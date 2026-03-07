शनिवार, 7 मार्च 2026
Written By Author डॉ. अभय गुप्ता

saptahik ank rashifal: साप्ताहिक अंक राशिफल 9 से 15 मार्च 2026: इस सप्ताह के लिए आपके भाग्य का क्या है संकेत?

साप्ताहिक अंक राशिफल का बेहतरीन फोटो
Numerology Weekly Horoscope March 2026: रंगों के मौसम में, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं साप्ताहिक अंक राशिफल, जो 9 से 15 मार्च 2026 तक आपके जीवन में होने वाली घटनाओं और परिवर्तनों का विश्लेषण करेगा। मूलांक के आधार पर साप्ताहिक भविष्यफल आपको यह बताने में मदद करेगा कि इस सप्ताह आपको कहां सफलता मिल सकती है, किस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है, और कौन से निर्णय आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं।ALSO READ: गुरु होंगे मार्गी: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, 13 दिसंबर तक मिलेगा बड़ा लाभ
 

आइए जानते हैं आपके मूलांक के अनुसार इस सप्ताह का भविष्यफल...

 

(साप्ताहिक अंक राशिफल: 9 - 15 मार्च 2026)

मूलांक 1 (जन्म दिनांक 1, 10, 19, 28)

इस सप्ताह आपके कार्यस्थल पर आपके कार्य की सराहना होगी किन्तु अहंकार से बचें। नई शुरुआत के लिए अनुकूल समय रहेगा। इंटरव्यू/प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त हो सकती है आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, निवेश से लाभ मिलने की सम्भावना है। सिरदर्द या ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या हो सकती है, सेहत का ध्यान रखें, आपसी रिश्ते ठीक रहेंगे।

उपाय: सूर्य को जल चढ़ाएं।

 

मूलांक 2 (जन्म दिनांक 2, 11, 20, 29)

इस सप्ताह आपको अपने कार्यस्थल पर सहकर्मी से सहयोग प्राप्त होगा। साझेदारी और रचनात्मक कार्य से जुड़े व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल है। निर्णय अच्छी तरह सोच विचार कर लें, खर्चों पर नियंत्रण रखें। तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करें। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।

उपाय: भगवान शिव की उपासना करें।

 

मूलांक 3 (जन्म दिनांक 3, 12, 21, 30)

इस सप्ताह आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, भाग्य साथ देगा। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निवेश न करें, अहंकार से बचें। परिवार में खुशहाली का माहोल रहेगा, धार्मिक या सामाजिक कार्यों में व्यस्तता हो सकती है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।ALSO READ: Meen sankranti 2026: मीन संक्रांति कब है, क्या महत्व है इसका?

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

 

मूलांक 4 (जन्म दिनांक 4, 13, 22, 31)

इस सप्ताह आपको तकनीकी और प्रबंधन के कार्यों में लाभ मिलेगा। जोखिम भरे निवेश से बचें। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, शॉर्टकट से दूर रहें। परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है। 

उपाय: शिव जी की आराधना करें। 

 

मूलांक 5 (जन्म दिनांक 5, 14, 23)

यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे, आलस्य को त्यागे, अपने कार्य को सावधानीपूर्वक करें, वरना हानि की सम्भावना बन सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, यात्रा लाभकारी हो सकती हैं। पर्याप्त नींद लें, नहीं तो स्वास्थ प्रभावित हो सकता है। रिश्तों में उत्साह बना रहेगा। 

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। 

 

मूलांक 6 (जन्म दिनांक 6, 15, 24)

इस सप्ताह आपके कड़ी मेहनत से नौकरी में लाभ के अवसर बनेंगे, व्यवसाय के लिए भी समय अनुकूल है। विलासिता पर खर्च हो सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन छोटी-मोटी समस्या हो सकती है, आपसी रिश्ते मधुर रहेंगे। 

उपाय: पानी में गुलाब जल मिला कर स्नान करें।

 

मूलांक 7 (जन्म दिनांक 7, 16, 25)

यह सप्ताह आपको सावधान रहने की जरूरत है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखे और अपना कार्य पूरी सावधानी से करें। रिसर्च और विश्लेषण से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के योग है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। अपने स्वास्थ का ध्यान रखें, रिश्तों में समझदारी रखें। 

उपाय: अनुसाशित जीवन शैली को अपनाएं, व्यायाम, ध्यान और योग करें।

 

मूलांक 8 (जन्म दिनांक 8, 17, 26)

यह सप्ताह आपकी मेहनत रंग लाएगी, नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, प्रशासनिक या सरकारी कार्यों में प्रगति के अवसर बनेंगे। कानूनी मामलो में राहत मिलने की सम्भावना है। आय स्थिर रहेगी, जोड़ों का दर्द या पुरानी बीमारी उभर सकती है। रिश्तों में तालमेल बनाए रखें। 

उपाय : बड़े-बुजुर्गों और जरूरतमंदो की सेवा/मदद करना लाभप्रद रहेगा। 

 

मूलांक 9 (जन्म दिनांक 9, 18, 27)

इस सप्ताह आप अपने पूरे जोश और उत्साह से काम करेंगे, आपकी नेतृत्व क्षमता से लाभ होगा। धन लाभ के अच्छे योग हैं, लेकिन अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। जल्दबाजी में कार्य करने से बचें। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे, रिश्तों में उत्साह बना रहेगा।

उपाय: हनुमान जी की आराधना करें।

 
अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है,इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है अधिक जानकारी के किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।ALSO READ: Gudi padwa 2026: गुड़ी पड़वा कब है, क्या महत्व है इसका?
