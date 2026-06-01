Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 जून, 2026)

1. मेष (Aries)
Today Rashifal 02 June 2026 : करियर: आज काम में नई चुनौतियां आ सकती हैं।
लव: प्यार में भावनाओं को समझना जरूरी है।
धन: कारोबारी अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: पेट और पाचन संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर सहयोगियों का समर्थन मिलेगा।
लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: सिरदर्द और तनाव की संभावना।
उपाय: रविवार को सूर्य देव की पूजा करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: आज आपकी रचनात्मकता काम आएगी।
लव: प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा।
धन: अचानक आय के योग हैं।
स्वास्थ्य: गले से संबंधित समस्या हो सकती है।
उपाय: बुधवार को बुध देव की पूजा करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: नौकरीपेशा के काम में स्थिरता रहेगी।
लव: प्रेमी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें।
धन: आज अनावश्यक खरीदारी को टालें।
स्वास्थ्य: नींद कम आने की समस्या संभव है।
5. सिंह (Leo)
करियर: प्रमोशन और सराहना मिलने के योग हैं।
लव: प्यार में रोमांस और उत्साह बना रहेगा।
धन: कारोबार से पैसों में वृद्धि की संभावना है।
स्वास्थ्य: व्यायाम और संतुलित भोजन करें।
उपाय: रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: कार्यक्षेत्र में दस्तावेज और रिपोर्ट में गलती न करें।
लव: साथी की भावनाओं का ध्यान रखें।
धन: व्यय बढ़ सकता है। बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: पेट और पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी का ध्यान करें।
7. तुला (Libra)
करियर: आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: प्रेम में मधुरता बनी रहेगी।
धन: खर्च अधिक होने की संभावना।
स्वास्थ्य: थकान और मानसिक तनाव हो सकता है।
उपाय: सफेद रंग के वस्त्र आज पहनें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: नौकरीपेशा को मेहनत का फल मिलेगा।
लव: प्यार में उत्साह और समझ बढ़ेगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत। धन प्राप्ति के योग।
स्वास्थ्य: ध्यान और योग लाभकारी रहेगा।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: नौकरीपेशा की नई योजनाएँ सफल होंगी।
लव: साथी के साथ समझदारी बनाए रखें।
धन: कारोबारियों को निवेश में लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य: जोड़ों और हड्डियों में हल्का दर्द हो सकता है।
उपाय: गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: आज का दिन मेहनत का प्रतिफल देगा।
लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।
धन: आर्थिक लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: हल्का व्यायाम और संतुलित भोजन करें।
उपाय: काले रंग का उपयोग कम करें।
11. कुम्भ (Aquarius)
करियर: आज आपकी बुद्धिमानी और सोच से फायदा होगा।
लव: प्रेम संबंधों में विश्वास और सहयोग बढ़ेगा।
धन: कारोबार की आय में वृद्धि के योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत संबंधी तनाव कम करें।
उपाय: नीले या सफेद वस्त्र पहनें।
12. मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर पुराने प्रोजेक्ट पूरे होंगे।
लव: अकेले लोगों के लिए नए संबंध के योग हैं।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: शरीर और मानसिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।