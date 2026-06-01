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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 02 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Daily Horoscope 2026, Pictures of 12 zodiac signs giving the message

1. मेष (Aries)

 
Today Rashifal 02 June 2026 : करियर: आज काम में नई चुनौतियां आ सकती हैं। 
लव: प्यार में भावनाओं को समझना जरूरी है। 
धन: कारोबारी अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: पेट और पाचन संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं। 
उपाय: लाल कपड़े धारण करें।ALSO READ: Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा?
 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: कार्यस्थल पर सहयोगियों का समर्थन मिलेगा। 
लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। 
स्वास्थ्य: सिरदर्द और तनाव की संभावना। 
उपाय: रविवार को सूर्य देव की पूजा करें।

 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: आज आपकी रचनात्मकता काम आएगी। 
लव: प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा। 
धन: अचानक आय के योग हैं। 
स्वास्थ्य: गले से संबंधित समस्या हो सकती है। 
उपाय: बुधवार को बुध देव की पूजा करें।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: नौकरीपेशा के काम में स्थिरता रहेगी। 
लव: प्रेमी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें।
धन: आज अनावश्यक खरीदारी को टालें।
स्वास्थ्य: नींद कम आने की समस्या संभव है। 
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: प्रमोशन और सराहना मिलने के योग हैं। 
लव: प्यार में रोमांस और उत्साह बना रहेगा। 
धन: कारोबार से पैसों में वृद्धि की संभावना है।
स्वास्थ्य: व्यायाम और संतुलित भोजन करें।
उपाय: रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें।
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में दस्तावेज और रिपोर्ट में गलती न करें।
लव: साथी की भावनाओं का ध्यान रखें।
धन: व्यय बढ़ सकता है। बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: पेट और पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। 
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी का ध्यान करें।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। 
लव: प्रेम में मधुरता बनी रहेगी। 
धन: खर्च अधिक होने की संभावना। 
स्वास्थ्य: थकान और मानसिक तनाव हो सकता है। 
उपाय: सफेद रंग के वस्त्र आज पहनें। 

 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: नौकरीपेशा को मेहनत का फल मिलेगा। 
लव: प्यार में उत्साह और समझ बढ़ेगी। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत। धन प्राप्ति के योग।
स्वास्थ्य: ध्यान और योग लाभकारी रहेगा।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: नौकरीपेशा की नई योजनाएँ सफल होंगी। 
लव: साथी के साथ समझदारी बनाए रखें। 
धन: कारोबारियों को निवेश में लाभ मिलेगा। 
स्वास्थ्य: जोड़ों और हड्डियों में हल्का दर्द हो सकता है।
उपाय: गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करें।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: आज का दिन मेहनत का प्रतिफल देगा। 
लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। 
धन: आर्थिक लाभ के योग हैं। 
स्वास्थ्य: हल्का व्यायाम और संतुलित भोजन करें।
उपाय: काले रंग का उपयोग कम करें। 
 

11. कुम्भ (Aquarius)

 
करियर: आज आपकी बुद्धिमानी और सोच से फायदा होगा। 
लव: प्रेम संबंधों में विश्वास और सहयोग बढ़ेगा।
धन: कारोबार की आय में वृद्धि के योग हैं। 
स्वास्थ्य: सेहत संबंधी तनाव कम करें।
उपाय: नीले या सफेद वस्त्र पहनें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: कार्यस्थल पर पुराने प्रोजेक्ट पूरे होंगे।
लव: अकेले लोगों के लिए नए संबंध के योग हैं।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं। 
स्वास्थ्य: शरीर और मानसिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। 
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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