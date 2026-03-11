गुरुवार, 12 मार्च 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 12 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल का रंगीन फोटो

मेष (Aries)

 
Today 12 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ नए बदलाव हो सकते हैं। 
लव: लव रिश्ते की कोई पुरानी गलती माफ हो सकती है।
धन: आज कोई पुराना कर्ज चुकता हो सकता है।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है, आराम करें।
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: पेशेवर जीवन में कुछ नई पहल हो सकती है।
लव: प्यार में थोड़ी दूरी बन सकती है, लेकिन धैर्य रखें।
धन: वित्तीय मामलों में उतार-चढ़ाव रहेगा।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या हो सकती है।
उपाय: भगवान शिव की पूजा करें।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में आपको अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
लव: लव रिलेशन में छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें।
धन: आज धन का कोई बड़ा निवेश करने से बचें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।
उपाय: तुलसी के पौधे को पानी दें। 
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: आपके पेशेवर जीवन में तरक्की के संकेत हैं।
लव: प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की स्पष्टता आएगी।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो सकता है।
उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: नौकरीपेशा ऑफिस के प्रोजेक्ट पर योजना के साथ काम करें।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में रोमांटिक पल आएंगे।
धन: पुराने निवेश से धन का लाभ प्राप्त हो सकता है।
स्वास्थ्य: आज मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: सूर्य देव को सुबह के समय नमस्कार करें।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: नौकरीपेशा को कार्य में नई दिशा मिल सकती है।
लव: प्रेमीसंग रोमांटिक जीवन में सुधार होगा। 
धन: खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है।
स्वास्थ्य: पेट की समस्याएं हो सकती हैं।
उपाय: गणेश जी को मोदक अर्पित करें।
 

तुला (Libra)

 
करियर: किसी महत्वपूर्ण कार्य में अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में थोड़ी दूरी बन सकती है।
धन: घर-बाहर बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: श्वसन तंत्र से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: कार्य में अचानक कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। 
लव: लव रिलेशन में थोड़ी समस्या आ सकती हैं।
धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है। 
स्वास्थ्य: सिरदर्द या मानसिक तनाव हो सकता है।
उपाय: आज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: नौकरी में दूसरों से सलाह लेना लाभकारी रहेगा।
लव: बातचीत से प्रेमीसंग समस्याओं का हल निकालें।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से खुद को शांत रखें।
उपाय: आज केले के पेड़ की पूजा करें।
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: नौकरीपेशा को कार्य में आपकी मेहनत का फल मिलेगा।
लव: रिश्ते में आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा।
धन: अचानक घर के खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: कमर दर्द हो सकता है, सावधानी बरतें।
उपाय: शनिदेव को काले तिल का दान करें।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: कार्य में कोई भी निर्णय सोच-समझकर लें।
लव: रिश्ते में थोड़ी दूरियां बन सकती हैं।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति की कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: गरीबों को भोजन दान करें और घर में गंगा जल रखें।
 

मीन (Pisces)

 
करियर: कार्यस्थल की समस्या का मेहनत से हल निकाल सकते हैं।
लव: रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा।
धन: आर्थिक लाभ होने के योग हैं।
स्वास्थ्य: बदलते मौसम में खुद का ध्यान रखें।
