Jupiter Transit 2026: बृहस्पति का मिथुन राशि में मार्गी गोचर, जानिए 12 राशियों पर इसका बड़ा प्रभाव

Jupiter Direct Transit 2026: 11 मार्च 2026 को बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में वक्री गति से अब मार्गी गति गोचर करने वाले हैं। मिथुन राशि बुध की राशि है। ज्योतिष के अनुसार, बृहस्पति शिक्षा, गुरु, संतान, धन, विवाह, धर्म, भाग्य, कानून और धार्मिक कार्यों से जुड़े होते हैं। जिनकी कुंडली में बृहस्पति अच्छी स्थिति में हैं उन्हें लाभ होगा।

मेष राशि Aries:

मेष वालों के लिए गुरु का मार्गी होना 'एक्शन' का संकेत है। आपके प्रयासों में अब गजब की तेजी आएगी। मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। विदेशी प्रोजेक्ट्स या लंबी यात्राएं आपके करियर को नई ऊंचाइयां दे सकती हैं। अपनी जेब और सेहत का ख्याल रखें। खर्चों पर लगाम कसनी होगी और कंधों के दर्द को नजरअंदाज न करें। पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें ताकि गलतफहमियां न पनपें।

वृषभ राशि Taurus:

बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए थोड़ा संभलकर चलने का इशारा कर रहा है। वित्तीय और व्यक्तिगत मोर्चे पर कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। वर्कप्लेस पर तालमेल बिठाना इस समय एक टास्क हो सकता है। मेहनत के अनुरूप क्रेडिट न मिलना खटक सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। मुनाफे की रफ्तार उम्मीद से धीमी रह सकती है। बड़े निवेश से पहले दोबारा सोचें। पार्टनर के साथ विचारों का टकराव मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। वाणी पर संयम जरूरी है। डेंटिस्ट या आंखों के डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, लापरवाही न बरतें।

कर्क राशि Cancer:

इस समय आपके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। वित्तीय अनुशासन बनाए रखना इस दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। ऑफिस में काम का प्रेशर आपको तनाव दे सकता है। इसे 'मैनेजमेंट स्किल' सुधारने के अवसर के रूप में देखें। नए प्रयोगों के लिए मन में आइडियाज तो आएंगे, लेकिन सफलता सिर्फ सटीक प्लानिंग से ही मिलेगी। बिना सोचे-समझे खर्च करना आपको कर्ज की स्थिति में धकेल सकता है। निवेश में फूँक-फूँक कर कदम रखें।

मिथुन राशि Gemini:

आपकी अपनी राशि में गुरु की स्थिति मिली-जुली रहेगी। नकारात्मकता को खुद पर हावी न होने दें। नौकरी में बदलाव या यात्रा के योग हैं, लेकिन शायद ये आपकी 'विश-लिस्ट' के मुताबिक न हों। आय और व्यय का संतुलन डगमगा सकता है। ऐसा लग सकता है कि जितनी कमाई है, उससे ज्यादा खर्च कतार में खड़े हैं। 'ईगो' को बीच में न आने दें, वरना जीवनसाथी के साथ दूरियां बढ़ सकती हैं। मानसिक स्पष्टता के लिए योग और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।

सिंह राशि Leo:

आपके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। गुरु आपके लाभ स्थान (11वें भाव) में सीधे होकर आपकी इच्छाओं को पंख लगाएंगे। सट्टा बाजार, ट्रेडिंग या निवेश से जुड़े लोगों को अप्रत्याशित मुनाफा हो सकता है। बचत बढ़ेगी और बैंक बैलेंस मजबूत होगा। आपकी समझदारी और दयालु स्वभाव घर में शांति लाएगा। आप शारीरिक और मानसिक, दोनों स्तरों पर खुद को 'सुपरचार्ज्ड' महसूस करेंगे।

कन्या राशि Virgo:

कन्या राशि वालों के लिए यह समय उलझनों से निकलकर स्पष्टता की ओर बढ़ने का है। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे थे, तो अब रास्ता साफ है। बिजनेस करने वालों के लिए आमदनी के नए और बड़े स्रोत खुलेंगे। रिश्तों में पारदर्शिता बढ़ेगी। पार्टनर के साथ आपका तालमेल और भरोसा पहले से कहीं ज्यादा गहरा होगा। आपकी 'इम्युनिटी' शानदार रहेगी।

तुला राशि Libra:

गुरु का नौवें भाव में मार्गी होना आपके लिए 'गुड लक' का दरवाजा खोल रहा है। बिजनेस में आपकी नई प्लानिंग जबरदस्त मुनाफा दिलाएगी। अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। जीवनसाथी का पूरा सम्मान और सहयोग मिलेगा, हालांकि उनके स्वास्थ्य पर कुछ खर्च संभव है। विदेश यात्रा के शौकीनों के लिए यह सुनहरा मौका है।

वृश्चिक राशि Scorpio:

यह समय आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, जहां हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा। सीनियर्स से बात करते समय शब्दों का चुनाव बहुत सावधानी से करें। आपकी एक छोटी सी बात विवाद का रूप ले सकती है। अवसरों में कमी महसूस हो सकती है। इस समय को अपने सिस्टम को व्यवस्थित करने में लगाएं। पार्टनर से असहमति के कारण मन उदास रह सकता है। संवाद का रास्ता खुला रखें। इम्यूनिटी कमजोर पड़ सकती है। बदन दर्द या कंधे के दर्द जैसी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें।

धनु राशि Sagittarius:

आपके लिए यह समय आत्म-मंथन और विस्तार का है। गुरु की सीधी चाल आपके व्यक्तित्व में गंभीरता लाएगी। आपका मन पूजा-पाठ और ध्यान में ज्यादा लगेगा। यह मानसिक शांति के लिए बेहतरीन है। आपकी पूरी एकाग्रता मुनाफे पर होगी। हालांकि काम के सिलसिले में होने वाली यात्राएं थोड़ी थकान भरी हो सकती हैं, लेकिन वे आर्थिक रूप से फलदायी रहेंगी।

मकर राशि Capricorn:

मकर राशि वालों के लिए यह समय कुछ अनपेक्षित मोड़ लेकर आएगा। अचानक धन लाभ के योग हैं और अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। हालांकि, खर्चों की लिस्ट भी लंबी रहेगी। काम के प्रति आपका समर्पण बढ़ेगा, जिससे मानसिक संतुष्टि मिलेगी। बिजनेस में फिलहाल अपने दायरे को सीमित रखना ही समझदारी है। घर में छोटी-मोटी बहस बड़े झगड़े का रूप ले सकती है। अपने बर्ताव में लचीलापन लाएं। मौसमी बीमारियों, खासकर सर्दी-जुकाम से बचकर रहें, वरना यह बुखार में बदल सकता है।

कुंभ राशि Aquarius:

कुंभ राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। गुरु आपकी झोली खुशियों से भरने वाले हैं। नई और आकर्षक नौकरियों के ऑफर मिल सकते हैं। आपकी मेहनत को अब वह पहचान मिलेगी जिसका आपको इंतजार था। अगर आप ट्रेडिंग या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, तो मुनाफे के अच्छे योग बन रहे हैं। इनकम बढ़ेगी और अच्छी बात यह है कि आपकी प्राथमिकता बचत करने की होगी। पार्टनर के साथ बॉन्डिंग और गहरी होगी। रिश्तों में सुरक्षा और प्यार का अहसास बढ़ेगा। आप खुद को ऊर्जावान और फिट महसूस करेंगे। आपकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता शानदार रहेगी।

मीन राशि Pisces:

मीन राशि के स्वामि गुरु अब आपके सुख भाव में मार्गी हो रहे हैं, जो जीवन में 'लक्ज़री' बढ़ाएंगे। नया घर खरीदने या गाड़ी लेने का सपना अब हकीकत बन सकता है। स्थान परिवर्तन के भी प्रबल योग हैं। आपकी निर्णय लेने की क्षमता आपको वर्कप्लेस पर दूसरों से आगे रखेगी। परिवार में किसी उत्सव या मांगलिक कार्य के कारण खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन यह खुशी देने वाला होगा।