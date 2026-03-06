Chaitra Month 2026: चैत्र मास प्रारंभ, जानिए इस माह के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

Chaitra Month Festivals 2026: चैत्र मास हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होता है, जो वसंत ऋतु के आगमन और नई ऊर्जा का प्रतीक है। इसी महीने से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत की शुरुआत भी होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार वर्ष 2026 में चैत्र मास की शुरुआत 4 मार्च से हो रही है। चैत्र मास धार्मिक ऊर्जा, नई शुरुआत और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। इस माह के व्रत और त्योहार जीवन में सकारात्मकता और शुभता लाते हैं।

चैत्र मास हिंदू पंचांग का प्रथम/ पहला महीना माना जाता है और इसी माह से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। यह माह धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कई प्रमुख व्रत, पर्व और उत्सव इसी महीने में मनाए जाते हैं। यह महीना आध्यात्मिक ऊर्जा, व्रत-उपवास, पूजा-पाठ और नए संकल्पों का प्रतीक है। इसमें विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि, श्रीराम नवमी, गुड़ी पड़वा जैसे प्रमुख पर्व इसी मास में आते हैं।

आइए जानते हैं इस पावन महीने के प्रमुख व्रत और त्योहारों की पूरी सूची:

4 मार्च: होली (धुलेंड़ी), बसंतोत्सव आम्रकुसुम प्राशन, चैत्र प्रारंभ (कृष्ण पक्ष) नए महीने की शुरुआत।

8 मार्च: रंगपंचमी पर्व, मालवा और महाराष्ट्र में विशेष रूप से खेली जाने वाली होली। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस।

11 मार्च: शीतलाष्टमी, बसौरा पर्व, हजरत अली शहादत दिवस।

14 मार्च: सूर्य मीन संक्रांति।

15 मार्च: पापों से मुक्ति दिलाने वाला विशेष व्रत पापमोचनी एकादशी, खरमास प्रारंभ, सौर चैत्र मास प्रारंभ।

17 मार्च: शबे कद्र, मां हिंगलाज पूजन।

18 या 19 मार्च: चैत्र अमावस्या, पितृ तर्पण और दान-पुण्य के लिए शुभ।

19 मार्च: गुड़ीपड़वा पर्व, हिंदू नववर्ष का प्रारंभ, मां दुर्गा की उपासना का त्योहार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, विक्रम संवत 2083 प्रारंभ।

20 मार्च. चेटीचंड उत्सव, भगवान झूलेलाल जयंती, जुमातुल विदा, सिंधारा दोज पर्व।

21 मार्च: ईदुल फितर, गणगौर तीज व्रत- सुहागिन महिलाओं का प्रमुख पर्व, मनोरथ तृतीया, सव्वाल मास प्रारंभ, मत्स्यावतार, मत्स्य जयंती और भगवान विष्णु का अवतार।

23 मार्च: श्रीराम राज्य महोत्सव, गुरु हर गोविंद पुण्यतिथि।

26 मार्च: चैत्र नवरात्रि दुर्गाष्टमी व्रत, महाष्टमी, श्री दुर्गा नवमी।

27 मार्च. राम नवमी त्योहार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म दिवस। श्री रामचरितमानस जयंती।

29 मार्च: कामदा एकादशी, पाम संडे।

31 मार्च: 24वें जैन तीर्थंकर, भगवान महावीर स्वामी की जयंती।

04 अप्रैल: चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती या बजरंगबली का जन्मोत्सव।

चैत्र मास-FAQs

Q1. चैत्र मास कब से शुरू होता है?

चैत्र मास अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है।

Q2. चैत्र नवरात्रि का क्या महत्व है?

यह शक्ति उपासना का पर्व है, जिसमें मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है।

Q3. क्या चैत्र मास में हिंदू नववर्ष मनाया जाता है?

हाँ, गुड़ी पड़वा और उगादी के रूप में हिंदू नववर्ष मनाया जाता है।