चैत्र और शारदीय नवरात्रि में क्या फर्क है? बहुत कम लोग जानते हैं ये बात

Chaitra Navratri 2026: वर्ष में 4 नवरात्रियां आती है। चैत्र माह में वसंत नवरात्रि, आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि, आश्‍विन माह में शारदीय नवरात्रि और माघ माह में गुप्त नवरात्र। सभी नवरात्रियां एक-दूसरे से अलग हैं। आषाढ़ और माघ माह की गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है जबकि चैत्र और आश्‍विन माह में 9 दुर्गा की पूजा होती है। आओ जानते हैं कि आश्‍विन या शारदीय नवरात्रि से चैत्र या वसंत नवरात्रि किस तरह अलग है।

1. समय और ऋतु का अंतर

सबसे बड़ा अंतर इनके समय और मौसम का होता है। चैत्र नवरात्रि में वसंत का आगमन होता, जबकि शारदीय नवरात्र में जाड़ा का आरंभ होता।

चैत्र नवरात्रि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है। यह आमतौर पर मार्च–अप्रैल के महीने में आती है और इसी दिन से हिंदू नववर्ष भी शुरू माना जाता है।

वहीं शारदीय नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, जो सामान्यतः सितंबर–अक्टूबर में पड़ती है।

चैत्र नवरात्रि से ही हिन्दू नववर्ष की शुरुआत होती है जबकि शारदीय नवरात्रि वर्ष के मध्य का समय होता है।

2. धार्मिक महत्व

दोनों नवरात्रियों का धार्मिक महत्व अलग-अलग कारणों से माना जाता है।

चैत्र नवरात्रि को सृष्टि के आरंभ और नए वर्ष की शुरुआत से जोड़ा जाता है। कई मान्यताओं के अनुसार इसी समय भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी।

शारदीय नवरात्रि को मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय से जोड़ा जाता है। इसलिए दसवें दिन विजयादशमी (दशहरा) का पर्व मनाया जाता है।

चैत्र नवरात्र के अंत में रामनवमी आती है, अतएव इस नवरात्रि में शक्ति और विष्णु, दोनों की आराधना की जाती है जबकि शारदीय नवरात्र के अंत में दुर्गा महानवमी आती है, और दूसरे दिन विजयादशीम आती है।

मान्यता है कि विजयादशी के दिन जहां मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था वहीं श्रीराम ने रावण का वध किया था। इसलिए इस नवरात्रि में विशुद्ध रूप से शक्ति की उपासना की जाती है।

3. पूजा और परंपराएं

पूजा-पाठ दोनों नवरात्रियों में लगभग समान होते हैं, लेकिन उत्सव का स्वरूप अलग हो सकता है।

चैत्र नवरात्रि में अधिकतर लोग घर पर घटस्थापना, व्रत और पाठ करते हैं।

शारदीय नवरात्रि में बड़े स्तर पर गरबा, डांडिया, दुर्गा पंडाल और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, खासकर पश्चिम बंगाल और गुजरात में।

चैत्र नवरा‍त्रि के दिनों में साधना का खासा महत्व रहता है जबकि शारदीय नवरात्रि के दिन दुर्गा पूजा और आराधना का खासा महत्व रहता है।

शारदीय नवरात्रि में सात्विक साधना, नृत्य और उत्सव मनाया जाता है जबकि चैत्र नवरात्रि में कठिन साधना और कठिन व्रत का महत्व होता है।

4. सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव

चैत्र नवरात्रि अधिकतर धार्मिक और आध्यात्मिक साधना पर केंद्रित होती है।

शारदीय नवरात्रि का स्वरूप ज्यादा उत्सव और सामाजिक आयोजन वाला होता है।

चैत्र नवरात्रि का महत्व खासकर महाराष्ट्र, आंध प्रदेश, तेलांगना और कर्नाटक में रहता है, जबकि शारदीय नवरात्रि की महत्व खासकर पश्चिम बंगाल और गुजरात में रहता है।

शारदीय नवरात्रि को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनाया जाता है जबकि चैत्र नवरात्रि को आध्‍यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति, सिद्धि, मोक्ष हेतु मनाया जाता है।

चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दोनों ही मां दुर्गा की आराधना के पवित्र पर्व हैं। फर्क केवल इनके समय, धार्मिक मान्यता और उत्सव के स्वरूप में है। चैत्र नवरात्रि जहां नए वर्ष और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है, वहीं शारदीय नवरात्रि मां दुर्गा की विजय और उत्सव का पर्व मानी जाती है।