Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 9 मार्च 2026 (16:23 IST)

सूर्य का मीन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सावधान

surya grahan ka meen rashi par prabhav
Effect of Sun in Pisces:15 मार्च 2026 को सूर्य देव शनि की कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति देव की मीन राशि में गोचर करने लगेंगे। इस गोचर को ही मीन संक्रांति कहते हैं। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश से क्या होगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव। आपकी राशि पर कैसा रहेगा इसका असर चलिए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि का राशिफल।
 

1. मेष राशि Aries:

मेष वालों के लिए यह समय थोड़ा "टफ" हो सकता है। किस्मत का मीटर इस वक्त थोड़ा धीमा चलेगा। ऑफिस में काम का बोझ बढ़ेगा, जिससे आप नौकरी बदलने का मन बना सकते हैं। पैसों के मामले में अपनी जेब पर लगाम कस लें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है। पार्टनर के साथ अनबन और पैरों में दर्द की शिकायत रह सकती है। धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार है।
 

2. वृषभ राशि Taurus:  

आपके लिए यह गोचर किसी सुनहरे सपने जैसा है। घर में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी और परिवार के साथ रिश्ते और गहरे होंगे। करियर में नई ऊंचाइयां मिलेंगी और प्रमोशन के दरवाजे खुल सकते हैं। बिजनेस में आपकी रणनीति विरोधियों के पसीने छुड़ा देगी। पार्टनर के साथ दिल खोलकर बातें होंगी और सेहत भी एकदम फिट रहेगी।
 

3. मिथुन राशि Gemini: 

मिथुन राशि वालों के लिए तरक्की का रास्ता साफ है। काम के सिलसिले में भागदौड़ तो रहेगी, लेकिन इसके नतीजे बड़े मीठे होंगे। आपकी आमदनी में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग देखते ही बनेगी। आत्मविश्वास इतना हाई रहेगा कि आप हर मुश्किल को चुटकियों में हल कर लेंगे।
 

4. कर्क राशि Cancer:

इस दौरान आपका झुकाव पूजा-पाठ और धर्म की ओर बढ़ेगा। ऑफिस में बॉस आपके काम के मुरीद हो जाएंगे और शायद आपको विदेश जाने का मौका भी मिल जाए। धन लाभ के अच्छे योग हैं और आप बचत करने में भी कामयाब रहेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें—पिताजी की सेहत को लेकर थोड़े सचेत रहें, वहां कुछ खर्च हो सकता है।
 

5. सिंह राशि Leo:

सिंह राशि वालों को इस वक्त थोड़ा "लो प्रोफाइल" रहना चाहिए। मन में अनजानी घबराहट रह सकती है और काम बनते-बनते बिगड़ सकते हैं। ऑफिस में सीनियर से बहस करने से बचें, वरना तनाव बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति थोड़ी डांवाडोल रह सकती है। सेहत के मामले में आंखों का ख्याल रखें और पार्टनर के साथ बातचीत में नरमी बरतें।
 

6. कन्या राशि Virgo:

कन्या राशि वालों के लिए यह समय थोड़ी कड़ी मेहनत मांग रहा है। हो सकता है आप पसीना ज्यादा बहाएं और फल थोड़ा कम मिले। आर्थिक तंगी के कारण उधार लेने की नौबत आ सकती है। दोस्तों और जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर तकरार संभव है। शांत रहें और इस समय को निकल जाने दें।
 

7. तुला राशि Libra:

आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जो इच्छाएं लंबे समय से अधूरी थीं, वे अब पूरी हो सकती हैं। करियर में तरक्की और बिजनेस में भारी मुनाफा आपका इंतजार कर रहा है। आपकी जेब भारी रहेगी और मन खुश। पार्टनर के साथ रिश्ता और भी रोमांटिक होगा और आप खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।
 

8. वृश्चिक राशि Scorpio:

आपका पूरा ध्यान अपने काम पर रहेगा। नई नौकरी और बेहतर सैलरी के बेहतरीन मौके मिलेंगे। बिजनेस करने वाले लोग इस दौरान बड़ा ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। आमदनी बढ़ेगी और आप भविष्य के लिए निवेश भी कर पाएंगे। पार्टनर के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा और आप मानसिक रूप से काफी मजबूत महसूस करेंगे।
 

9. धनु राशि Sagittarius:

धनु राशि वालों के लिए यह "प्रॉपर्टी" बनाने का समय है। आपकी सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा। वर्कप्लेस पर आपकी लगन आपको प्रमोशन दिला सकती है। अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो गो अहेड! सेहत शानदार रहेगी और जीवनसाथी के साथ रिश्ता पहले से ज्यादा मैच्योर होगा।
 

10. मकर राशि Capricorn:

मकर वालों को पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। काम के सिलसिले में की गई यात्राएं आपके लिए उन्नति के नए द्वार खोलेंगी। आप अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव करेंगे जो फायदेमंद रहेगा। पार्टनर के साथ मधुरता बनी रहेगी। कुल मिलाकर, आपकी मेहनत आपको सही दिशा में ले जा रही है।
 

11. कुंभ राशि Aquarius:

यह समय नए दोस्त बनाने और उनके सहयोग से आगे बढ़ने का है। नौकरी के नए और बेहतर प्रस्ताव आपको सुकून देंगे। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आप पैसा बचाने में भी सफल रहेंगे। बस अपने पार्टनर से बात करते समय अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, छोटी सी बात विवाद बन सकती है। सेहत बढ़िया रहेगी।
 

12. मीन राशि Pisces:

सूर्य आपकी ही राशि के पहले भाव में आ रहे हैं, जिससे खर्चे बेकाबू हो सकते हैं। करियर में बदलाव की इच्छा तो होगी, लेकिन बिजनेस में थोड़ा घाटा होने की आशंका है। बजट बिगड़ने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। रिश्तों में भी तालमेल की कमी महसूस होगी। जोड़ों और पैरों के दर्द से बचने के लिए योग का सहारा लें।
