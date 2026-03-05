Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 6 मार्च 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 06 March 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 06 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Rangpanchami 2026: रंगपंचमी कैसे मनाएं, जानिए 5 खास बातें क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 06 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

आज का पंचांग: 6 मार्च 2026, शुक्रवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और संकष्टी चतुर्थी

हिंदू पंचांग के अनुसार, 6 मार्च 2026, शुक्रवार आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। आज संकष्टी चतुर्थी व्रत हैल जिसे भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और संतोषी माता को समर्पित है।

पंचांग विवरण

दिनांक: 6 मार्च 2026

वार: शुक्रवार

विक्रम संवत: 2082 (नल)

शक संवत: 1947

माह: चैत्र (कृष्ण पक्ष)

विशेष: आज भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत है। भगवान गणेश की पूजा और रात्रि में चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है।

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: हस्त (रात 12:45 तक, उसके बाद चित्रा)

योग: शूल (रात 09:35 तक, उसके बाद गण्ड)

करण: बव (सुबह 10:15 तक), फिर बालव

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:10 से 12:56 तक (दैनिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ)

अमृत काल: शाम 06:30 से रात 08:10 तक

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:03 से 05:53 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:35 से 03:22 तक

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: सुबह 11:10 से दोपहर 12:35 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)

यमगण्ड: दोपहर 03:30 से 05:00 तक

गुलिक काल: सुबह 08:10 से 09:40 तक