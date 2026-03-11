बुधवार, 11 मार्च 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 11 मार्च 2026 (13:12 IST)

Feng Shui Wind Chimes: घर की सुख-शांति के लिए कितनी रॉड वाली विंड चाइम है बेस्ट? जान लीजिए सही नियम

घर में विंड चाइम लगाने संबंधी जानकारी देता फोटो
where to hang wind chimes: आजकल घरों में सजावट के साथ-साथ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए विंड चाइम (Wind Chime) का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। वास्तु शास्त्र और फेंगशुई के अनुसार विंड चाइम सिर्फ सजावट की वस्तु नहीं है, बल्कि यह घर में सुख-शांति, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने का एक प्रभावी उपाय माना जाता है।ALSO READ: Vastu Remedies: वास्तु दोष निवारण के सबसे असरदार 5 उपाय
 
विंड चाइम में लगी रॉड्स (धातु या बांस की नलियां) जब हवा के संपर्क में आती हैं, तो उनसे मधुर ध्वनि निकलती है। यह ध्वनि वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को कम करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करती है। इसलिए कई लोग अपने घर, ऑफिस या दुकान के प्रवेश द्वार, बालकनी या खिड़की के पास विंड चाइम लगाते हैं।
 
अगर आप अपने घर में शांति, खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं, तो विंड चाइम का सही तरीके से उपयोग करना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं विंड चाइम रॉड क्या होती है और इसे लगाने के वास्तु नियम क्या हैं...
 
  • रॉड की संख्या का महत्व
  • 5 रॉड वाली विंड चाइम
  • 6 रॉड वाली विंड चाइम
  • 7 रॉड वाली विंड चाइम
  • 8 रॉड वाली विंड चाइम
  • धातु और दिशा का सही तालमेल
  • विंड चाइम लगाने के 3 जरूरी नियम
  • प्रो टिप

आइए जानते हैं आपकी जरूरत के हिसाब से बेस्ट विंड चाइम का चुनाव:

 

* रॉड की संख्या का महत्व (Number of Rods)

विंड चाइम चुनते समय रॉड्स की संख्या सबसे महत्वपूर्ण होती है:
 
5 रॉड वाली विंड चाइम (सर्वश्रेष्ठ): यह नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) और वास्तु दोषों को दूर करने के लिए सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। यह घर के पांच तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करती है।
 
6 रॉड वाली विंड चाइम: अगर आप घर में सौभाग्य, तरक्की और धन लाना चाहते हैं, तो 6 रॉड वाली विंड चाइम लगाएं। यह करियर में सफलता के द्वार खोलती है।
 
7 रॉड वाली विंड चाइम: इसे आमतौर पर ज्ञान और बच्चों की उन्नति के लिए लगाया जाता है।
 
8 रॉड वाली विंड चाइम: यह समृद्धि और धन की प्रचुरता (Abundance) के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है।
 

* धातु और दिशा का सही तालमेल

सिर्फ रॉड गिनना काफी नहीं है, धातु का दिशा के साथ सही मेल होना भी जरूरी है। यहां जानें धातु/मटेरियल, सही दिशा और मुख्य लाभ के बारे में खास जानकारी...
 
1. यदि आप मेटल धातु की विंड चाइम लगा रहे हैं तो इसके लिए पश्चिम, उत्तर या उत्तर-पश्चिम दिशा का चयन करें। यह करियर में वृद्धि और नए अवसर मिलने में सहायक सिद्ध होगी।
 
2. लकड़ी/ बांस की रॉड को पूर्व, दक्षिण या दक्षिण-पूर्व में लगाएं, इससे सुख-शांति और स्वास्थ्य प्राप्त होगा।
 
3. सिरेमिक यानी मिट्टी/कांच की विंड चाइम हो तो उसके लिए आप दक्षिण-पश्चिम या उत्तर-पूर्व दिशा चुनें तो रिश्तों में मजबूती आएगी और ज्ञान बढ़ेगा।ALSO READ: Vastu Tips: क्या आपके पर्स में भी रहती है पैसों की किल्लत? आज ही रख लें ये एक छोटी सी चीज
 

* विंड चाइम लगाने के 3 जरूरी नियम

 
ऊंचाई का ध्यान: विंड चाइम को कभी भी ऐसी जगह न लटकाएं जहां से कोई उसके नीचे बैठता हो या सोता हो। इससे सिरदर्द और मानसिक तनाव हो सकता है।
 
दरवाजे और खिड़कियां: इसे ऐसी जगह लगाएं जहां प्राकृतिक हवा आती हो। अगर हवा नहीं चलेगी और विंड चाइम नहीं बजेगी, तो ऊर्जा सक्रिय नहीं होगी।
 
शौचालय के पास न लगाएं: कभी भी बाथरूम या स्टोर रूम के ठीक सामने विंड चाइम न लटकाएं, क्योंकि यह वहां की नकारात्मक ऊर्जा को पूरे घर में फैला सकती है।
 

* प्रो टिप: खोखली रॉड (Hollow Rods) ही चुनें

विंड चाइम खरीदते समय हमेशा ध्यान दें कि उसकी रॉड्स खोखली (Hollow) होनी चाहिए। फेंगशुई के अनुसार, सकारात्मक ऊर्जा इन खोखली पाइपों के माध्यम से ऊपर की ओर यात्रा करती है और पूरे घर में फैल जाती है।
 
एक छोटी चेतावनी: अगर घर में अक्सर बिना बात के बहस होती है, तो बहुत तेज आवाज वाली मेटल विंड चाइम न लगाएं। इसकी जगह लकड़ी (Bamboo) की विंड चाइम लगाएं, जिसकी आवाज धीमी और सुखद हो।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Tortoise Vastu: कौनसा कछुआ देगा शुभ फल तांबे या क्रिस्टल का? जानें अपनी मनोकामना के अनुसार सही कछुआ चुनने का तरीका
 
ग्रहों के बदलाव से 19 मार्च के बाद 5 राशियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा

ग्रहों के बदलाव से 19 मार्च के बाद 5 राशियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा19 मार्च 2026 को गुरुवार से हिन्दू नववर्ष 2083 प्रारंभ होगा। इस वर्ष का राजा गुरु और मंत्री मंगल रहेगा। गुरु ज्ञान और मंगल साहस का प्रतीक है। जिसकी कुंडली में गुरु और मंगल की स्थिति अच्‍छी रहेगी वही पूरे वर्ष में अच्छा जीवन जी पाएगा और वह सबकुछ कर पाएगा जोकि उसने सोच के रखा है। इस उथल-पुथल भरे वर्ष में उन 5 राशियों को सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है जो गुरु और मंगल को स्ट्रांग पोजिशन में देख रहे हैं।

Malavya Rajyog 2026: अगले 28 दिन इन 4 राशियों पर होगी पैसों की बारिश, क्या आपकी किस्मत भी चमकने वाली है?

Malavya Rajyog 2026: अगले 28 दिन इन 4 राशियों पर होगी पैसों की बारिश, क्या आपकी किस्मत भी चमकने वाली है?ज्योतिष शास्त्र का सबसे शुभ माना जाने वाला 'मालव्य राजयोग' शुरू हो चुका है! शुक्र देव की विशेष कृपा से इन 4 राशियों के जीवन में सुख-सुविधाओं और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। क्या आपकी राशि भी इस लिस्ट में शामिल है? जानिए करियर, बिजनेस और आर्थिक लाभ से जुड़ी हर बड़ी भविष्यवाणी इस खास आलेख में।

गुरु होंगे मार्गी: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, 13 दिसंबर तक मिलेगा बड़ा लाभ

गुरु होंगे मार्गी: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, 13 दिसंबर तक मिलेगा बड़ा लाभJupiter Direct Transit 2026: गुरु ग्रह के मार्गी होने से बड़ा ज्योतिषीय परिवर्तन होने जा रहा है। 13 दिसंबर तक 5 राशियों के भाग्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जानिए किन राशियों को मिलेगा धन, करियर और सफलता का लाभ।

जगन्नाथ मंदिर में दिखा फिर से अशुभ संकेत! ध्वज पर बैठा बाज, क्या होने वाली है भारत में कोई बड़ी घटना

जगन्नाथ मंदिर में दिखा फिर से अशुभ संकेत! ध्वज पर बैठा बाज, क्या होने वाली है भारत में कोई बड़ी घटनाउल्लेखनीय है कि 14 अप्रैल 2025 को मंदिर के शिखर पर फहराई गई धर्म ध्वजा को एक पक्षी उठाकर ले गया था इसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और 26 पर्यटकों की मौत हो गई और फिर ऑपरेशन सिंदुर लॉन्च हुआ। अब ध्वजा पर पक्षी का बैठना किस बात कर संकेत है? पुरी के श्रीजगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित नीलचक्र और उस पर लहराते 'पतितपावन बाना' पर गुरुवार को एक बाज बैठा हुआ नजर आया।

चीन के नास्त्रेदमस की ईरान-अमेरिका युद्ध पर 3 भविष्यवाणियां, 2 सच होने का दावा, तीसरी से बढ़ी चिंता

चीन के नास्त्रेदमस की ईरान-अमेरिका युद्ध पर 3 भविष्यवाणियां, 2 सच होने का दावा, तीसरी से बढ़ी चिंताचीनी भविष्यवक्ता जियांग (Jiang), जिन्हें अक्सर 'चीनी नास्त्रेदमस' कहा जाता है, हाल के दिनों में अपनी चौंकाने वाली भविष्यवाणियों के कारण काफी चर्चा में रहे हैं। बीजिंग में रहने वाले जियांग चीन में हिस्ट्री और फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने येल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और वे यूट्यूब पर कॉफी एक्टिव रहते हैं। वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए, उनकी तीन प्रमुख भविष्यवाणियाँ सबसे अधिक वायरल हो रही हैं, जिनमें से 2 सच साबित हो चुकी हैं।

और भी वीडियो देखें

Malmas vs Kharmas: वर्ष में 2 बार क्यों आता है मलमास या खरमास, क्या होता है यह

Malmas vs Kharmas: वर्ष में 2 बार क्यों आता है मलमास या खरमास, क्या होता है यहKharmas 2026: हिंदू पंचांग और ज्योतिष शास्त्र में मलमास और खरमास को लेकर अक्सर भ्रम रहता है, लेकिन ये दोनों अलग-अलग खगोलीय घटनाओं पर आधारित हैं। सरल शब्दों में कहें तो एक चंद्रमा की चाल से जुड़ा है और दूसरा सूर्य की स्थिति से। इस दौरान विवाह, जनेऊ, या गृह प्रवेश जैसे बड़े मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 मार्च, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 मार्च, 2026)Today 11 March 2026 horoscope in Hindi : माह का पहला दिन, 11 मार्च 2026, बुधवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

11 March Birthday: आपको 11 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

11 March Birthday: आपको 11 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!11 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 11 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 मार्च 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 मार्च 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 11 March 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

क्या तीसरा एंटी क्राइस्ट आ चुका है? नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी ने बढ़ाई दुनिया की चिंता

क्या तीसरा एंटी क्राइस्ट आ चुका है? नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी ने बढ़ाई दुनिया की चिंताफ्रांसीसी भविष्यवक्ता माइकल डी नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में 'एंटी-क्राइस्ट' (Antichrist) का जिक्र बहुत चर्चित और डरावना माना जाता है। नास्त्रेदमस ने अपनी किताब 'प्रॉफेसीज' में 3 ऐसे व्यक्तियों का जिक्र किया है, जो ईसाई धर्म के विरोधी होंगे और वे दुनिया में भारी विनाश, युद्ध और अराजकता लाएंगे।
