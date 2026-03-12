गुरुवार, 12 मार्च 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 12 मार्च 2026 (12:21 IST)

13 महीने का साल, गुरु बने राजा और मंगल मंत्री, रौद्र संवत्सर में इन 5 चीजों का अभी कर लें इंतजाम

On one side is Mars and on the other side is Jupiter with a war scene in the background with the inscription 'Rudra Samvatsara'.
Hindu calendar and almanac 2083: वर्ष 2025 को सभी ने देखा है कि वह किस तरह से हादसों, युद्ध, प्राकृतिक आपदा और बुरी घटनाओं में गुजरा है क्योंकि उस वर्ष में आषाढ़ माह में 13 दिनों का अशुभ पक्ष था और वर्ष 2025 में शुरुआत से लेकर अंत तक कई अशुभ योग बने थे। इसी प्रकार वर्ष 2026 में भी इस बार हिंदू पंचांग और कैलेंडर 2083 में 12 नहीं 13 माह होंगे। इसी के साथ यह नया वर्ष रौद्र संवत्सर नाम का होगा जिसके राजा गुरु और मंत्री मंगल होंगे। अधिकमास के इस बार बहुत ही खतरनाक योग संयोग बन रहे हैं। ऐसे में सतर्क रहकर 5 चीजें जरूर जमा कर लें। 
 

1. आहार और पोषण (खाद्य सामग्री)

ऐसी चीज़ें चुनें जो लंबे समय तक चलें और जिन्हें पकाने के लिए कम पानी या ईंधन की ज़रूरत हो:
अनाज: चावल, राजमा, चवले, दालें, पास्ता, सूजी, छोले आदि।
डिब्बाबंद/सूखा भोजन: मूंगफली, पोहा, मुरमुरा, अचार, सत्तू, चिवड़ा, सेव, बिस्कुट, भुने चने, सूखे मेवे, नट्स, और मिल्क पाउडर।
ऊर्जा स्रोत: गुड़, शक्कर, शहद, और पीनट बटर (ये तुरंत कैलोरी देते हैं)।
मसाले और तेल: नमक (सबसे महत्वपूर्ण), हल्दी, और खाना पकाने का तेल।
 

2. जल प्रबंधन

पानी भोजन से भी अधिक महत्वपूर्ण है:
पीने का पानी: प्रति व्यक्ति कम से कम 3 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से स्टॉक करें।
सफाई का पानी: नहाने और धोने के लिए अलग से संग्रह करें।
शुद्धिकरण: वॉटर प्यूरीफिकेशन टैबलेट्स या फिटकरी पास रखें।
 

3. चिकित्सा और स्वच्छता (First Aid)

अस्पताल तक पहुँच कठिन हो सकती है, इसलिए यह किट तैयार रखें:
नियमित दवाएं: यदि परिवार में कोई बीपी, शुगर या अस्थमा का मरीज है, तो 1 महीने की अतिरिक्त दवा।
प्राथमिक चिकित्सा: बैंडेज, एंटीसेप्टिक (डेटॉल/सेवलॉन), दर्द निवारक दवाएं, ग्लुकोज और ओआरएस (ORS) के पैकेट।
स्वच्छता: सैनिटरी पैड्स, साबुन, हैंड सैनिटाइज़र, और मास्क।
 

4. ऊर्जा और संचार

अंधेरे और सूचना के अभाव से बचने के लिए:
रोशनी: टॉर्च (एक्स्ट्रा बैटरी के साथ), मोमबत्ती, लालटेन और माचिस/लाइटर।
संचार: एक बैटरी से चलने वाला रेडियो (खबरें सुनने के लिए सबसे भरोसेमंद साधन)।
पावर बैंक: मोबाइल चार्ज रखने के लिए सोलर पावर बैंक बेहतर होते हैं।
सिगड़ी: गैसे चूल्हा की अपेक्षा सिगड़ी और इंडक्शन का विकल्प भी साथ रखें।
 

5. महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और नकदी

डिजिटल पेमेंट सिस्टम ठप हो सकता है:
नकदी: छोटे नोटों में पर्याप्त कैश घर पर रखें।
दस्तावेज़: आधार कार्ड, पासपोर्ट, बीमा के कागजात, और प्रॉपर्टी के कागजों को एक वॉटरप्रूफ बैग में रखें।
 

आपातकालीन "गो-बैग" (Emergency Go-Bag)

  • यदि आपको तुरंत घर छोड़ना पड़े, तो एक छोटा बैग तैयार रखें जिसमें ये हों:
  • पानी की एक बोतल और कुछ बिस्कुट, सूखा चना, गुड़ आदि।
  • ज़रूरी दवाओं की एक छोटी किट।
  • चाकू या मल्टी-टूल किट।
  • एक जोड़ी अतिरिक्त कपड़े और मोजे।
  • सीटी (मदद बुलाने के लिए)।
 

5 सावधानियां:-

1. भीड़ भरे इलाके से दूर रहें। सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करें। 
2. घबराएं नहीं और किसी भगदड़ में शामिल न होकर शांति एवं समझदारी से काम लेना चाहिए।
3. आपको अपने घर के जरूरी कागजात, गोल्ड और कैश को सुरक्षित तरीके से रखना चाहिए। 
4. अपने बच्चों को सही शिक्षा देकर युद्ध से सुरक्षित रहने के तरीके बताना चाहिए।
5. अफवाह नहीं फैलाना और किसी अफवाह के झांसे नहीं आना चाहिए। स्वविवेक का उपयोग करें और लोगों की मदद करें।

युद्ध या संकट की स्थिति के लिए तैयारी करना डरने की बात नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा कदम है। ऐसी स्थितियों में आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) बाधित हो सकती है, इसलिए आपके पास कम से कम 2 से 4 सप्ताह का बैकअप होना चाहिए।
ग्रहों के बदलाव से 19 मार्च के बाद 5 राशियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा19 मार्च 2026 को गुरुवार से हिन्दू नववर्ष 2083 प्रारंभ होगा। इस वर्ष का राजा गुरु और मंत्री मंगल रहेगा। गुरु ज्ञान और मंगल साहस का प्रतीक है। जिसकी कुंडली में गुरु और मंगल की स्थिति अच्‍छी रहेगी वही पूरे वर्ष में अच्छा जीवन जी पाएगा और वह सबकुछ कर पाएगा जोकि उसने सोच के रखा है। इस उथल-पुथल भरे वर्ष में उन 5 राशियों को सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है जो गुरु और मंगल को स्ट्रांग पोजिशन में देख रहे हैं।

गुरु होंगे मार्गी: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, 13 दिसंबर तक मिलेगा बड़ा लाभJupiter Direct Transit 2026: गुरु ग्रह के मार्गी होने से बड़ा ज्योतिषीय परिवर्तन होने जा रहा है। 13 दिसंबर तक 5 राशियों के भाग्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जानिए किन राशियों को मिलेगा धन, करियर और सफलता का लाभ।

Gudi padwa 2026: गुड़ी पड़वा कब है, क्या महत्व है इसका?Gudi padwa 2026: हिंदू नववर्ष को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और हिंदी भाषी क्षेत्रों में नव संवत्सर कहते हैं। इस दिन से विक्रम संवत 2083 प्रारंभ होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू कैलेंडर के नए साल की शुरुआत होती है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार गुड़ी पड़वा का पर्व 19 मार्च 2026 गुरुवार को मनाया जाएगा।

क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? ग्रह गोचर से मिल रहे चौंकाने वाले संकेतThird World War: वर्षों से कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरा विश्‍व युद्ध होने वाला है या दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन अभी तक न तो वर्ल्ड वॉर हुआ और न ही दुनिया खत्म हुई। वर्षों से भविष्यवाणी की जा रही है कि एक उल्लापिंड गिरेगा और सबकुछ खत्म। आसामान से एलियन नीचे उतरेंगे और फिर वे क्या करेंगे यह कोई नहीं जानता। ऐसी कई तमाम भविष्वाणियों से भरा है इंटरनेट जगत के सभी प्लेटफॉर्म। चलिए जानते हैं इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपने अब तक नहीं पढ़ी होगी।

कुंभ राशि में अंगारक और ग्रहण योग के कारण 4 राशियों को 2 अप्रैल तक रहना होगा सावधानAngarak grahan yog kumbh rashi: कुंभ राशि में पिछले माह से ही सूर्य और राहु की युति से ग्रहण योग और मंगल एवं राहु की युति से अंगारक योग बना हुआ है। यह योग पूर्णत: 2 अप्रैल को ही समाप्त होगा। इस योग के चलते किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए 4 राशि के जातकों को धैर्य और सावधानी से काम करना होगा। चलिए जानते हैं कि कौनसी है वे 4 राशियां।

Dasha Mata Vrat 2026: दशा माता की पूजा करने का महत्व और पौराणिक कथाDasha Mata Worship and Katha: हिन्दू धर्मशास्त्रों के अनुसार श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया दशा माता व्रत परिवार में सकारात्मक ऊर्जा, सुख-शांति और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इस व्रत का धार्मिक महत्व यह भी है कि यह व्रत जीवन में चल रही बाधाओं, दुर्भाग्य और कष्टों को दूर करने का प्रतीक माना जाता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 मार्च, 2026)Today 12 March 2026 horoscope in Hindi : आज 12 मार्च 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

12 March Birthday: आपको 12 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!12 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 12 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 मार्च 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय12 March 2026 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 12 मार्च, 2026 का विशेष...

दशा माता व्रत कब और क्यों किया जाता है? जानें महत्व, पूजा विधि और कथाDasha Mata Festival 2026: हिन्दू धर्म में दशा माता व्रत का बहुत महत्व माना गया है। यह व्रत मुख्य रूप से महिलाएं अपने परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की रक्षा और घर की दशा या स्थिति सुधारने के लिए करती हैं। परिवार की सुख-समृद्धि के लिए इस दिन महिलाएं 10 गांठ का डोरा पहनकर पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं।
समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

