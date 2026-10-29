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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Friday, 30 October 2026 (07:00 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज 30 अक्‍टूबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल

दैनिक राशिफल: 30 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 30 October horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (09:53 IST)
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मेष (Aries)
Today 30 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में नए अवसर और तरक्की मिलेगी।
कारोबार: व्यापार में नए सौदे लाभप्रद रहेंगे।
रिश्‍ते: प्रियजनों के साथ मधुरता बनी रहेगी।
अर्थ: आर्थिक मामलों में सुधार होगा, लाभ मिलेगा।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: सहकर्मियों का साथ मिलने से प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा।
कारोबार: निवेश में लाभ की पूरी संभावना है।
रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ संबंध और मजबूत होंगे।
अर्थ: धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होगा।
सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी रहेगी।
उपाय: छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: नई योजनाओं से दफ्तर में सफलता मिलेगी।
कारोबार: व्यापारिक यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी।
रिश्ते: पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी।
अर्थ: आय के नए रास्ते खुलेंगे, लाभ होगा।
सेहत: मानसिक रूप से प्रसन्न और खुश रहेंगे।
उपाय: लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: अधिकारियों से प्रोत्साहन और सम्मान मिलेगा।
कारोबार: व्यापार में विस्तार होगा, नए सौदे मिलेंगे।
रिश्‍ते: परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी।
अर्थ: अटका हुआ धन वापस मिल सकता है।
सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, ताजगी रहेगी।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: आपकी कार्यशैली की सर्वत्र सराहना होगी।
कारोबार: व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी, फायदा होगा।
रिश्ते: प्रेम संबंधों में नयापन और आकर्षण रहेगा।
अर्थ: आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी।
सेहत: स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: देवी दुर्गा को चुनरी चढ़ाएं।
 
कन्या (Virgo)
करियर: दफ्तर में एकाग्रता से काम करें, गलतियों से बचें।
कारोबार: लेनदेन के मामलों में सावधानी रखें।
रिश्ते: बातचीत में संयम रखें, मिठास बनाए रखें।
अर्थ: बजट के अनुसार ही खर्चा करें।
सेहत: खानपान का ध्यान रखें, आराम करें।
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
कारोबार: साझेदारी के काम में बड़ा मुनाफा होगा।
रिश्‍ते: दांपत्य जीवन में सुख और सामंजस्य रहेगा।
अर्थ: धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्फूर्ति महसूस होगी।
उपाय: कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: मेहनत का उचित फल मिलेगा, पद बढ़ेगा।
कारोबार: व्यापार में नए प्रयोग लाभदायक सिद्ध होंगे।
रिश्‍ते: परिवार के साथ आनंददायक समय बीतेगा।
अर्थ: अचानक धन लाभ होने के आसार हैं।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल चढ़ाएं।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी, मान बढ़ेगा।
कारोबार: नए सौदे व्यापारिक स्थिति मजबूत करेंगे।
रिश्‍ते: संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा।
अर्थ: धन संचय के प्रयास सफल रहेंगे।
सेहत: मानसिक स्फूर्ति और उत्तम सेहत रहेगी।
उपाय: लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाएं।
 
मकर (Capricorn)
करियर: दफ्तर में धैर्य से काम लें, सफलता मिलेगी।
कारोबार: कागजी कार्रवाई में स्पष्टता बनाए रखें।
रिश्‍ते: परिवार में पुराने विवाद सुलझ सकते हैं।
अर्थ: अनचाहे खर्चों पर लगाम लगाएं।
सेहत: थकावट महसूस हो सकती है, विश्राम करें।
उपाय: सफेद मिठाई का दान किसी मंदिर में करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: नई कार्यशैली से कार्यस्थल पर प्रशंसा मिलेगी।
कारोबार: व्यापार में नए सौदों से बड़ा मुनाफा होगा।
रिश्‍ते: दोस्तों के साथ संबंध और प्रगाढ़ होंगे।
अर्थ: वित्तीय लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फुर्ती बनी रहेगी।
उपाय: जरूरतमंद महिला को वस्त्र का दान करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर आपके विचारों का प्रभाव दिखेगा।
कारोबार: व्यापार में नए ग्राहक जुड़ेंगे, बिक्री बढ़ेगी।
रिश्ते: मांगलिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
अर्थ: धन प्राप्ति के कई मार्ग खुलेंगे।
सेहत: मानसिक शांति मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और खीर चढ़ाएं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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