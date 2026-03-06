शुक्रवार, 6 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. गुड़ी पड़वा
  4. When is Gudi Padwa, what is its significance
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 6 मार्च 2026 (16:48 IST)

Gudi padwa 2026: गुड़ी पड़वा कब है, क्या महत्व है इसका?

gudi padwa 2026
Gudi padwa 2026: हिंदू नववर्ष को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और हिंदी भाषी क्षेत्रों में नव संवत्सर कहते हैं। इस दिन से विक्रम संवत 2083 प्रारंभ होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू कैलेंडर के नए साल की शुरुआत होती है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार गुड़ी पड़वा का पर्व 19 मार्च 2026 गुरुवार को मनाया जाएगा।
 

गुड़ी पड़वा का महत्व:

जीव सृष्‍टि रचना की शुरुआत का दिन मान्यता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने जीव सृष्टि की रचना की थी।
 
बुराई पर अच्छाई की जीत: पौराणिक कथाओं के अनुसार, इसी दिन भगवान राम ने बाली के अत्याचारों से दक्षिण की प्रजा को मुक्ति दिलाई थी। विजय के प्रतीक के रूप में लोगों ने ऊंचे स्थानों पर 'गुड़ी' (विजय पताका) फहराई थी। यह महाराष्ट्र और गोवा में पारंपरिक हिंदू नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। 
 
छत्रपति शिवाजी महाराज की विजय: ऐतिहासिक रूप से, गुड़ी पड़वा महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा युद्ध जीतने के बाद अपनी प्रजा के साथ विजय उत्सव मनाने की परंपरा से भी जुड़ा है।
 
ऋतु परिवर्तन: यह त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और नई फसल की कटाई के समय का भी प्रतीक है, जो प्रकृति में नए जीवन का संचार करता है। यह वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है, जो नई शुरुआत और विकास का समय है।
 

कैसे मनाया जाता है?

गुड़ी फहराना: घर के बाहर एक बांस की लकड़ी पर सुंदर वस्त्र, चांदी या तांबे का कलश, नीम की पत्तियां और शक्कर की माला (गाठी) बांधकर 'गुड़ी' लगाई जाती है। इसे सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
 
प्रसाद: इस दिन नीम की पत्तियों और गुड़ का विशेष मिश्रण प्रसाद के रूप में खाया जाता है। नीम कड़वाहट (दुख) और गुड़ मिठास (सुख) का प्रतीक है, जो सिखाता है कि जीवन में सुख-दुख दोनों का समान महत्व है।
 
पकवान: घरों में विशेष रूप से पूरन पोली और श्रीखंड बनाए जाते हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Rangpanchami Astrology: रंगपंचमी पर किस रंग से खेलें होली कि जीवन में आए खुशियां, जानें अपनी राशिनुसार

Rangpanchami 2026: रंगपंचमी कैसे मनाएं, जानिए 5 खास बातें

Rangpanchami 2026: रंगपंचमी कैसे मनाएं, जानिए 5 खास बातेंRangpanchami festival in India: रंगपंचमी, होली के बाद मनाया जाने वाला एक खास पर्व है, जो खासतौर पर महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व रंगों के खेल और दोस्तों के बीच मस्ती का दिन होता है। रंगपंचमी मनाने के लिए निम्नलिखित 5 खास बातें हैं, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी हैं।

Rang Panchami 2026: रंगपंचमी का महत्व और कथा

Rang Panchami 2026: रंगपंचमी का महत्व और कथाImportance of Rang Panchami: रंगपंचमी का त्योहार होली के ठीक पांच दिन बाद मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, विशेषकर इंदौर और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, बल्कि यह भारतीय समाज की विविधता और एकता का प्रतीक भी है।

शक्ति के बिना अधूरे हैं शक्तिमान: नारी शक्ति के 8 स्वर्णिम प्रमाण

शक्ति के बिना अधूरे हैं शक्तिमान: नारी शक्ति के 8 स्वर्णिम प्रमाण8 golden proofs of women power from the scriptures: नारी भगवान का वह अनमोल उपहार है जो मां बनकर निस्वार्थ प्रेम देती है, बेटी बनकर घर में खुशियां लाती है, बहन बनकर साए की तरह साथ खड़ी रहती है और सखी बनकर उम्र भर हाथ थामे रखती है। महिला दिवस पर आइए जानते हैं उन 8 बड़ी बातों को, जो हमारे शास्त्रों में नारी के सम्मान के लिए कही गई हैं।

शुक्र का गुरु की राशि मीन में गोचर: 12 राशियों की किस्मत बदलेगी, जानिए पूरा राशिफल

शुक्र का गुरु की राशि मीन में गोचर: 12 राशियों की किस्मत बदलेगी, जानिए पूरा राशिफलVenus Transit in Pisces 2026: 02 मार्च 2026 को शुक्र ने मीन राशि में गोचर किया है। शुक्र का बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश ज्योतिष शास्त्र की एक बड़ी घटना है, क्योंकि मीन शुक्र की उच्च राशि है। यहां शुक्र अत्यंत बलवान होकर शुभ फल प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं इस प्रेम और ऐश्वर्य के ग्रह का आपकी राशि पर कैसा रहेगा असर।

क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, क्या कहते हैं ग्रह गोचर

क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, क्या कहते हैं ग्रह गोचरखग्रास चंद्र ग्रहण और ग्रह गोचर से जुड़े संकेतों पर चर्चा तेज है। क्या इसका असर भारत पर भी युद्ध जैसे हालात बना सकता है? जानिए ज्योतिषीय विश्लेषण और संभावित संकेत।

और भी वीडियो देखें

Meen sankranti 2026: मीन संक्रांति कब है, क्या महत्व है इसका?

Meen sankranti 2026: मीन संक्रांति कब है, क्या महत्व है इसका?सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। 15 मार्च 2026 को सूर्य कुंभ से निकलकर मीन राशि में गोचर करने लगेगा। इस गोचर को ही मीन संक्रांति कहते हैं। सूर्य जब धनु या मीन राशि में होता है तब तक के समय को खरमास या मलमास कहते हैं। कहते हैं कि इस दौरान सूर्य की गति मंद पड़ती हुई नजर आती है। उसका प्रकाश भी धरती पर पहले की अपेक्षा कम हो जाता है।

Rangpanchami Astrology: रंगपंचमी पर किस रंग से खेलें होली कि जीवन में आए खुशियां, जानें अपनी राशिनुसार

Rangpanchami Astrology: रंगपंचमी पर किस रंग से खेलें होली कि जीवन में आए खुशियां, जानें अपनी राशिनुसारRang Panchami rashifal colors: रंगपंचमी, होली के बाद मनाया जाने वाला रंगों का खास दिन है, पर कई लोग राशि के अनुसार रंगों से होली खेलना शुभ मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार सही रंग सकारात्मक ऊर्जा, खुशहाली और सौभाग्य को बढ़ा सकता है। आइए यहां देखें आपकी राशि के अनुसार कौन-सा रंग शुभ साबित हो सकता है...

Gudi padwa 2026: गुड़ी पड़वा कब है, क्या महत्व है इसका?

Gudi padwa 2026: गुड़ी पड़वा कब है, क्या महत्व है इसका?Gudi padwa 2026: हिंदू नववर्ष को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और हिंदी भाषी क्षेत्रों में नव संवत्सर कहते हैं। इस दिन से विक्रम संवत 2083 प्रारंभ होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू कैलेंडर के नए साल की शुरुआत होती है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार गुड़ी पड़वा का पर्व 19 मार्च 2026 गुरुवार को मनाया जाएगा।

जगन्नाथ मंदिर में दिखा फिर से अशुभ संकेत! ध्वज पर बैठा बाज, क्या होने वाली है भारत में कोई बड़ी घटना

जगन्नाथ मंदिर में दिखा फिर से अशुभ संकेत! ध्वज पर बैठा बाज, क्या होने वाली है भारत में कोई बड़ी घटनाउल्लेखनीय है कि 14 अप्रैल 2025 को मंदिर के शिखर पर फहराई गई धर्म ध्वजा को एक पक्षी उठाकर ले गया था इसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और 26 पर्यटकों की मौत हो गई और फिर ऑपरेशन सिंदुर लॉन्च हुआ। अब ध्वजा पर पक्षी का बैठना किस बात कर संकेत है? पुरी के श्रीजगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित नीलचक्र और उस पर लहराते 'पतितपावन बाना' पर गुरुवार को एक बाज बैठा हुआ नजर आया।

क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? ग्रह गोचर से मिल रहे चौंकाने वाले संकेत

क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? ग्रह गोचर से मिल रहे चौंकाने वाले संकेतThird World War: वर्षों से कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरा विश्‍व युद्ध होने वाला है या दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन अभी तक न तो वर्ल्ड वॉर हुआ और न ही दुनिया खत्म हुई। वर्षों से भविष्यवाणी की जा रही है कि एक उल्लापिंड गिरेगा और सबकुछ खत्म। आसामान से एलियन नीचे उतरेंगे और फिर वे क्या करेंगे यह कोई नहीं जानता। ऐसी कई तमाम भविष्वाणियों से भरा है इंटरनेट जगत के सभी प्लेटफॉर्म। चलिए जानते हैं इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपने अब तक नहीं पढ़ी होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com