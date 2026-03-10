Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 मार्च 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज का पंचांग: 11 मार्च 2026, बुधवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और विशेष योग
हिंदू पंचांग के अनुसार, बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, अत: आज शीतला अष्टमी (बसौड़ा) का पर्व मनाया जाएगा। उत्तर भारत में आज मुख्य रूप से 'शीतला अष्टमी' या 'बासोड़ा' मनाया जाता है
पंचांग विवरण
दिनांक: 11 मार्च 2026
वार: बुधवार
विक्रम संवत: 2082 (नल)
शक संवत: 1947
माह: चैत्र (कृष्ण पक्ष)
विशेष: आज शीतला अष्टमी है। आरोग्यता और शीतलता की प्राप्ति के लिए आज माता शीतला की विशेष पूजा की जाती है।
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: ज्येष्ठा (रात 02:05 AM, 12 मार्च तक, उसके बाद मूल)
योग: हर्षण (दो दोपहर 03:45 तक, उसके बाद वज्र)
करण: तैतिल (सुबह 08:05 तक), फिर गर (शाम 07:35 तक)
विशेष नोट: ज्येष्ठा नक्षत्र होने के कारण आज गंडमूल दोष रहेगा, अतः इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए।
आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: बुधवार को अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं होता है (इसके बजाय लाभ या अमृत चौघड़िया का उपयोग करें)।
अमृत काल: रात 08:45 से 10:20 तक
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:58 से 05:48 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:35 से 03:22 तक
अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)
राहुकाल: दोपहर 12:35 से 02:00 तक (इस समय शुभ कार्य करने से बचें)
यमगण्ड: सुबह 08:10 से 09:40 तक
गुलिक काल: सुबह 11:05 से 12:35 तक