता है। संपत्ति के मामलों में जल्दबाजी से बचना समझदारी होगी। प्रेम में परिणाम थोड़े समय बाद मिलेंगे, लेकिन संतोषजनक रहेंगे। 
शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: येलो
 

कन्या (23 अगस्त – 22 सितंबर)

स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी रहेगा, इसलिए दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। परिवार में किसी मतभेद को सख्ती से नहीं बल्कि शांति और समझदारी से संभालना बेहतर रहेगा। भावनाओं के प्रभाव में बड़े फैसले लेने से बचें। किसी धार्मिक या आध्यात्मिक आयोजन से घर का वातावरण सकारात्मक होगा। प्रेम संबंधों में सच्चाई और निष्ठा रिश्ते को स्थिर बनाएगी।
शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: ब्लू
 

तुला (23 सितंबर – 22 अक्टूबर)

भाग्य इस समय आपके पक्ष में झुकता दिख सकता है और पेशेवर जीवन में नई जिम्मेदारियां या पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में ठहराव महसूस हो तो सामाजिक दायरा बढ़ाना लाभकारी रहेगा। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष उपलब्धियां ला सकता है। शादीशुदा जीवन में सामंजस्य और स्नेह बढ़ेगा, जबकि धन और यात्रा योजनाएं संतुलित रहेंगी।
शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: डार्क स्लेट ग्रे
 

वृश्चिक (23 अक्टूबर – 21 नवंबर)

इस समय आपकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए सक्रिय पहल जरूरी होगी क्योंकि केवल प्रतीक्षा से परिणाम नहीं मिलेंगे। मीडिया, लेखन या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सराहना मिल सकती है। निवेश में धैर्य रखना समझदारी होगी। विदेश से जुड़ा अवसर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। दूर के रिश्तों में मिलन भावनात्मक संतोष देगा।
शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: पिंक
 

धनु (22 नवंबर – 21 दिसंबर)

आंतरिक शांति और संतुलित सोच इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है, क्योंकि यही गुण आपको पेशेवर उपलब्धियों की ओर ले जाएंगे। नए क्लाइंट या प्रोजेक्ट आपके कौशल की सराहना करेंगे और कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। पहाड़ों या प्राकृतिक स्थान की यात्रा मानसिक ताजगी दे सकती है। जीवनशैली में छोटा बदलाव भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। प्रेम जीवन में अचानक आकर्षण उत्साह भर सकता है।
शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: मैजेंटा
 

मकर (22 दिसंबर – 19 जनवरी)

आपकी मेहनत और दृढ़ निश्चय इस समय नई संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं, भले ही शुरुआत में कुछ चुनौतियां सामने आएं। आर्थिक अनुशासन आपको स्थिरता देगा और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना लाभकारी रहेगा। परिवार के साथ आपके प्रयास संबंधों को मजबूत करेंगे। नेतृत्व क्षमता कार्यक्षेत्र में चमकेगी। विवाह या नए रिश्ते के संकेत उत्साह दे सकते हैं।
शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: बेज
 

कुंभ (20 जनवरी – 18 फरवरी)

यह समय आपको अपनों पर विश्वास रखने के साथ स्वयं पर भरोसा बढ़ाने का संदेश देता है, क्योंकि आत्मविश्वास ही आपको नई राहों पर आगे बढ़ाएगा। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और नई गतिविधियां अपनाने का मन करेगा। सोना या चांदी में निवेश लाभ दे सकता है। नया कार्यस्थल या बड़ा घर बदलाव का संकेत हो सकता है। प्रेम जीवन में पुरानी निराशा छोड़कर नई शुरुआत संभव है।
शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: येलो
 

मीन (19 फरवरी – 20 मार्च)

आपका प्रभाव और सकारात्मक सोच आसपास के वातावरण में अच्छा बदलाव ला सकती है, खासकर यदि आप अपनी रचनात्मकता को खुलकर व्यक्त करें। कला, संगीत या लेखन से जुड़े लोगों को नई प्रेरणा मिल सकती है, हालांकि आर्थिक लाभ थोड़ा समय ले सकता है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और संतुलित दिनचर्या अपनाएं। प्रेम संबंधों में सुलह और गहरी समझ रिश्तों को नया जीवन दे सकती है। 
शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: पर्पल
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