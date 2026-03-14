शनिवार, 14 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. 16 to 22 March Numerology Horoscope
Written By Author डॉ. अभय गुप्ता
Last Updated : शनिवार, 14 मार्च 2026 (11:57 IST)

Numerology Horoscope 16 to 22 March 2026: मूलांक के अनुसार साप्ताहिक भविष्यफल: क्या कहते हैं आपके अंक इस सप्ताह?

Numerology Horoscope का सुंदर फोटो
(साप्ताहिक अंक राशिफल: 16 से 22 मार्च 2026)
 

मूलांक 1 (जन्म दिनांक 1, 10, 19, 28)

इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करना चाहते है तो समय आपके लिए अनुकूल है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं,   समाज और कार्य स्थल पर आपकी सलाह को महत्व दिया जा सकता है। अहंकार से बचें और अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखे, तनाव न लें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन पाचन तंत्र और पीठ के निचले हिस्से में समस्या उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी से वैचारिक तालमेल बनाए रखें।ALSO READ: Chaitra Navratri 2026: पालकी पर सवार होकर आ रही हैं माता दुर्गा, जानिए तिथि और धार्मिक महत्व

उपाय: केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।

 

मूलांक 2 (जन्म दिनांक 2, 11, 20, 29)

इस सप्ताह आपको आपके कार्यस्थल पर सहयोगी से सहयोग मिलेगा। फिजूलखर्ची से बचने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में देरी न करें, रुके हुए काम पूरे होंगे मानसिक शांति रहेगी। जीवनसाथी के साथ सुखमय समय व्यतीत होगा। 

उपाय: सफेद वस्तु का दान करें। 

 

मूलांक 3 (जन्म दिनांक 3, 12, 21, 30)

मूलांक 3 वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा, शिक्षा, लेखन, मीडिया और सलाहकार क्षेत्र में कार्य करने वालो व्यक्तियों को सफलता मिलेगी शेष के लिए समय सामान्य रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, निवेश से लाभ प्राप्त होगा। अति-उत्साह से बचे। रिश्तों के लिए समय अनुकूल है। 

उपाय: बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें। 

 

मूलांक 4 (जन्म दिनांक 4, 13, 22, 31)

इस सप्ताह आपको अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आई टी और तकनीकी क्षेत्र में कार्य करने वालों को लाभ होगा। कानूनी मामलों में सावधानी रखें, कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर साइन करने के पूर्व उसे ध्यान से पढ़ लें। निवेश से दूरी बनाए रखें। गलतफहमी से बचें। रिश्ते सामान्य रहेंगे। 

उपाय: पानी में काले तिल मिला कर शंकर जी को चढ़ाएं। 

 

मूलांक 5 (जन्म दिनांक 5, 14, 23)

आपका यह सप्ताह बढ़िया रहेगा, यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे है तो इस सप्ताह आपके नौकरी के प्रस्ताव /इंटरव्यू आ सकते है, व्यापार में लाभ होगा। नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, यात्रा के योग है। अचानक धन प्राप्त हो सकता है, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। आपसी रिश्ते में जोश रहेगा।ALSO READ: चैत्र और शारदीय नवरात्रि में क्या फर्क है? बहुत कम लोग जानते हैं ये बात

उपाय: हरे रंग का प्रयोग अधिक करें। 

 

मूलांक 6 (जन्म दिनांक 6, 15, 24)

यह सप्ताह कला, डिजाइन, फैशन, यू ट्यूबर और सौंदर्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। आय सामान्य रहेगी, विलासिता पर खर्च संभव है, किन्तु दिखावे से बचें। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। अपनी योजनाएं साझा न करें। सेहत ठीक रहेगी, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। 

उपाय: नहाने के पानी में इत्र मिलाकर स्नान करें। 

 

मूलांक 7 (जन्म दिनांक 7, 16, 25)

यह सप्ताह आप कोई भी कार्य करने के पूर्व उसकी पूरी प्लानिंग करके ही करें। कोई पुराना रुका हुआ काम हो सकता है और उसका परिणाम भी आपको मिल सकता है। किसी भी बात को अधिक नहीं सोचें, वरना इसका असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको धैर्य रखने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। रिश्ते में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है।

उपाय: माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। 

 

मूलांक 8 (जन्म दिनांक 8, 17, 26)

मूलांक 8 वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी बाधा आ सकती है, लेकिन सप्ताह अंत तक धीरे-धीरे स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी, धैर्य रखें। धन प्रवाह में भी थोड़ी रुकावट आने की संभावना दिखती है। कानूनी विवादों में सफलता मिल सकती है। रिश्तों में गंभीरता रखें और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जोड़ों के दर्द या हड्‍डियों से संबंधित कोई पुरानी समस्या परेशान कर सकती है। 

उपाय: पीपल के पेड़ पर शाम के समय दीपक लगाए। हनुमान जी को 8 लौंग अर्पण करें। 

 

मूलांक 9 (जन्म दिनांक 9, 18, 27)

मूलांक 9 वालो के लिए यह सप्ताह थोडा सावधानी रखने वाला होगा। खेल, सेना या पुलिस से जुड़े लोगों के लिए समय श्रेष्ठ है। वाद विवाद से बचे नहीं तो बनते हुए काम बिगड़ने की संभावना है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, वाहन धीमी गति से चलाएं। रक्तचाप को नियंत्रण में रखें। 

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें।

 
अस्वीकरण (Disc।aimer):  अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है अधिक जानकारी के किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।ALSO READ: Meen sankranti 2026: मीन संक्रांति कब है, क्या महत्व है इसका?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

13 महीने का साल, गुरु बने राजा और मंगल मंत्री, रौद्र संवत्सर में इन 5 चीजों का अभी कर लें इंतजाम

13 महीने का साल, गुरु बने राजा और मंगल मंत्री, रौद्र संवत्सर में इन 5 चीजों का अभी कर लें इंतजामयुद्ध या संकट की स्थिति के लिए तैयारी करना डरने की बात नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा कदम है। ऐसी स्थितियों में आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) बाधित हो सकती है, इसलिए आपके पास कम से कम 2 से 4 सप्ताह का बैकअप होना चाहिए।

हिंदू नववर्ष को क्यों कहते हैं गुड़ी पड़वा?

हिंदू नववर्ष को क्यों कहते हैं गुड़ी पड़वा?Gudi Padwa:19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 प्रारंभ होने वाला है। इसे नव संवत्सर, उगादि, युगादि, वर्ष प्रतिपदा, नवरेह, चेटीचंड, बैसाखी और गुड़ी पड़वा आदि कहा जाता है। गुड़ी पड़वा शब्द का प्रचलन महाराष्ट्र सहित संपूर्ण हिंदी भाषी क्षेत्रों में है। यह सभी क्षेत्रीय नाम है।

साल में 2 बार क्यों आता है खरमास? जानिए मलमास, अधिकमास और पुरुषोत्तम मास का रहस्य

साल में 2 बार क्यों आता है खरमास? जानिए मलमास, अधिकमास और पुरुषोत्तम मास का रहस्यWhat is Kharmas and Adhik Maas: सीधे शब्दों में कहें तो खरमास और अधिकमास दो अलग-अलग खगोलीय और ज्योतिषीय स्थितियां हैं। लोग अक्सर इनमें भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इनके साल में आने के कारण भिन्न हैं। मलमास शब्द का अधिकतर उपयोग अधिकमास के संदर्भ में किया जाता है और अधिकमास को ही पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं।

हिंदू पुराण, ज्योतिष, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और भविष्‍य मालिका की 6 कॉमन भविष्यवाणियां

हिंदू पुराण, ज्योतिष, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और भविष्‍य मालिका की 6 कॉमन भविष्यवाणियांविभिन्न पौराणिक ग्रंथों, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों, बाबा वेंगा के कथनों और आधुनिक ज्योतिषीय गणनाओं का विश्लेषण करने पर 6 ऐसी बातें निकलकर आती हैं जो इन सभी में 'कॉमन' या एकसमान हैं। यह इस बात का संकेत है कि दुनिया एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। यहाँ श्लोक और तर्कों के साथ उनका विवरण दिया गया है।

चैत्र नवरात्रि 2026: कौनसी तिथि किस दिन? घटस्थापना से पारण तक पूरा शेड्यूल

चैत्र नवरात्रि 2026: कौनसी तिथि किस दिन? घटस्थापना से पारण तक पूरा शेड्यूलChaitra Navratri Tithi 2026: चैत्र माह की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 19 मार्च 2026 गुरुवार को यह नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस बार नवरात्रि का यह त्योहार 19 मार्च गुरुवार से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 शुक्रवार तक चलेगा। चलिए जानते हैं कौनसी तिथि किस तारीख को रहेगी और कब है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त एवं विसर्जन का समय। इस बार माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर आ रही है। जानिए नवरात्रि की तिथियां।

और भी वीडियो देखें

Meen sankranti 2026: मीन संक्रांति कब है, क्या महत्व है इसका?

Meen sankranti 2026: मीन संक्रांति कब है, क्या महत्व है इसका?सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। 15 मार्च 2026 को सूर्य कुंभ से निकलकर मीन राशि में गोचर करने लगेगा। इस गोचर को ही मीन संक्रांति कहते हैं। सूर्य जब धनु या मीन राशि में होता है तब तक के समय को खरमास या मलमास कहते हैं। कहते हैं कि इस दौरान सूर्य की गति मंद पड़ती हुई नजर आती है। उसका प्रकाश भी धरती पर पहले की अपेक्षा कम हो जाता है।

पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने का तरीका, महत्व और 3 फायदे

पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने का तरीका, महत्व और 3 फायदेPapmochani Ekadashi: हर महीने में दो एकादशी आती हैं, और प्रत्येक एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण व्रत है पापमोचनी एकादशी का, जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। चलिए जानते हैं इस एकादशी का व्रत रखने का तरीका, महत्व और 3 फायदे।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 मार्च, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 मार्च, 2026)Today Rashifal 14 March 2026 | कैसा रहेगा आज 14 मार्च 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शनिवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधि

14 March Birthday: आपको 14 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

14 March Birthday: आपको 14 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!14 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 14 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 मार्च 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 मार्च 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय14 March 2026 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 14 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com