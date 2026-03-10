मंगलवार, 10 मार्च 2026
Written By WD Feature Desk

Papamochani Ekadashi Katha 2026: पापमोचिनी एकादशी की कथा कहानी

भगवान विष्‍णु का मनभावन फोटो
Papmochini Ekadashi story: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में से पापमोचिनी एकादशी को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। यह एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसका नाम ही बताता है कि यह व्रत मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करने वाला माना गया है।ALSO READ: चैत्र नवरात्रि 2026: कौनसी तिथि किस दिन? घटस्थापना से पारण तक पूरा शेड्यूल
 
इस दिन व्रत रखने, कथा सुनने और भगवान की पूजा करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। इस एकादशी का संबंध एक प्रसिद्ध कथा से भी है जिसमें मेधावी ऋषि और अप्सरा मंजुघोषा का उल्लेख मिलता है। यह कथा बताती है कि कैसे इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो सकता है। इस वर्ष पापमोचिनी एकादशी 15 मार्च 2026 को मनाई जा रही है।
 

यहां पढ़ें पापमोचिनी एकादशी की कथा....

 
कथा:
इस एकादशी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणिक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। 
 
वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी (अनुचरी) थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजुघोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति-क्रीडा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए।
 
एक दिन मंजुघोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजुघोषा ही हैं। क्रोधित होकर उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया।ALSO READ: Papmochani Ekadashi 2026. पापमोचनी एकादशी कब है?
 
श्राप सुनकर मंजुघोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पापमोचिनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। 
 
पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पापमोचिनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजुघोष अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई।
 
इसतरह जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता-सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है तथा पापों का नाश होकर पुण्‍यफल प्राप्त होता है, इसके साथ ही जो भी कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत पालन करके इसे करता है, उसके सारों पापों की मुक्ति होना निश्चित है। पापमोचिनी एकादशी व्रत का फल मिलता है।

पापमोचनी एकादशी-FAQs

1. पापमोचनी एकादशी का व्रत कैसे रखा जाता है?
भक्त इस दिन फलाहार व्रत या निर्जला व्रत रखते हैं और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करते हैं।
 
2. पापमोचनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए?
इस दिन तामसिक भोजन, झूठ बोलना, क्रोध करना और गलत कार्यों से बचना चाहिए।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने का तरीका, महत्व और 3 फायदे
ये भी पढ़ें
चैत्र नवरात्रि 2026: घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? जानें कलश स्थापना का सही समय

ग्रहों के बदलाव से 19 मार्च के बाद 5 राशियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा

ग्रहों के बदलाव से 19 मार्च के बाद 5 राशियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा19 मार्च 2026 को गुरुवार से हिन्दू नववर्ष 2083 प्रारंभ होगा। इस वर्ष का राजा गुरु और मंत्री मंगल रहेगा। गुरु ज्ञान और मंगल साहस का प्रतीक है। जिसकी कुंडली में गुरु और मंगल की स्थिति अच्‍छी रहेगी वही पूरे वर्ष में अच्छा जीवन जी पाएगा और वह सबकुछ कर पाएगा जोकि उसने सोच के रखा है। इस उथल-पुथल भरे वर्ष में उन 5 राशियों को सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है जो गुरु और मंगल को स्ट्रांग पोजिशन में देख रहे हैं।

गुरु होंगे मार्गी: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, 13 दिसंबर तक मिलेगा बड़ा लाभ

गुरु होंगे मार्गी: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, 13 दिसंबर तक मिलेगा बड़ा लाभJupiter Direct Transit 2026: गुरु ग्रह के मार्गी होने से बड़ा ज्योतिषीय परिवर्तन होने जा रहा है। 13 दिसंबर तक 5 राशियों के भाग्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जानिए किन राशियों को मिलेगा धन, करियर और सफलता का लाभ।

Gudi padwa 2026: गुड़ी पड़वा कब है, क्या महत्व है इसका?

Gudi padwa 2026: गुड़ी पड़वा कब है, क्या महत्व है इसका?Gudi padwa 2026: हिंदू नववर्ष को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और हिंदी भाषी क्षेत्रों में नव संवत्सर कहते हैं। इस दिन से विक्रम संवत 2083 प्रारंभ होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू कैलेंडर के नए साल की शुरुआत होती है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार गुड़ी पड़वा का पर्व 19 मार्च 2026 गुरुवार को मनाया जाएगा।

क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? ग्रह गोचर से मिल रहे चौंकाने वाले संकेत

क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? ग्रह गोचर से मिल रहे चौंकाने वाले संकेतThird World War: वर्षों से कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरा विश्‍व युद्ध होने वाला है या दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन अभी तक न तो वर्ल्ड वॉर हुआ और न ही दुनिया खत्म हुई। वर्षों से भविष्यवाणी की जा रही है कि एक उल्लापिंड गिरेगा और सबकुछ खत्म। आसामान से एलियन नीचे उतरेंगे और फिर वे क्या करेंगे यह कोई नहीं जानता। ऐसी कई तमाम भविष्वाणियों से भरा है इंटरनेट जगत के सभी प्लेटफॉर्म। चलिए जानते हैं इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपने अब तक नहीं पढ़ी होगी।

कुंभ राशि में अंगारक और ग्रहण योग के कारण 4 राशियों को 2 अप्रैल तक रहना होगा सावधान

कुंभ राशि में अंगारक और ग्रहण योग के कारण 4 राशियों को 2 अप्रैल तक रहना होगा सावधानAngarak grahan yog kumbh rashi: कुंभ राशि में पिछले माह से ही सूर्य और राहु की युति से ग्रहण योग और मंगल एवं राहु की युति से अंगारक योग बना हुआ है। यह योग पूर्णत: 2 अप्रैल को ही समाप्त होगा। इस योग के चलते किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए 4 राशि के जातकों को धैर्य और सावधानी से काम करना होगा। चलिए जानते हैं कि कौनसी है वे 4 राशियां।

नवरात्रि में कैसे करें घटस्थापना? जानें कलश पूजन की संपूर्ण विधि

नवरात्रि में कैसे करें घटस्थापना? जानें कलश पूजन की संपूर्ण विधिचैत्र नवरात्रि का पर्व इस बार 19 मार्च 2026 गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है। शारदीय हो या चैत्र, दोनों ही नवरात्रि के नौ दिनों की शक्ति साधना का केंद्र 'घट' और 'कलश' होता है। इसे स्थापित करने का अर्थ है- अपने घर में साक्षात देवत्व को आमंत्रित करना और उन्हें उक्त जगह स्थापित करके उनकी पूजा करना। आइए जानते हैं कलश और घट स्थापना की संपूर्ण विधि।

चैत्र नवरात्रि 2026: घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? जानें कलश स्थापना का सही समय

चैत्र नवरात्रि 2026: घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? जानें कलश स्थापना का सही समयChaitra Navratri ghatasthapana Date 2026: चैत्र माह की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 19 मार्च 2026 गुरुवार को यह नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस बार नवरात्रि का यह त्योहार 19 मार्च गुरुवार से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 शुक्रवार तक चलेगा। चलिए जानते हैं प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है।

Papamochani Ekadashi Katha 2026: पापमोचिनी एकादशी की कथा कहानी

Papamochani Ekadashi Katha 2026: पापमोचिनी एकादशी की कथा कहानीPapmochini Ekadashi vrat katha: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापमोचिनी एकादशी के दिन जो भी श्रद्धालु इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार पापमोचिनी एकादशी का वर्णन भविष्य पुराण में मिलता है, जहां भगवान श्री विष्णु ने इस व्रत का महत्व बताया है। आइए यहां पढ़ें कथा...

Jupiter Transit 2026: बृहस्पति का मिथुन राशि में मार्गी गोचर, जानिए 12 राशियों पर इसका बड़ा प्रभाव

Jupiter Transit 2026: बृहस्पति का मिथुन राशि में मार्गी गोचर, जानिए 12 राशियों पर इसका बड़ा प्रभावJupiter Direct Transit 2026: 11 मार्च 2026 को बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में वक्री गति से अब मार्गी गति गोचर करने वाले हैं। मिथुन राशि बुध की राशि है। ज्योतिष के अनुसार, बृहस्पति शिक्षा, गुरु, संतान, धन, विवाह, धर्म, भाग्य, कानून और धार्मिक कार्यों से जुड़े होते हैं। जिनकी कुंडली में बृहस्पति अच्छी स्थिति में हैं उन्हें लाभ होगा।

बसौड़ा पर्व विशेष: माता शीतला की पौराणिक कथा shitala mata ki katha

बसौड़ा पर्व विशेष: माता शीतला की पौराणिक कथा shitala mata ki kathashitala mata vrat katha: शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी माता शीतला की पूजा का पर्व है, जो परिवार के स्वास्थ्य और रोगों से सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। मान्यता है कि माता शीतला की पूजा करने से चेचक और त्वचा रोगों से बचाव होता है तथा शीतला माता को अर्पित भोग आमतौर पर ठंडे और हल्के खाद्य पदार्थ होते हैं, जो रोगों और गर्मी से राहत प्रदान करते हैं।
