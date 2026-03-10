मंगलवार, 10 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. surya grahan ka meen rashi par prabhav
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 10 मार्च 2026 (15:23 IST)

सूर्य का मीन राशि में गोचर: इन 6 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की और धन के नए रास्ते

Effect of Sun in Pisces
Effect of Sun in Pisces:15 मार्च 2026 को सूर्यदेव शनि की कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति देव की मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में 6 राशियों को इस गोचर से मिलेगा बड़ा लाभ और किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। चलिए जानते हैं कि कहीं आपकी राशि को मिस नहीं हो गई है।
 

1. वृषभ राशि Taurus:  

आपके लिए यह गोचर किसी सुनहरे सपने जैसा है। घर में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी और परिवार के साथ रिश्ते और गहरे होंगे। करियर में नई ऊंचाइयां मिलेंगी और प्रमोशन के दरवाजे खुल सकते हैं। बिजनेस में आपकी रणनीति विरोधियों के पसीने छुड़ा देगी। पार्टनर के साथ दिल खोलकर बातें होंगी और सेहत भी एकदम फिट रहेगी।

2. कर्क राशि Cancer:

इस दौरान आपका झुकाव पूजा-पाठ और धर्म की ओर बढ़ेगा। ऑफिस में बॉस आपके काम के मुरीद हो जाएंगे और शायद आपको विदेश जाने का मौका भी मिल जाए। धन लाभ के अच्छे योग हैं और आप बचत करने में भी कामयाब रहेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें—पिताजी की सेहत को लेकर थोड़े सचेत रहें, वहां कुछ खर्च हो सकता है।
 

3. तुला राशि Libra:

आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जो इच्छाएं लंबे समय से अधूरी थीं, वे अब पूरी हो सकती हैं। करियर में तरक्की और बिजनेस में भारी मुनाफा आपका इंतजार कर रहा है। आपकी जेब भारी रहेगी और मन खुश। पार्टनर के साथ रिश्ता और भी रोमांटिक होगा और आप खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।
 

4. वृश्चिक राशि Scorpio:

आपका पूरा ध्यान अपने काम पर रहेगा। नई नौकरी और बेहतर सैलरी के बेहतरीन मौके मिलेंगे। बिजनेस करने वाले लोग इस दौरान बड़ा ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। आमदनी बढ़ेगी और आप भविष्य के लिए निवेश भी कर पाएंगे। पार्टनर के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा और आप मानसिक रूप से काफी मजबूत महसूस करेंगे।
 

5. धनु राशि Sagittarius:

धनु राशि वालों के लिए यह "प्रॉपर्टी" बनाने का समय है। आपकी सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा। वर्कप्लेस पर आपकी लगन आपको प्रमोशन दिला सकती है। अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो गो अहेड! सेहत शानदार रहेगी और जीवनसाथी के साथ रिश्ता पहले से ज्यादा मैच्योर होगा।
 

6. कुंभ राशि Aquarius:

यह समय नए दोस्त बनाने और उनके सहयोग से आगे बढ़ने का है। नौकरी के नए और बेहतर प्रस्ताव आपको सुकून देंगे। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आप पैसा बचाने में भी सफल रहेंगे। बस अपने पार्टनर से बात करते समय अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, छोटी सी बात विवाद बन सकती है। सेहत बढ़िया रहेगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Hazrat Ali: कब और क्यों मनाया जाता है हजरत अली शहादत का दिवस

ग्रहों के बदलाव से 19 मार्च के बाद 5 राशियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा

ग्रहों के बदलाव से 19 मार्च के बाद 5 राशियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा19 मार्च 2026 को गुरुवार से हिन्दू नववर्ष 2083 प्रारंभ होगा। इस वर्ष का राजा गुरु और मंत्री मंगल रहेगा। गुरु ज्ञान और मंगल साहस का प्रतीक है। जिसकी कुंडली में गुरु और मंगल की स्थिति अच्‍छी रहेगी वही पूरे वर्ष में अच्छा जीवन जी पाएगा और वह सबकुछ कर पाएगा जोकि उसने सोच के रखा है। इस उथल-पुथल भरे वर्ष में उन 5 राशियों को सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है जो गुरु और मंगल को स्ट्रांग पोजिशन में देख रहे हैं।

Malavya Rajyog 2026: अगले 28 दिन इन 4 राशियों पर होगी पैसों की बारिश, क्या आपकी किस्मत भी चमकने वाली है?

Malavya Rajyog 2026: अगले 28 दिन इन 4 राशियों पर होगी पैसों की बारिश, क्या आपकी किस्मत भी चमकने वाली है?ज्योतिष शास्त्र का सबसे शुभ माना जाने वाला 'मालव्य राजयोग' शुरू हो चुका है! शुक्र देव की विशेष कृपा से इन 4 राशियों के जीवन में सुख-सुविधाओं और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। क्या आपकी राशि भी इस लिस्ट में शामिल है? जानिए करियर, बिजनेस और आर्थिक लाभ से जुड़ी हर बड़ी भविष्यवाणी इस खास आलेख में।

गुरु होंगे मार्गी: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, 13 दिसंबर तक मिलेगा बड़ा लाभ

गुरु होंगे मार्गी: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, 13 दिसंबर तक मिलेगा बड़ा लाभJupiter Direct Transit 2026: गुरु ग्रह के मार्गी होने से बड़ा ज्योतिषीय परिवर्तन होने जा रहा है। 13 दिसंबर तक 5 राशियों के भाग्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जानिए किन राशियों को मिलेगा धन, करियर और सफलता का लाभ।

जगन्नाथ मंदिर में दिखा फिर से अशुभ संकेत! ध्वज पर बैठा बाज, क्या होने वाली है भारत में कोई बड़ी घटना

जगन्नाथ मंदिर में दिखा फिर से अशुभ संकेत! ध्वज पर बैठा बाज, क्या होने वाली है भारत में कोई बड़ी घटनाउल्लेखनीय है कि 14 अप्रैल 2025 को मंदिर के शिखर पर फहराई गई धर्म ध्वजा को एक पक्षी उठाकर ले गया था इसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और 26 पर्यटकों की मौत हो गई और फिर ऑपरेशन सिंदुर लॉन्च हुआ। अब ध्वजा पर पक्षी का बैठना किस बात कर संकेत है? पुरी के श्रीजगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित नीलचक्र और उस पर लहराते 'पतितपावन बाना' पर गुरुवार को एक बाज बैठा हुआ नजर आया।

चीन के नास्त्रेदमस की ईरान-अमेरिका युद्ध पर 3 भविष्यवाणियां, 2 सच होने का दावा, तीसरी से बढ़ी चिंता

चीन के नास्त्रेदमस की ईरान-अमेरिका युद्ध पर 3 भविष्यवाणियां, 2 सच होने का दावा, तीसरी से बढ़ी चिंताचीनी भविष्यवक्ता जियांग (Jiang), जिन्हें अक्सर 'चीनी नास्त्रेदमस' कहा जाता है, हाल के दिनों में अपनी चौंकाने वाली भविष्यवाणियों के कारण काफी चर्चा में रहे हैं। बीजिंग में रहने वाले जियांग चीन में हिस्ट्री और फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने येल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और वे यूट्यूब पर कॉफी एक्टिव रहते हैं। वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए, उनकी तीन प्रमुख भविष्यवाणियाँ सबसे अधिक वायरल हो रही हैं, जिनमें से 2 सच साबित हो चुकी हैं।

और भी वीडियो देखें

सूर्य का मीन राशि में गोचर: इन 6 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की और धन के नए रास्ते

सूर्य का मीन राशि में गोचर: इन 6 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की और धन के नए रास्तेEffect of Sun in Pisces:15 मार्च 2026 को सूर्यदेव शनि की कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति देव की मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में 6 राशियों को इस गोचर से मिलेगा बड़ा लाभ और किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। चलिए जानते हैं कि कहीं आपकी राशि को मिस नहीं हो गई है।

Chaitra Amavasya 2026: चैत्र अमावस्या कब है क्या है इसका महत्व?

Chaitra Amavasya 2026: चैत्र अमावस्या कब है क्या है इसका महत्व?Chaitra Amavasya and Pitru Tarpan: हिन्दू पंचांग में चैत्र अमावस्या बहुत खास मानी गई है। इस दिन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है, खासकर उत्तर भारत में। इसे विशेष रूप से होलाष्टक के बाद मनाया जाता है और यह नववर्ष के रूप में भी मनाने की परंपरा है, जैसे कि हिंदू नववर्ष (विक्रम संवत) की शुरुआत इसी दिन से होती है। यहां जानें चैत्र अमावस्या 2026 का महत्व, पितृ पूजा और हिंदू नववर्ष के बारे में...

Jupiter Transit 2026: बृहस्पति का मिथुन राशि में मार्गी गोचर, जानिए 12 राशियों पर इसका बड़ा प्रभाव

Jupiter Transit 2026: बृहस्पति का मिथुन राशि में मार्गी गोचर, जानिए 12 राशियों पर इसका बड़ा प्रभावJupiter Direct Transit 2026: 11 मार्च 2026 को बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में वक्री गति से अब मार्गी गति गोचर करने वाले हैं। मिथुन राशि बुध की राशि है। ज्योतिष के अनुसार, बृहस्पति शिक्षा, गुरु, संतान, धन, विवाह, धर्म, भाग्य, कानून और धार्मिक कार्यों से जुड़े होते हैं। जिनकी कुंडली में बृहस्पति अच्छी स्थिति में हैं उन्हें लाभ होगा।

Sheetala Mata Puja 2026: कब है शीतला अष्टमी का त्योहार? जानिए तिथि, महत्व और पूजा विधि

Sheetala Mata Puja 2026: कब है शीतला अष्टमी का त्योहार? जानिए तिथि, महत्व और पूजा विधिSheetala Ashtami festival India: धार्मिक मान्यता के अनुसार शीतला माता रोगों से रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। खासकर पुराने समय में चेचक (smallpox) जैसी बीमारियों से बचाव के लिए लोग माता शीतला की पूजा करते थे। इस दिन माता को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है और घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 मार्च, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 मार्च, 2026)Today 10 March 2026 horoscope in Hindi : आज 10 मार्च 2026, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com