शुक्रवार, 6 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. angarak-grahan-yog-kumbh-rashi-4-rashiyon-zodiac-signs-need-to-be-careful-till-2-april
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 6 मार्च 2026 (11:57 IST)

कुंभ राशि में अंगारक और ग्रहण योग के कारण 4 राशियों को 2 अप्रैल तक रहना होगा सावधान

Mars and solar eclipse in pictures
Angarak grahan yog kumbh rashi: कुंभ राशि में पिछले माह से ही सूर्य और राहु की युति से ग्रहण योग और मंगल एवं राहु की युति से अंगारक योग बना हुआ है। यह योग पूर्णत: 2 अप्रैल को ही समाप्त होगा। इस योग के चलते किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए 4 राशि के जातकों को धैर्य और सावधानी से काम करना होगा। चलिए जानते हैं कि कौनसी है वे 4 राशियां। 
 

1. कर्क: Cancer

आपकी कुंडली के अष्टम भाव का यह योग बना है जो चुनौतियों का संकेत दे रहा है। ऑफिस में बॉस के साथ अनबन हो सकती है और आर्थिक तंगी के कारण लोन लेने की नौबत आ सकती है। जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, डॉक्टर्स या लॉयर है उनके लिए यह गोचर अच्‍छा रहेगा लेकिन बाकी लोगों के लिए कोई गारंटी नहीं। दांतों और पैरों के दर्द को नजरअंदाज न करें। पार्टनर के साथ बहस से बचें। वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें। 

2. सिंह: Leo

आपकी कुंडली के सप्तम भाव में यह योग बना है जो गोचर रिश्‍ते बिगाड़ सकता है। हालांकि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए संपर्क बनेंगे। बिजनेस में कोई बड़ा विदेशी प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है। निवेश के लिए यह बेहतरीन समय है। काम के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग हैं। सकारात्मक और खुशमिजाज रहेंगे तो शुभ होगा। किसी से किसी भी प्रकार का झगड़ा न करें। राशि पर ढैय्या चल रही है।

3. मकर: Capricorn

आपकी कुंडली के दूसरे भाव में यह ग्रहण बना है जो गोचर धन और परिवार से संबंधित मामलों में क्षति पहुंचा सकते हैं। हालांकि पुरानी पैतृक संपत्ति से अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन करियर में असंतुष्टि रहेगी। नौकरी छोड़ने का विचार मन में आ सकता है। हालांकि अचानक से खर्चा हो सकता है। आंखों में जलन और पाचन की समस्या हो सकती है। अपनी बात कहते समय सावधानी बरतें। मनमुटाव से बचकर रहें।
 

4. कुंभ: Aquarius

आपकी कुंडली के प्रथम यानी लग्न में सूर्य का गोचर आपके अहंकार और क्रोध को बढ़ा सकता है इसलिए विनम्र रहें। विनम्रता से आप सफलता के नए झंडे गाड़ेंगे। ऑफिस के कलीग्स और सीनियर आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। पेशेवर अंदाज से बड़ा विस्तार करेंगे। नए दोस्त बनेंगे और रिश्ता मधुर रहेगा।
हेल्थ: आपको सेहत पर ध्यान रखना होगा।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Rang Panchami 2026: रंगपंचमी का महत्व और कथा

Rang Panchami 2026: रंगपंचमी का महत्व और कथाImportance of Rang Panchami: रंगपंचमी का त्योहार होली के ठीक पांच दिन बाद मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, विशेषकर इंदौर और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, बल्कि यह भारतीय समाज की विविधता और एकता का प्रतीक भी है।

Happy Holi Wishes 2026: रंगों के त्योहार होली पर अपनों को भेजें ये 10 सबसे मंगलकारी शुभकामनाएं

Happy Holi Wishes 2026: रंगों के त्योहार होली पर अपनों को भेजें ये 10 सबसे मंगलकारी शुभकामनाएंHoli Messages 2026: होली का त्योहार रंगों और खुशियों से भरा होता है। इस खास अवसर पर इन शुभकामनाओं को आप अपने परिवार, दोस्तों और अपनों को भेज सकते हैं ताकि उनका होली का त्योहार और भी खास बन जाए। तो देर किस बात की यहां पढ़ें और अपने खास को भेजें ये होली-धुलेंड़ी के शुभकामना मैसेजेस...

क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, क्या कहते हैं ग्रह गोचर

क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, क्या कहते हैं ग्रह गोचरखग्रास चंद्र ग्रहण और ग्रह गोचर से जुड़े संकेतों पर चर्चा तेज है। क्या इसका असर भारत पर भी युद्ध जैसे हालात बना सकता है? जानिए ज्योतिषीय विश्लेषण और संभावित संकेत।

होलिका दहन: शाप, वरदान और अनन्य भक्ति की विजय

होलिका दहन: शाप, वरदान और अनन्य भक्ति की विजयHolika Dahan: होलिका दहन केवल बाहरी अग्नि का उत्सव नहीं है, बल्कि यह अपने हृदय की बुराइयों, अहंकार और काम-क्रोध को जलाकर शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का संकल्प है। प्रह्लाद महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि असली सुरक्षा किसी बाहरी वरदान में नहीं, बल्कि भगवान के निरंतर चिंतन में है...

Rang Panchami 2026: किस देवता को कौन-सा रंग चढ़ाने से मिलती है कृपा? जानिए पूजा विधि

Rang Panchami 2026: किस देवता को कौन-सा रंग चढ़ाने से मिलती है कृपा? जानिए पूजा विधिRang Panchami 2026 पर जानिए किस देवता को कौन-सा रंग चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं और कैसे करें सही पूजा विधि से रंग अर्पण।"

और भी वीडियो देखें

Chaitra Month 2026: चैत्र मास प्रारंभ, जानिए इस माह के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

Chaitra Month 2026: चैत्र मास प्रारंभ, जानिए इस माह के व्रत एवं त्योहारों की लिस्टChaitra Month Festival List: चैत्र मास हिंदू पंचांग का प्रथम महीना माना जाता है और इसी से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। वसंत ऋतु के आगमन के साथ प्रकृति में नवजीवन का संचार होता है, और धार्मिक दृष्टि से भी यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 मार्च, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 मार्च, 2026)Today 06 March 2026 horoscope in Hindi : कैसा रहेगा आज 06 मार्च 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शुक्रवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

06 March Birthday: आपको 6 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

06 March Birthday: आपको 6 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!06 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 06 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

चीन के नास्त्रेदमस की ईरान-अमेरिका युद्ध पर 3 भविष्यवाणियां, 2 सच होने का दावा, तीसरी से बढ़ी चिंता

चीन के नास्त्रेदमस की ईरान-अमेरिका युद्ध पर 3 भविष्यवाणियां, 2 सच होने का दावा, तीसरी से बढ़ी चिंताचीनी भविष्यवक्ता जियांग (Jiang), जिन्हें अक्सर 'चीनी नास्त्रेदमस' कहा जाता है, हाल के दिनों में अपनी चौंकाने वाली भविष्यवाणियों के कारण काफी चर्चा में रहे हैं। बीजिंग में रहने वाले जियांग चीन में हिस्ट्री और फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने येल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और वे यूट्यूब पर कॉफी एक्टिव रहते हैं। वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए, उनकी तीन प्रमुख भविष्यवाणियाँ सबसे अधिक वायरल हो रही हैं, जिनमें से 2 सच साबित हो चुकी हैं।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 6 मार्च 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 6 मार्च 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय06 March 2026 Today Shubh Muhurat: ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 06 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com