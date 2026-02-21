शनिवार, 21 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. होली
  4. holika-dahan-2026-bhadra-and-lunar-eclipse-date-2-or-3-march
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 21 फ़रवरी 2026 (14:38 IST)

Holi 2026 Date Confused: 2 मार्च को भद्रा तो 3 को ग्रहण, जानें ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कब जलेगी होली?

पूजा की थाल लिए हिंदू महिला और बैकग्राउंड में चंद्र ग्रहण एवं होलिका दहन
When is Holi 2026: इस बार होलिका दहन की तारीखों को लेकर ज्योतिषाचार्यों में मतभेद स्पष्ट नजर आ रहा है। होलिका दहन पूर्णिमा की रात को होता है। 2 मार्च को पूर्णिमा की रात रहेगी लेकिन इसी दौरान भद्रा काल भी रहेगा। इसके बाद 3 मार्च को भद्रा सुबह तक रहेगा और पूर्णिमा तिथि शाम को समाप्त हो जाएगी। लेकिन 3 मार्च को चंद्र ग्रहण दोपहर से प्रारंभ होकर शाम को समाप्त होगा। इसका अर्थ है कि 2 मार्च को भद्रा काल और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण रहेगा। यही वजह है जो ज्योतिषियों को असमंजस में डाल रही है कि होलिका दहन 2 मार्च को करें या कि 3 मार्च को, चलिए जानते हैं सही तारीख। 
 

कब से कब तक रहेगी पूर्णिमा तिथि?

पूर्णिमा तिथि प्रारम्भ- 02 मार्च 2026 को शाम 05 बजकर 55 मिनट से।
पूर्णिमा तिथि समाप्त- 03 मार्च 2026 को शाम 05 बजकर 07 मिनट तक।
 

कब से कब तक रहेगा भद्रा काल?

भद्रा का प्रारंभ 2 मार्च की शाम को 05 बजकर 55 मिनट पर होगा।
भद्रा काल का समापन 3 मार्च को सुबह 05 बजकर 28 मिनट पर होगा।
इस बीच पुच्छ काल 2 मार्च को रात 01:25 से 02:35 तक रहेगा और भद्रा का मुख 02:35 से तड़के 04:30 तक रहेगा।
 

चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा?

चंद्र ग्रहण 03 मार्च 2026 को दिल्ली टाइम अनुसार दोपहर 03 बजकर 21 मिनट पर प्रारंभ होकर शाम को 06 बजर 46 मिनट पर समाप्त हो जाएगा। इस समय सूतक काल भी समाप्त हो जाएगा। 
 
इसका अर्थ है कि 02 मार्च की पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया है और अगले दिन यानी 03 मार्च को शाम तक पूर्णिमा तिथि रहेगी लेकिन उस दिन शाम तक चंद्र ग्रहण रहेगा। अब जानते हैं कि ज्योतिष क्या कहते हैं-
 

2 मार्च का समर्थन करने वाले ज्योतिषियों का तर्क:

2 मार्च का समर्थन करने वाले ज्योतिषियों का मानना है कि पूर्णिमा तिथि में ही होलिका दहन होता है लेकिन इस दिन अर्थात 02 मार्च को भद्रा काल शाम 05 बजकर 55 पर से प्रारंभ हो जाएगा जो अगले दिन अर्थात 03 मार्च को प्रात: 05 बजकर 28 मिनट तक रहेगा।
 
1. ज्योतिषियों का एक वर्ग मानते हैं पूर्णिमा तिथि, पूर्वार्द्ध की भद्रा की पांच घटियां व्यतीत होना और अगले दिन ग्रहण का सूतक लगने से पूर्व का समय होने के कारण दिनांक 02 मार्च 2026 को रात्रि 11 बजे से 12 बजकर 30 के मध्य होलिका-दहन किया जाना सर्वाधिक शुद्ध एवं शास्त्रसम्मत रहेगा। 
 
2. कुछ विद्वानों के अनुसार, यदि भद्रा मध्यरात्रि तक हो, तो 'भद्रा मुख' त्याग कर 'भद्रा पुच्छ' के समय दहन किया जा सकता है। यह भद्रा का पुच्छ काल 01:25 एएम से 02:35 एएम तक रहेगा। इसके बाद अगले दिन अर्थात 03 मार्च को रंगवाली होली मना सकते हैं। 
 

3 मार्च का समर्थन करने वाले ज्योतिषियों का तर्क: 

1. शास्त्रों के अनुसार, भद्रा के मुख में दहन करने से न केवल दहन करने वाले का, बल्कि समाज और राष्ट्र का भी अनिष्ट हो सकता है। यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि भद्रा के समाप्त होने का इंतजार नहीं किया जा सकता जैसे पूर्णिमा तिथि का समाप्त होना, तो भद्रा के पुच्छ काल में होलिका दहन किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि भद्रा धरतीलोक की नहीं होना चाहिए। यदि यह भद्रा आकाश या पाताल लोक की होती तो फिर 02 मार्च को होलिका दहन रात्रि को पुच्छ काल में किया जा सकता था परंतु इस बार भद्रा का वास धरतीलोक पर है। इसलिए 2 मार्च को होलिका दहन नहीं करना ही उचित है। 
 
2. 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण का काल और सूतक काल शाम 06:46 तक ही रहेगा। इसलिए सूतककाल के बाद दहन किया जाना शुभ है, क्योंकि इस काल में न तो भद्रा का और न ही चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। 3 मार्च को पूर्णिमा तिथि 05 बजकर 07 मिनट पर समाप्त हो जाएगी लेकिन तब भी प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि रहेगी। ऐसे में होलिका दहन और पूजन करने में कोई हर्ज नहीं है।
 
3. निर्णय सिंधु और धर्मसिंधु के अनुसार, यदि पहले दिन भद्रा का साया हो और दूसरे दिन पूर्णिमा प्रदोष काल से थोड़ा पहले समाप्त हो रही हो, तो भी दूसरे दिन भद्रा मुक्त समय को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 
 
4. जनमानस की सुविधा और शुद्धि के लिए, अधिकांश विद्वान 3 मार्च को चंद्र ग्रहण के बाद होलिका दहन और 4 मार्च को होली खेलने की सलाह दे रहे हैं। यदि आप पूरी तरह 'भद्रा और ग्रहण मुक्त' पूजा करना चाहते हैं, तो 3 मार्च 2026 की शाम ही सबसे उपयुक्त समय है। हमारा भी यही मत है कि आप 03 मार्च की शाम को चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद होलिका दहन और पूजन करके अगले दिन 04 मार्च को रंगोवाली होली मनाएं।
 

निष्कर्ष:

2 मार्च: पूर्णिमा की रात है और भद्रा पुच्छ का विकल्प है, लेकिन भद्रा का धरती पर वास होने के कारण जोखिम है और अगले दिन ग्रहण है।
03. मार्च: ग्रहण के बाद का समय पूर्णतः भद्रा-मुक्त और सूतक-मुक्त है। यह अधिक सुरक्षित और शास्त्रसम्मत विकल्प है।
 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Weekly Horoscope 2026: साप्ताहिक राशिफल 23 फरवरी से 01 मार्च, जानें फरवरी के अंतिम सप्ताह का राशिफल

होलाष्टक की पौराणिक कथा: क्यों माने जाते हैं ये 8 दिन अशुभ?

होलाष्टक की पौराणिक कथा: क्यों माने जाते हैं ये 8 दिन अशुभ?होलाष्टक की पौराणिक कथा क्या है और इन 8 दिनों को अशुभ क्यों माना जाता है? प्रह्लाद और हिरण्यकश्यप से जुड़ी कथा के साथ जानिए होलाष्टक का धार्मिक महत्व।

Holashtak 2026: होलाष्टक कब शुरू होगा और कब होगा समाप्त, क्या करें और क्या नहीं?

Holashtak 2026: होलाष्टक कब शुरू होगा और कब होगा समाप्त, क्या करें और क्या नहीं?Holashtak 2026 में कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा? इस दौरान कौन से शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और क्यों मानी जाती है यह अवधि अशुभ? जानिए होलाष्टक की पूरी जानकारी। क्या करें और क्या नहीं।

2026 में कब आएगा आपकी राशि का करियर टर्निंग पॉइंट? जानिए शुभ समय

2026 में कब आएगा आपकी राशि का करियर टर्निंग पॉइंट? जानिए शुभ समयचूंकि फरवरी 2026 चल रहा है और जल्द ही विक्रम संवत 2083 (रौद्र संवत्सर) शुरू होने वाला है, इस साल का 'धर्म योद्धा योग' (राजा गुरु, मंत्री मंगल) हर राशि के करियर में एक बड़ा बदलाव लाएगा। यहाँ सभी 12 राशियों के लिए 2026 के 'करियर टर्निंग पॉइंट' और शुभ समय का विवरण दिया गया है।

क्या वाहन नंबर का दुर्घटना से कोई संबंध है? यदि आपका संबंध इन नंबरों से है तो रहें सतर्क

क्या वाहन नंबर का दुर्घटना से कोई संबंध है? यदि आपका संबंध इन नंबरों से है तो रहें सतर्कNumerology for Vehicle Safety: अंक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक अंक अपनी विशिष्ट ऊर्जा और कंपन लेकर आता है। सभी अंकों का अपना महत्व होता है, किन्तु जब कोई विशेष अंक एक साथ आते हैं तो उनकी संयुक्त ऊर्जा जीवन में विशेष प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है।

AI का धर्म पर जवाब हुआ वायरल, सुनकर लोगों की सोच बदल गई

AI का धर्म पर जवाब हुआ वायरल, सुनकर लोगों की सोच बदल गईAI asked questions on religion: AI से जब धर्म पर सवाल पूछा गया तो पहले उसने डिप्लोमैटिक जवाब दिया, लेकिन बाद में ऐसा जवाब दिया कि लोग हैरान रह गए। जानें पूरा मामला और वायरल जवाब।

और भी वीडियो देखें

Holi 2026 Date Confused: 2 मार्च को भद्रा तो 3 को ग्रहण, जानें ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कब जलेगी होली?

Holi 2026 Date Confused: 2 मार्च को भद्रा तो 3 को ग्रहण, जानें ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कब जलेगी होली?When is Holi 2026: होलिका दहन 2026 पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। जानिए सही तारीख 2 मार्च है या 3 मार्च, साथ ही शुभ मुहूर्त और जरूरी नियम।

शनि का उत्तरा भाद्रपद में गोचर, इन 5 उपायों से मिलेगा अचानक बड़ा लाभ

शनि का उत्तरा भाद्रपद में गोचर, इन 5 उपायों से मिलेगा अचानक बड़ा लाभshani uttara bhadrapada nakshatra 2026 शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश सभी राशियों पर असर डालेगा। जानिए 5 असरदार उपाय, जिनसे मिलेगा बड़ा लाभ और शनि के अशुभ प्रभाव से बचाव होगा।

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातें

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातेंSignificance of Holi: होलिका दहन और होली, भारत के सबसे प्रमुख और रंगीन त्योहारों में से एक हैं। यह न सिर्फ खुशी और रंगों का त्योहार है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है।

Vinayak Chaturthi 2026: फाल्गुन मास का विनायक चतुर्थी व्रत, जानें मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि, मंत्र और लाभ

Vinayak Chaturthi 2026: फाल्गुन मास का विनायक चतुर्थी व्रत, जानें मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि, मंत्र और लाभVinayak Chaturthi Vrat 2026: भगवान श्री गणेश के भक्तों के लिए फाल्गुन मास की विनायक चतुर्थी व्रत का महत्व बहुत अधिक है। यह व्रत भगवान गणेश की पूजा से जुड़ा हुआ है और विभिन्न प्रकार के सुखों, समृद्धि और विघ्नों से मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 फरवरी, 2026)Today 21 February 2026 horoscope in Hindi : आज 21 फरवरी 2026, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com