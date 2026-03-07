शनिवार, 7 मार्च 2026
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 7 मार्च 2026 (11:38 IST)

गुरु होंगे मार्गी: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, 13 दिसंबर तक मिलेगा बड़ा लाभ

Jupiter Direct Transit 2026: 11 मार्च 2026 को बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में वक्री गति से अब मार्गी गति गोचर करने वाले हैं। गुरु का मार्गी गोचर 5 राशियों के भाग्य में बड़ा बदलाव करने वाले हैं जिसके चलते उनका जीवन बदल जाएगा। हमारे जीवन में गुरु का प्रभाव बहुत महत्व रखता है।
 

मेष राशि Aries:

मेष वालों के लिए गुरु का मार्गी होना 'एक्शन' का संकेत है। आपके प्रयासों में अब गजब की तेजी आएगी। मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। विदेशी प्रोजेक्ट्स या लंबी यात्राएं आपके करियर को नई ऊंचाइयां दे सकती हैं। अपनी जेब और सेहत का ख्याल रखें। खर्चों पर लगाम कसनी होगी और कंधों के दर्द को नजरअंदाज न करें। पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें ताकि गलतफहमियां न पनपें।
 

सिंह राशि Leo:

आपके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। गुरु आपके लाभ स्थान (11वें भाव) में सीधे होकर आपकी इच्छाओं को पंख लगाएंगे। सट्टा बाजार, ट्रेडिंग या निवेश से जुड़े लोगों को अप्रत्याशित मुनाफा हो सकता है। बचत बढ़ेगी और बैंक बैलेंस मजबूत होगा। आपकी समझदारी और दयालु स्वभाव घर में शांति लाएगा। आप शारीरिक और मानसिक, दोनों स्तरों पर खुद को 'सुपरचार्ज्ड' महसूस करेंगे।
 

कन्या राशि Virgo:

कन्या राशि वालों के लिए यह समय उलझनों से निकलकर स्पष्टता की ओर बढ़ने का है। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे थे, तो अब रास्ता साफ है। बिजनेस करने वालों के लिए आमदनी के नए और बड़े स्रोत खुलेंगे। रिश्तों में पारदर्शिता बढ़ेगी। पार्टनर के साथ आपका तालमेल और भरोसा पहले से कहीं ज्यादा गहरा होगा। आपकी 'इम्युनिटी' शानदार रहेगी।
 

तुला राशि Libra:

गुरु का नौवें भाव में मार्गी होना आपके लिए 'गुड लक' का दरवाजा खोल रहा है। बिजनेस में आपकी नई प्लानिंग जबरदस्त मुनाफा दिलाएगी। अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। जीवनसाथी का पूरा सम्मान और सहयोग मिलेगा, हालांकि उनके स्वास्थ्य पर कुछ खर्च संभव है। विदेश यात्रा के शौकीनों के लिए यह सुनहरा मौका है।
 

धनु राशि Sagittarius:

आपके लिए यह समय आत्म-मंथन और विस्तार का है। गुरु की सीधी चाल आपके व्यक्तित्व में गंभीरता लाएगी। आपका मन पूजा-पाठ और ध्यान में ज्यादा लगेगा। यह मानसिक शांति के लिए बेहतरीन है। आपकी पूरी एकाग्रता मुनाफे पर होगी। हालांकि काम के सिलसिले में होने वाली यात्राएं थोड़ी थकान भरी हो सकती हैं, लेकिन वे आर्थिक रूप से फलदायी रहेंगी।
 

मीन राशि Pisces:

मीन राशि के स्वामि गुरु अब आपके सुख भाव में मार्गी हो रहे हैं, जो जीवन में 'लक्ज़री' बढ़ाएंगे। नया घर खरीदने या गाड़ी लेने का सपना अब हकीकत बन सकता है। स्थान परिवर्तन के भी प्रबल योग हैं। आपकी निर्णय लेने की क्षमता आपको वर्कप्लेस पर दूसरों से आगे रखेगी। परिवार में किसी उत्सव या मांगलिक कार्य के कारण खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन यह खुशी देने वाला होगा।
Importance of Rang Panchami: रंगपंचमी का त्योहार होली के ठीक पांच दिन बाद मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, विशेषकर इंदौर और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, बल्कि यह भारतीय समाज की विविधता और एकता का प्रतीक भी है।

