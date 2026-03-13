Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 मार्च, 2026) दैनिक राशिफल: 14 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 14 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्य योजना बनाने के लिए श्रेष्ठ दिन है।

लव: पार्टनर के साथ किसी सामाजिक समारोह में जा सकते हैं।

धन: पुराने निवेश से लाभ होने के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य है।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ नयापन महसूस करेंगे।

धन: प्रॉपर्टी से संबंधित रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं।

स्वास्थ्य: पेट में भारीपन महसूस हो सकता है।

उपाय: किसी मंदिर में सफेद मिठाई का दान करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज का दिन अपनी हॉबी को करियर में बदलने के बारे में सोचने का है।

लव: पार्टनर से अपनी बातें साझा करें, आपसी समझ बढ़ेगी।

धन: आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: मोबाइल का प्रयोग कम करें।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र की समस्याओं को घर न लाएं।

लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है।

स्वास्थ्य: डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर जल और अक्षत (चावल) चढ़ाएं।

5. सिंह (Leo)

करियर: करियर में उन्नति के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति से सलाह मिल सकती है।

लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: हृदय संबंधी सावधानी बरतें।

उपाय: सूर्य चालीसा का पाठ करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: अधूरे कामों को पूरा करने के लिए आज का दिन सही है।

लव: जीवनसाथी के साथ संबंधों में सुधार होगा।

धन: कारोबार में धन निवेश के लिए समय अच्छा है।

स्वास्थ्य: अनिद्रा की शिकायत हो सकती है।

उपाय: पक्षियों को सात प्रकार का अनाज डालें।

7. तुला (Libra)

करियर: आज ऑफिस की चिंता छोड़कर कुछ दिन विश्राम करें।

लव: रोमांटिक लाइफ के लिए दिन बेहतरीन है।

धन: आमदनी के नए स्रोत मिल सकते हैं।

स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: प्रतिद्वंद्वी आपके काम में बाधा डाल सकते हैं।

लव: पुरानी बातों को याद कर पार्टनर के साथ विवाद न करें।

धन: शेयर मार्केट में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य:गहरी सांस लेने वाले व्यायाम करें।

उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: करियर को लेकर कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

लव: परिवार के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा।

धन: लॉटरी या पैतृक संपत्ति से लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों के दर्द में राहत मिलेगी।

उपाय: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: काम और निजी जीवन में संतुलन बनाने में मुश्किल हो सकती है।

लव: पार्टनर की किसी बात से मन उदास हो सकता है।

धन: पुराने कर्ज चुकाने में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य: आज सक्रिय रहने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

उपाय: आज आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नेटवर्किंग से करियर में नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: प्रेमियों के बीच तालमेल शानदार रहेगा।

धन: नई खरीदारी के लिए दिन शुभ है।

स्वास्थ्य: पर्याप्त पानी पिएं और धूप से बचें।

उपाय: मंदिर के बाहर गरीबों को अन्न दान करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: विदेश से जुड़े काम में सफलता मिलेगी।

लव: इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेगी।

धन: खर्चे अधिक होंगे, लेकिन मानसिक संतुष्टि बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या दर्द हो सकता है।