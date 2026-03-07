शनिवार, 7 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. जन्मदिन
  4. Today Happy Birthday
Written By WD Feature Desk

08 March Birthday: आपको 8 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

जन्मदिन पर केक का सुंदर फोटो
08 March Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 8 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Rang Panchami 2026: रंगपंचमी का महत्व और कथा
 

आपका जन्मदिन: 8 मार्च

 
दिनांक 8 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 8 होगा। इस दिन जन्मे व्यक्ति धीर गंभीर, परोपकारी, कर्मठ होते हैं। आपकी वाणी कठोर तथा स्वर उग्र है। आप भौतिकतावादी है। आप अदभुत शक्तियों के मालिक हैं। यह ग्रह सूर्यपुत्र शनि से संचालित होता है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका एक मतलब होता है। कई बार आपके कार्यों का श्रेय दूसरे ले जाते हैं। आपके मन की थाह पाना मुश्किल है। आपको सफलता अत्यंत संघर्ष के बाद हासिल होती है।
 

आपके लिए खास 

 
शुभ दिनांक : 8, 17, 26
 
शुभ अंक : 8, 17, 26, 35, 44
 
शुभ वर्ष : 2042
 
ईष्टदेव : हनुमानजी, शनि देवता
 
शुभ रंग : काला, गहरा नीला, जामुनी
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

 
करियर: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्ति प्रगति पाएंगे। बेरोजगार प्रयास करें, तो रोजगार पाने में सफल होंगे। 
 
सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जो अभी तक बाधित रहे है वे भी सफल होंगे। राजनैतिक व्यक्ति भी समय का सदुपयोग कर लाभान्वित होंगे। शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे, 
सेहत: स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल ही रहेगा।
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur): भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी।
 
फ़रदीन ख़ान (Fardeen Khan): भारतीय अभिनेता।
 
जिम्मी जॉर्ज (Jimmy George): विश्व के दस सर्वश्रेष्ठ वॉलीबॉल खिलाड़ियों में से एक।
 
वसुंधरा राजे सिंधिया (Vasundhara Raje Scindia): राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Malavya Rajyog 2026: अगले 28 दिन इन 4 राशियों पर होगी पैसों की बारिश, क्या आपकी किस्मत भी चमकने वाली है?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 मार्च, 2026)

Rang Panchami 2026: रंगपंचमी का महत्व और कथा

Rang Panchami 2026: रंगपंचमी का महत्व और कथाImportance of Rang Panchami: रंगपंचमी का त्योहार होली के ठीक पांच दिन बाद मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, विशेषकर इंदौर और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, बल्कि यह भारतीय समाज की विविधता और एकता का प्रतीक भी है।

Happy Holi Wishes 2026: रंगों के त्योहार होली पर अपनों को भेजें ये 10 सबसे मंगलकारी शुभकामनाएं

Happy Holi Wishes 2026: रंगों के त्योहार होली पर अपनों को भेजें ये 10 सबसे मंगलकारी शुभकामनाएंHoli Messages 2026: होली का त्योहार रंगों और खुशियों से भरा होता है। इस खास अवसर पर इन शुभकामनाओं को आप अपने परिवार, दोस्तों और अपनों को भेज सकते हैं ताकि उनका होली का त्योहार और भी खास बन जाए। तो देर किस बात की यहां पढ़ें और अपने खास को भेजें ये होली-धुलेंड़ी के शुभकामना मैसेजेस...

क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, क्या कहते हैं ग्रह गोचर

क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, क्या कहते हैं ग्रह गोचरखग्रास चंद्र ग्रहण और ग्रह गोचर से जुड़े संकेतों पर चर्चा तेज है। क्या इसका असर भारत पर भी युद्ध जैसे हालात बना सकता है? जानिए ज्योतिषीय विश्लेषण और संभावित संकेत।

होलिका दहन: शाप, वरदान और अनन्य भक्ति की विजय

होलिका दहन: शाप, वरदान और अनन्य भक्ति की विजयHolika Dahan: होलिका दहन केवल बाहरी अग्नि का उत्सव नहीं है, बल्कि यह अपने हृदय की बुराइयों, अहंकार और काम-क्रोध को जलाकर शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का संकल्प है। प्रह्लाद महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि असली सुरक्षा किसी बाहरी वरदान में नहीं, बल्कि भगवान के निरंतर चिंतन में है...

Rang Panchami 2026: किस देवता को कौन-सा रंग चढ़ाने से मिलती है कृपा? जानिए पूजा विधि

Rang Panchami 2026: किस देवता को कौन-सा रंग चढ़ाने से मिलती है कृपा? जानिए पूजा विधिRang Panchami 2026 पर जानिए किस देवता को कौन-सा रंग चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं और कैसे करें सही पूजा विधि से रंग अर्पण।"

और भी वीडियो देखें

08 March Birthday: आपको 8 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

08 March Birthday: आपको 8 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!08 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 08 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 8 मार्च 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 8 मार्च 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय08 March 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 08 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग

Horoscope for the week: नए हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल, जानें 9 से 15 मार्च 2026 तक

Horoscope for the week: नए हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल, जानें 9 से 15 मार्च 2026 तकyour zodiac sign from March 9th to March 15th: हर व्यक्ति का जीवन ग्रहों की चाल के अनुसार प्रभावित होता है और इस साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमें इस सप्ताह कौन सी नई चुनौतियों का सामना करना होगा और किस क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। यह राशिफल आपके करियर, रिश्तों, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

ग्रहों के बदलाव से 19 मार्च के बाद 5 राशियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा

ग्रहों के बदलाव से 19 मार्च के बाद 5 राशियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा19 मार्च 2026 को गुरुवार से हिन्दू नववर्ष 2083 प्रारंभ होगा। इस वर्ष का राजा गुरु और मंत्री मंगल रहेगा। गुरु ज्ञान और मंगल साहस का प्रतीक है। जिसकी कुंडली में गुरु और मंगल की स्थिति अच्‍छी रहेगी वही पूरे वर्ष में अच्छा जीवन जी पाएगा और वह सबकुछ कर पाएगा जोकि उसने सोच के रखा है। इस उथल-पुथल भरे वर्ष में उन 5 राशियों को सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है जो गुरु और मंगल को स्ट्रांग पोजिशन में देख रहे हैं।

Rang Panchami 2026: किस देवता को कौन-सा रंग चढ़ाने से मिलती है कृपा? जानिए पूजा विधि

Rang Panchami 2026: किस देवता को कौन-सा रंग चढ़ाने से मिलती है कृपा? जानिए पूजा विधिRang Panchami 2026 पर जानिए किस देवता को कौन-सा रंग चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं और कैसे करें सही पूजा विधि से रंग अर्पण।"
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com