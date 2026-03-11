Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 मार्च, 2026) दैनिक राशिफल: 12 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 12 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ नए बदलाव हो सकते हैं।

लव: लव रिश्ते की कोई पुरानी गलती माफ हो सकती है।

धन: आज कोई पुराना कर्ज चुकता हो सकता है।

स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है, आराम करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: पेशेवर जीवन में कुछ नई पहल हो सकती है।

लव: प्यार में थोड़ी दूरी बन सकती है, लेकिन धैर्य रखें।

धन: वित्तीय मामलों में उतार-चढ़ाव रहेगा।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या हो सकती है।

उपाय: भगवान शिव की पूजा करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपको अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

लव: लव रिलेशन में छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें।

धन: आज धन का कोई बड़ा निवेश करने से बचें।

स्वास्थ्य: पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।

उपाय: तुलसी के पौधे को पानी दें।

कर्क (Cancer)

करियर: आपके पेशेवर जीवन में तरक्की के संकेत हैं।

लव: प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की स्पष्टता आएगी।

धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो सकता है।

उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें।

सिंह (Leo)

करियर: नौकरीपेशा ऑफिस के प्रोजेक्ट पर योजना के साथ काम करें।

लव: प्रेमीसंग रिश्तों में रोमांटिक पल आएंगे।

धन: पुराने निवेश से धन का लाभ प्राप्त हो सकता है।

स्वास्थ्य: आज मानसिक शांति बनाए रखें।

उपाय: सूर्य देव को सुबह के समय नमस्कार करें।

कन्या (Virgo)

करियर: नौकरीपेशा को कार्य में नई दिशा मिल सकती है।

लव: प्रेमीसंग रोमांटिक जीवन में सुधार होगा।

धन: खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

स्वास्थ्य: पेट की समस्याएं हो सकती हैं।

तुला (Libra)

करियर: किसी महत्वपूर्ण कार्य में अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें।

लव: प्रेमीसंग रिश्तों में थोड़ी दूरी बन सकती है।

धन: घर-बाहर बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: श्वसन तंत्र से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।

उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्य में अचानक कोई बड़ा बदलाव हो सकता है।

लव: लव रिलेशन में थोड़ी समस्या आ सकती हैं।

धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या मानसिक तनाव हो सकता है।

उपाय: आज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: नौकरी में दूसरों से सलाह लेना लाभकारी रहेगा।

लव: बातचीत से प्रेमीसंग समस्याओं का हल निकालें।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से खुद को शांत रखें।

उपाय: आज केले के पेड़ की पूजा करें।

मकर (Capricorn)

करियर: नौकरीपेशा को कार्य में आपकी मेहनत का फल मिलेगा।

लव: रिश्ते में आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा।

धन: अचानक घर के खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

स्वास्थ्य: कमर दर्द हो सकता है, सावधानी बरतें।

उपाय: शनिदेव को काले तिल का दान करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्य में कोई भी निर्णय सोच-समझकर लें।

लव: रिश्ते में थोड़ी दूरियां बन सकती हैं।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति की कमी महसूस हो सकती है।

उपाय: गरीबों को भोजन दान करें और घर में गंगा जल रखें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल की समस्या का मेहनत से हल निकाल सकते हैं।

लव: रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा।

धन: आर्थिक लाभ होने के योग हैं।

स्वास्थ्य: बदलते मौसम में खुद का ध्यान रखें।