मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Holi puja remedies 2026: होलिका दहन के दिन करें मात्र 5 उपाय, संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभ

होलिका दहन का सुंदर फोटो
holika dahan ke upaay: होलिका दहन का पर्व रंगों का त्योहार होली से पहले मनाया जाता है। होलिका दहन का दिन नकारात्मक शक्तियों के अंत और सकारात्मक ऊर्जा के उदय का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र में इस रात को 'सिद्धि की रात' माना जाता है। होलिका दहन के दिन, पानी में रंग डालकर घर के कोनों में छिड़कें। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है।ALSO READ: होलाष्टक के 8 दिन क्यों माने जाते हैं अशुभ? जानें 12 राशियों पर क्या पड़ेगा असर
 
साथ ही होलिका दहन की रात यह विशेष सावधानी बरतें कि होलिका दहन की अग्नि में कभी भी प्लास्टिक, चमड़ा या कचरा न डालें। इस अवसर पर पवित्र अग्नि में केवल प्राकृतिक सामग्री- जैसे गोबर के उपले, लकड़ी, अनाज और जड़ी-बूटियां ही अर्पित करें।
 
  • धन लाभ/आर्थिक समृद्धि के लिए
  • नकारात्मकता और 'नजर दोष' दूर करने के लिए
  • स्वास्थ्य और लंबी बीमारी से मुक्ति के लिए
  • कार्यों में सफलता और व्यापार वृद्धि के लिए
  • गृह क्लेश और मानसिक शांति के लिए
 

यदि आप चाहते हैं कि पूरा साल सुख-समृद्धि और शांति के साथ बीते, तो होलिका दहन पर 3 मार्च 2026 की रात ये 5 अचूक उपाय जरूर करें:

 

1. धन लाभ/आर्थिक समृद्धि के लिए

होलिका दहन के समय एक सूखा नारियल लें और उसमें थोड़ा सा बूरा/चीनी और घी भर दें। इसे जलती हुई होलिका की अग्नि में अर्पित कर दें।
 
फायदा: ऐसी मान्यता है कि इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और लंबे समय से रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बनते हैं।
 

2. नकारात्मकता और 'नजर दोष' दूर करने के लिए

होलिका दहन की रात एक सरसों के तेल का दीपक चौखट पर जलाएं। साथ ही, परिवार के सभी सदस्यों के सिर से एक-एक गोमती चक्र सात बार वार कर यानी उतारकर अग्नि में डाल दें।ALSO READ: Holashtak 2026: होलाष्टक कब शुरू होगा और कब होगा समाप्त, क्या करें और क्या नहीं?
 
फायदा: इससे परिवार पर लगी बुरी नजर हटती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है।
 

3. स्वास्थ्य और लंबी बीमारी से मुक्ति के लिए

यदि घर में कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहता है, तो होलिका दहन की राख (ठंडी होने के बाद) अगले दिन सुबह ले आएं। इस राख को रोगी के शरीर पर हल्का सा लगाएं या उसके माथे पर तिलक करें।
 
लाभ: यह उपाय असाध्य रोगों में राहत देने और मानसिक तनाव को दूर करने में सहायक माना जाता है।
 

4. कार्यों में सफलता और व्यापार वृद्धि के लिए

होलिका दहन की अग्नि में जौ (Barley) और काले तिल अर्पण करें। अग्नि की सात परिक्रमा करते समय अपनी मनोकामना मन ही मन दोहराएं।
 
फायदा: जौ को 'अन्न का राजा' माना जाता है, इसे अर्पित करने से करियर में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और व्यापार में उन्नति होती है।
 

5. गृह क्लेश और मानसिक शांति के लिए

होलिका दहन के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर सुपारी और हल्दी की एक गांठ रखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। रात को दहन के समय लोबान या कपूर को अग्नि में डालें।
 
फायदा: इससे घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और पितृ दोष की शांति भी होती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Chandra Grahan 2026: 3 मार्च को कब से कब तक रहेगा सूतक काल? जानिए सही समय और नियम
होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?

होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?Holashtak 2026: होलाष्टक का समय ज्योतिष और धर्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च (होलिका दहन) तक रहेगा। इन 8 दिनों में ग्रहों का स्वभाव काफी उग्र रहता है, इसलिए कुछ विशेष सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। यहाँ विस्तृत विवरण दिया गया है कि इन 8 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए।

Dhulandi 2026: धुलेंडी के दिन 5 कार्य जरूर करें तो होगा बड़ा फायदा

Dhulandi 2026: धुलेंडी के दिन 5 कार्य जरूर करें तो होगा बड़ा फायदाThings to do on Dhulandi: धुलेंडी (धुलंडी) का दिन केवल रंगों से खेलने का उत्सव नहीं है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु के अनुसार, होली के अगले दिन किए गए कुछ विशेष उपाय और कार्य आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सुख, शांति और अपार समृद्धि ला सकते हैं।

शनि ग्रह का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

शनि ग्रह का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों का राशिफलशनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश सभी राशियों पर असर डालेगा। जानिए 5 असरदार उपाय, जिनसे मिलेगा बड़ा लाभ और शनि के अशुभ प्रभाव से बचाव होगा।

Holi 2026 Date Confused: 2 मार्च को भद्रा तो 3 को ग्रहण, जानें ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कब जलेगी होली?

Holi 2026 Date Confused: 2 मार्च को भद्रा तो 3 को ग्रहण, जानें ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कब जलेगी होली?When is Holi 2026: होलिका दहन 2026 पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। जानिए सही तारीख 2 मार्च है या 3 मार्च, साथ ही शुभ मुहूर्त और जरूरी नियम।

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातें

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातेंSignificance of Holi: होलिका दहन और होली, भारत के सबसे प्रमुख और रंगीन त्योहारों में से एक हैं। यह न सिर्फ खुशी और रंगों का त्योहार है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है।

Khagras Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण कब लगेगा? भारत में दिखेगा या नहीं, राशियों पर प्रभाव, जानिए पूरी जानकारी

Khagras Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण कब लगेगा? भारत में दिखेगा या नहीं, राशियों पर प्रभाव, जानिए पूरी जानकारीLlunar eclipse time in India 2026: चंद्र ग्रहण कब लगेगा: इस वर्ष 2026 में 2 चंद्र ग्रहण रहेंगे। पहले चंद्र ग्रहण 03 मार्च को और दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को लगेगा। पहला चंद्र ग्रहण खण्डग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण 2026 की तारीख और समय क्या है? भारत में यह नजर आएगा या नहीं, जानिए ग्रहण से जुड़ी पूरी और सटीक जानकारी यहां।

Mangal Gochar 2026: कुंभ राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान

Mangal Gochar 2026: कुंभ राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों को रहना होगा बेहद सावधानकुंभ राशि में मंगल के गोचर से 4 राशियों पर पड़ेगा खास प्रभाव। जानिए किन राशियों को रहना होगा सावधान और क्या करें उपाय। पूरी जानकारी पढ़ें।

Chandra Grahan 2026: 3 मार्च को कब से कब तक रहेगा सूतक काल? जानिए सही समय और नियम

Chandra Grahan 2026: 3 मार्च को कब से कब तक रहेगा सूतक काल? जानिए सही समय और नियमLunar Eclipse 2026: साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 03 मार्च 2026 दोपहर 3:21 बजे से शुरू होकर शाम 6:46 बजे तक रहेगा। यह भारत में यह 30 मिनट तक यानी शाम 06:26 से 6:46 तक यह नजर आएगा। 3 मार्च 2026 को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल और उससे जुड़े नियमों की पूरी जानकारी यहाँ दी गई है।

Blood Moon 2026: साल का पहला चंद्र ग्रहण! इन आसान उपायों से बदलें अपनी किस्मत का सितारा

Blood Moon 2026: साल का पहला चंद्र ग्रहण! इन आसान उपायों से बदलें अपनी किस्मत का सिताराchandra grahan 2026: साल 2026 का पहला खगोलीय धमाका 3 मार्च को होने जा रहा है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगने वाला यह 'ब्लड मून' (चंद्र ग्रहण) दोपहर 3:21 बजे से शुरू होकर शाम 6:46 बजे तक अपनी चमक बिखेरेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण का प्रभाव हर राशि पर अलग होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि यह ग्रहण आपके जीवन में संकट नहीं, बल्कि सुख-समृद्धि लेकर आए, तो अपनी राशि के अनुसार ये 'Quick Fix' उपाय जरूर आज़माएं।

Tortoise Vastu: कौनसा कछुआ देगा शुभ फल तांबे या क्रिस्टल का? जानें अपनी मनोकामना के अनुसार सही कछुआ चुनने का तरीका

Tortoise Vastu: कौनसा कछुआ देगा शुभ फल तांबे या क्रिस्टल का? जानें अपनी मनोकामना के अनुसार सही कछुआ चुनने का तरीकाTurtle for prosperity and protection: वास्तु शास्त्र और फेंगशुई में तांबा कछुआ और क्रिस्टल का कछुआ अत्यंत शुभ और शक्तिशाली प्रतीक माने जाते हैं। कछुआ प्राचीन काल से दीर्घायु, स्थिरता, सुरक्षा, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। आइए यहां जानते हैं अपनी मनोकामनानुसार सही कछुए का चुनाव कैसे करें...
