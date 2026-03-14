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Written By Author पं. प्रेमकुमार शर्मा
Last Updated : शनिवार, 14 मार्च 2026 (17:16 IST)

Weekly Horoscope 2026: साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 मार्च, जानें करियर, परिवार, स्वास्थ्य और रोमांस के बारे में

साप्ताहिक राशिफल में 12 राशियों की फोटो
Weekly future predictions: ज्योतिष शास्त्र में साप्ताहिक राशिफल को बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि यह हमें आगामी सप्ताह के ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभावों के बारे में जानकारी देता है। हर राशि पर ग्रहों और नक्षत्रों का अलग-अलग असर पड़ता है, जिससे किसी के जीवन में कुछ शुभ घटनाएं घट सकती हैं, तो वहीं कुछ कठिनाइयां भी सामने आ सकती हैं। इस साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से हम जान सकते हैं कि इस सप्ताह किस क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है और कहां आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है।ALSO READ: Numerology Horoscope 16 to 22 March 2026: मूलांक के अनुसार साप्ताहिक भविष्यफल: क्या कहते हैं आपके अंक इस सप्ताह?
 

इस सप्ताह का राशिफल आपके करियर, परिवार, स्वास्थ्य और रिश्तों में होने वाली घटनाओं पर प्रकाश डालता है। आइए जानते हैं कि 16 मार्च से 22 मार्च 2026 तक आपके लिए क्या खास हो सकता है।


(साप्ताहिक राशिफल 16 मार्च से 22 मार्च 2026) 

मेष

धन की स्थिति सामान्य और स्थिर दिखेगी। परिवार का साथ मन को भरोसा देगा। कार्यस्थल पर आपके साहसी विचार सराहना दिला सकते हैं। जीवनसाथी का प्यार सुकून देगा। बच्चों के साथ बिताया समय खास यादें बनाएगा। यात्रा और पढ़ाई से जुड़े प्रयास अच्छे परिणाम देंगे। इस समय सेहत को प्राथमिकता देना जरूरी रहेगा, जबकि बाकी क्षेत्र संतुलित बने रहेंगे। 
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: मैजेंटा
 

वृषभ

आर्थिक मामलों में सोच समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर मिल सकता है। रिश्तों में खुलकर बात करने से उलझनें दूर होंगी। संपत्ति से जुड़ा लाभ संभव है। परिवार के साथ समय सुखद रहेगा। प्रेम जीवन में नई शुरुआत की हल्की आहट सुनाई दे सकती है।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: ग्रीन
 

मिथुन

परिवार को विश्वास में लेने से माहौल हल्का और सहज रहेगा। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। निवेश योजनाओं की दोबारा समीक्षा लाभ दे सकती है। स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या जरूरी होगी। जीवनसाथी संग छोटी यात्रा संभव है। पढ़ाई और सफर से जुड़े काम सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे।
शुभ अंक: 17
शुभ रंग: लाइट ब्लू
 

कर्क

कार्यस्थल पर शांत मन से फैसले लेना जरूरी रहेगा, जल्दबाजी से बचें। टीम की राय मानने से आपकी छवि मजबूत होगी। फिटनेस पर किया गया प्रयास रंग लाएगा। बच्चों या संपत्ति से जुड़ा निवेश संतोष देगा। मनचाही यात्रा की योजना बन सकती है। परिवार का प्यार सुकून देगा और पढ़ाई में स्थिर प्रगति बनी रहेगी।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: येलो
 

सिंह

आय में बढ़ोतरी से आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा। परिवार का साथ पुरानी चिंता कम करेगा। बच्चों संग समय खुशनुमा रहेगा। जीवनसाथी व्यस्त रह सकता है, लेकिन समझदारी से संबंध मधुर बने रहेंगे। सप्ताह के अंत में शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम जीवन में नई ताजगी आएगी। यात्रा और शिक्षा के प्रयास सफल रहेंगे।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: गोल्डन
 

कन्या

यह समय कई क्षेत्रों में संतोष देने वाला रहेगा। सेहत में नई ताजगी महसूस होगी। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत सराही जाएगी। योजनाबद्ध तरीके से काम करना लाभकारी रहेगा। जीवनसाथी के साथ खास यात्रा रिश्ते में गहराई लाएगी। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। पढ़ाई और यात्रा में भी सफलता मिलेगी।ALSO READ: चैत्र और शारदीय नवरात्रि में क्या फर्क है? बहुत कम लोग जानते हैं ये बात
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: पीच
 

तुला

निजी और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाने का अच्छा समय है। परिवार में खुशखबरी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र का दबाव बढ़ सकता है, पर जीवनसाथी का साथ मजबूती देगा। मानसिक और शारीरिक मजबूती बनाए रखें। सप्ताह के अंत में उपलब्धि का सुख मिलेगा। धन, यात्रा और पढ़ाई से जुड़े मामले अनुकूल रहेंगे।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: डार्क ग्रे
 

वृश्चिक

संपत्ति से जुड़े मामलों में सतर्क रहना जरूरी रहेगा। ऑनलाइन निवेश में सावधानी रखें। सेहत के लक्ष्य पाने के लिए निरंतर प्रयास करें। रचनात्मक काम में पहचान मिल सकती है। व्यापारिक समझदारी लाभ देगी। प्रेम जीवन में मधुर पल आएंगे और किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण संभव है। परिवार का सहयोग बना रहेगा।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पिंक
 

धनु

यह समय उत्साह और नई ऊर्जा से भरा रहेगा। सेहत में सुधार दिखेगा। अचानक खर्च हो सकते हैं, लेकिन पहले से की गई योजना सहायक रहेगी। कार्यक्षेत्र में त्वरित निर्णय लाभ देंगे। प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा। परिवार संग मिलन खुशी देगा। यात्रा, पढ़ाई और काम के प्रयास अच्छे परिणाम लाएंगे।
शुभ अंक: 22
शुभ रंग: सैफरन
 

मकर

यह समय आत्मसुधार और संतुलन पर ध्यान देने का संकेत देता है। आर्थिक अनुशासन जरूरी रहेगा। अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार से मिलने या अपने शहर जाने की योजना मन हल्का करेगी। संपत्ति या डिजिटल निवेश से पहले जांच जरूरी है। कार्यस्थल पर साझेदारी लाभ दे सकती है। परिवार और प्रेम जीवन सहयोगी रहेंगे।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: ग्रीन
 

कुंभ

कार्यस्थल पर नया प्रोजेक्ट आपकी रचनात्मकता बढ़ाएगा। पुराने प्रेम की निराशा धीरे खत्म होगी। रोमांचक गतिविधियों की ओर रुचि बढ़ेगी और सेहत साथ देगी। लंबी अवधि के निवेश सोचकर करें। संपत्ति मामलों में प्रगति संभव है। परिवार का समर्थन मिलेगा। यात्रा और पढ़ाई से जुड़े प्रयास स्थिर और सकारात्मक रहेंगे।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: रेड
 

मीन

यह समय शांत और संतुलित रहेगा। हल्का व्यायाम और खुली हवा से लाभ मिलेगा। भावनाओं में बदलाव से रिश्ते गहरे होंगे। कार्यस्थल पर आपकी बारीकी सराही जाएगी। परिवार के साथ धैर्य रखें और जीवनसाथी को भरोसा दें। धन और यात्रा के मामले स्थिर रहेंगे। प्रेम जीवन मधुरता से भरा रहेगा।ALSO READ: चैत्र नवरात्रि 2026: कौनसी तिथि किस दिन? घटस्थापना से पारण तक पूरा शेड्यूल
शुभ अंक: 22
शुभ रंग: डार्क स्लेट ग्रे
 
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