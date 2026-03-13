शनिवार, 14 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 14 March 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 14 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल का रंगीन फोटो

1. मेष (Aries)

Today 14 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्य योजना बनाने के लिए श्रेष्ठ दिन है।
लव: पार्टनर के साथ किसी सामाजिक समारोह में जा सकते हैं।
धन: पुराने निवेश से लाभ होने के संकेत हैं। 
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।ALSO READ: Ganagaur Teej Festival 2026: गणगौर तीज व्रत कब है, जानें खास जानकारी
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य है।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ नयापन महसूस करेंगे। 
धन: प्रॉपर्टी से संबंधित रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: पेट में भारीपन महसूस हो सकता है।
उपाय: किसी मंदिर में सफेद मिठाई का दान करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज का दिन अपनी हॉबी को करियर में बदलने के बारे में सोचने का है। 
लव: पार्टनर से अपनी बातें साझा करें, आपसी समझ बढ़ेगी। 
धन: आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें। 
स्वास्थ्य: मोबाइल का प्रयोग कम करें।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

 

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र की समस्याओं को घर न लाएं। 
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। 
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है।
स्वास्थ्य: डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल और अक्षत (चावल) चढ़ाएं।

 

5. सिंह (Leo)

करियर: करियर में उन्नति के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति से सलाह मिल सकती है।
लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा। 
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 
स्वास्थ्य: हृदय संबंधी सावधानी बरतें। 
उपाय: सूर्य चालीसा का पाठ करें। 

 

6. कन्या (Virgo)

करियर: अधूरे कामों को पूरा करने के लिए आज का दिन सही है। 
लव: जीवनसाथी के साथ संबंधों में सुधार होगा। 
धन: कारोबार में धन निवेश के लिए समय अच्छा है।
स्वास्थ्य: अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। 
उपाय: पक्षियों को सात प्रकार का अनाज डालें।
 

7. तुला (Libra)

करियर: आज ऑफिस की चिंता छोड़कर कुछ दिन विश्राम करें।
लव: रोमांटिक लाइफ के लिए दिन बेहतरीन है। 
धन: आमदनी के नए स्रोत मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: प्रतिद्वंद्वी आपके काम में बाधा डाल सकते हैं। 
लव: पुरानी बातों को याद कर पार्टनर के साथ विवाद न करें।
धन: शेयर मार्केट में सावधानी बरतें। 
स्वास्थ्य:गहरी सांस लेने वाले व्यायाम करें।
उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: करियर को लेकर कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
लव: परिवार के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। 
धन:  लॉटरी या पैतृक संपत्ति से लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों के दर्द में राहत मिलेगी।
उपाय: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: काम और निजी जीवन में संतुलन बनाने में मुश्किल हो सकती है।
लव: पार्टनर की किसी बात से मन उदास हो सकता है।
धन: पुराने कर्ज चुकाने में सफलता मिलेगी। 
स्वास्थ्य: आज सक्रिय रहने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
उपाय: आज आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें।

 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नेटवर्किंग से करियर में नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेमियों के बीच तालमेल शानदार रहेगा। 
धन: नई खरीदारी के लिए दिन शुभ है। 
स्वास्थ्य: पर्याप्त पानी पिएं और धूप से बचें।
उपाय: मंदिर के बाहर गरीबों को अन्न दान करें।

 

12. मीन (Pisces)

करियर: विदेश से जुड़े काम में सफलता मिलेगी। 
लव: इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेगी। 
धन: खर्चे अधिक होंगे, लेकिन मानसिक संतुष्टि बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या दर्द हो सकता है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Papamochani Ekadashi Katha 2026: पापमोचिनी एकादशी की कथा कहानी

13 महीने का साल, गुरु बने राजा और मंगल मंत्री, रौद्र संवत्सर में इन 5 चीजों का अभी कर लें इंतजाम

13 महीने का साल, गुरु बने राजा और मंगल मंत्री, रौद्र संवत्सर में इन 5 चीजों का अभी कर लें इंतजामयुद्ध या संकट की स्थिति के लिए तैयारी करना डरने की बात नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा कदम है। ऐसी स्थितियों में आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) बाधित हो सकती है, इसलिए आपके पास कम से कम 2 से 4 सप्ताह का बैकअप होना चाहिए।

हिंदू नववर्ष को क्यों कहते हैं गुड़ी पड़वा?

हिंदू नववर्ष को क्यों कहते हैं गुड़ी पड़वा?Gudi Padwa:19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 प्रारंभ होने वाला है। इसे नव संवत्सर, उगादि, युगादि, वर्ष प्रतिपदा, नवरेह, चेटीचंड, बैसाखी और गुड़ी पड़वा आदि कहा जाता है। गुड़ी पड़वा शब्द का प्रचलन महाराष्ट्र सहित संपूर्ण हिंदी भाषी क्षेत्रों में है। यह सभी क्षेत्रीय नाम है।

साल में 2 बार क्यों आता है खरमास? जानिए मलमास, अधिकमास और पुरुषोत्तम मास का रहस्य

साल में 2 बार क्यों आता है खरमास? जानिए मलमास, अधिकमास और पुरुषोत्तम मास का रहस्यWhat is Kharmas and Adhik Maas: सीधे शब्दों में कहें तो खरमास और अधिकमास दो अलग-अलग खगोलीय और ज्योतिषीय स्थितियां हैं। लोग अक्सर इनमें भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इनके साल में आने के कारण भिन्न हैं। मलमास शब्द का अधिकतर उपयोग अधिकमास के संदर्भ में किया जाता है और अधिकमास को ही पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं।

हिंदू पुराण, ज्योतिष, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और भविष्‍य मालिका की 6 कॉमन भविष्यवाणियां

हिंदू पुराण, ज्योतिष, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और भविष्‍य मालिका की 6 कॉमन भविष्यवाणियांविभिन्न पौराणिक ग्रंथों, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों, बाबा वेंगा के कथनों और आधुनिक ज्योतिषीय गणनाओं का विश्लेषण करने पर 6 ऐसी बातें निकलकर आती हैं जो इन सभी में 'कॉमन' या एकसमान हैं। यह इस बात का संकेत है कि दुनिया एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। यहाँ श्लोक और तर्कों के साथ उनका विवरण दिया गया है।

चैत्र नवरात्रि 2026: कौनसी तिथि किस दिन? घटस्थापना से पारण तक पूरा शेड्यूल

चैत्र नवरात्रि 2026: कौनसी तिथि किस दिन? घटस्थापना से पारण तक पूरा शेड्यूलChaitra Navratri Tithi 2026: चैत्र माह की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 19 मार्च 2026 गुरुवार को यह नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस बार नवरात्रि का यह त्योहार 19 मार्च गुरुवार से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 शुक्रवार तक चलेगा। चलिए जानते हैं कौनसी तिथि किस तारीख को रहेगी और कब है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त एवं विसर्जन का समय। इस बार माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर आ रही है। जानिए नवरात्रि की तिथियां।

और भी वीडियो देखें

Meen sankranti 2026: मीन संक्रांति कब है, क्या महत्व है इसका?

Meen sankranti 2026: मीन संक्रांति कब है, क्या महत्व है इसका?सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। 15 मार्च 2026 को सूर्य कुंभ से निकलकर मीन राशि में गोचर करने लगेगा। इस गोचर को ही मीन संक्रांति कहते हैं। सूर्य जब धनु या मीन राशि में होता है तब तक के समय को खरमास या मलमास कहते हैं। कहते हैं कि इस दौरान सूर्य की गति मंद पड़ती हुई नजर आती है। उसका प्रकाश भी धरती पर पहले की अपेक्षा कम हो जाता है।

पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने का तरीका, महत्व और 3 फायदे

पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने का तरीका, महत्व और 3 फायदेPapmochani Ekadashi: हर महीने में दो एकादशी आती हैं, और प्रत्येक एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण व्रत है पापमोचनी एकादशी का, जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। चलिए जानते हैं इस एकादशी का व्रत रखने का तरीका, महत्व और 3 फायदे।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 मार्च, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 मार्च, 2026)Today Rashifal 14 March 2026 | कैसा रहेगा आज 14 मार्च 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शनिवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधि

14 March Birthday: आपको 14 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

14 March Birthday: आपको 14 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!14 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 14 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 मार्च 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 मार्च 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय14 March 2026 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 14 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com