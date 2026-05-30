शनिवार, 30 मई 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Weekly horoscope June 1 To 7 2026
Written By पं. प्रेमकुमार शर्मा

Weekly Horoscope 1 to 7 June: साप्ताहिक राशिफल (1 से 7 जून 2026): अपने भाग्य को जानें और तैयार रहें

The image depicts planets, stars, the sun, flying birds, and the 12 zodiac signs along with horoscopes. The caption contains the weekly horoscope message for 2026
This week zodiac horoscope: ग्रहों की चाल में हो रहे महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके करियर, प्रेम जीवन, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डाल सकते हैं। इस सप्ताह कुछ राशियों के लिए भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जबकि कुछ को सावधानी और समझदारी से निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। अगर आप अपने भविष्य को लेकर उत्सुक हैं और सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो यह राशिफल आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा।ALSO READ: June 2026 Monthly Horoscope: मासिक राशिफल जून 2026: 12 राशियों की भविष्यवाणी, जानें भाग्य, आर्थिक स्थिति और जीवनशैली

यहां पढ़ें 1 जून से 7 जून 2026 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल...

साप्ताहिक राशिफल (1 जून से 7 जून 2026 2026)

 

मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)

बिजनेस में भी अच्छा प्रगति होगी और कोई पुराना रुका हुआ लाभदायक काम पूरा हो सकता है। यह सप्ताह आपको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन हर निर्णय सोच-समझकर लेना जरूरी होगा। काम में आपका प्रदर्शन सीनियर्स को प्रभावित करेगा और प्रमोशन या सैलरी बढ़ने के योग बन सकते हैं। परिवार और अपने लोगों का साथ आपको खुशी देगा। पार्टनर आपका पूरा साथ देगा और आपकी भावनाओं को समझेगा। अनियमित दिनचर्या से थकान हो सकती है, इसलिए हेल्दी डाइट जरूरी है। पढ़ाई में मेहनत के अनुसार अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुल मिलाकर यह सप्ताह प्रगति और पहचान दिलाने वाला रहेगा।

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: ब्राउन

 

वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई)

आर्थिक रूप से शेयर या निवेश से लाभ मिल सकता है, लेकिन सावधानी जरूरी है। जीवनशैली में सुधार से सेहत बेहतर होगी और एक्सपर्ट की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। यह सप्ताह आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा और आप अपने काम आसानी से पूरा कर पाएंगे। घर में बेवजह की बहस से बचें। प्रेम जीवन में पैसों को लेकर हल्की गलतफहमी हो सकती है, इसलिए शांति से बात करें। छात्रों को दूसरों की बातों से प्रभावित हुए बिना खुद पर भरोसा रखना चाहिए। नई गतिविधियां अपनाने से मन फ्रेश रहेगा।

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: येलो

 

मिथुन (21 मई – 21 जून)

काम में आपकी नई सोच की सराहना होगी और पुराने प्रयासों का फल मिलना शुरू होगा। यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा और आप खुद पर ध्यान देने का समय निकाल पाएंगे। सही खान-पान और पानी की पर्याप्त मात्रा से सेहत अच्छी रहेगी। घर में सहयोग बनाए रखने से आपको अपने लिए समय मिलेगा। पार्टनर को समय न देने से हल्का तनाव हो सकता है, इसलिए बातचीत जरूरी है। छात्रों को माता-पिता और शिक्षकों की सलाह से लाभ मिलेगा।ALSO READ: Weekly Numerology Horoscope 1-7 June 2026: साप्ताहिक अंक राशिफल, जानें किस मूलांक की चमकेगी किस्मत?

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: ब्लू

 

कर्क (22 जून – 22 जुलाई)

काम में चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन मेहनत से आप सफल होंगे। पुराने निवेश से तुरंत लाभ न मिलने पर धैर्य रखें। यह सप्ताह आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने की सलाह देता है। परिवार के साथ समय बिताने से संतुलन बना रहेगा। प्रेम जीवन में आगे बढ़ने के संकेत हैं। योग या हल्की एक्सरसाइज से सेहत बेहतर होगी। पढ़ाई में मेहनत जरूरी है, तभी सफलता मिलेगी।

शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: नारंगी

 

सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)

काम में मेहनत का फल मिलेगा और आर्थिक लाभ भी हो सकता है। यह सप्ताह थोड़ा व्यस्त और चुनौतीपूर्ण रह सकता है, इसलिए सकारात्मक सोच बनाए रखना जरूरी है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें और मेडिटेशन अपनाएं। परिवार मुश्किल समय में आपका साथ देगा। परिवार के किसी युवा सदस्य के लिए बिजनेस की शुरुआत अच्छी रहेगी। प्रेम जीवन में खुशी और जुड़ाव रहेगा। छात्रों को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ सकती है। किसी शांत या धार्मिक जगह की यात्रा मन को सुकून देगी।

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: स्काई ब्लू

 

कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर)

नए लोगों से जुड़ाव आपके करियर को आगे बढ़ाएगा। फिलहाल बड़े आर्थिक फैसलों से बचें। प्रेम जीवन में स्थिरता और खुशी रहेगी। यह सप्ताह योजनाओं को अमल में लाने के लिए अच्छा है। लंबे समय के लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा। सिंगल लोगों को अपने दिल की बात कहने का मौका मिल सकता है। सप्ताह के अंत में अपने लोगों की मदद करने से खुशी मिलेगी। पढ़ाई में विदेश जाने के इच्छुक छात्रों को अच्छे संकेत मिल सकते हैं। हल्की एक्सरसाइज से फिटनेस बेहतर होगी।

शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: रेड

 

तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर)

आपके काम की सराहना होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। बिजनेस में अच्छा लाभ मिल सकता है। यह सप्ताह आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करेगा। पार्टनर की छोटी-सी खुशी आपको खुश कर देगी। परिवार की समस्याएं समझदारी से सुलझेंगी। फिटनेस रूटीन में बदलाव से ऊर्जा बढ़ेगी। प्रॉपर्टी खरीदते समय कागज ध्यान से जांचें। पढ़ाई में लगातार मेहनत से सफलता मिलेगी।

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: ग्रीन

 

वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर)

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और पार्टनर का सहयोग मिलेगा। परिवार में कुछ फैसलों से तनाव हो सकता है, इसलिए समझदारी से काम लें। यह सप्ताह आपको अपने बड़े लक्ष्यों पर टिके रहने में मदद करेगा। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा और छोटी यात्रा से रिश्ता मजबूत होगा। पुश्तैनी प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। एक्सरसाइज और मेडिटेशन से सेहत अच्छी रहेगी। पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे।

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: व्हाइट

 

धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर)

नए बिजनेस प्रोजेक्ट सफल हो सकते हैं। यह सप्ताह सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। अच्छी सेहत और आत्मविश्वास आपको अलग पहचान देंगे। प्रेम जीवन में समझ और भरोसा बढ़ेगा। परिवार में खुशी और शांति बनी रहेगी। नई फिटनेस एक्टिविटी से शरीर को लाभ मिलेगा। छात्र प्रेरित रहेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: पिंक

 

मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी)

काम में आपकी समझदारी बड़े प्रोजेक्ट्स में मदद करेगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और निवेश के नए विकल्प मिल सकते हैं। यह सप्ताह शुरुआत में सामान्य लगेगा, लेकिन पुराने दोस्तों से मिलकर आपका मन खुश होगा। पार्टनर के साथ आपका रिश्ता और मजबूत होगा। परिवार में मार्गदर्शन देने से सम्मान मिलेगा। सेहत धीरे-धीरे सुधरेगी। छात्रों को इस समय पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए।

शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: पर्पल

 

कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी)

यह सप्ताह आपके लिए सहज और प्रगति देने वाला रहेगा। काम में आपकी मेहनत और आत्मविश्वास साफ नजर आएगा। आर्थिक फैसले मजबूत होंगे और स्थिति बेहतर होगी। घर में बदलाव खुशी लाएंगे। प्रेम जीवन में अपनापन और खुशी बनी रहेगी। जीवनशैली में बदलाव से सेहत सुधरेगी। छात्रों के लिए यह समय नए अवसर तलाशने का है।

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: सैफ्रॉन

 

मीन (20 फरवरी – 20 मार्च)

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेम जीवन में गहराई और प्रतिबद्धता बढ़ेगी। भाई-बहनों के साथ छोटी बहस हो सकती है, इसलिए शांति बनाए रखें। यह सप्ताह नए मौके लेकर आएगा और आपको उनका सही उपयोग करना होगा। टीमवर्क से सफलता मिलेगी और लोग आपके काम की सराहना करेंगे। एक्सरसाइज और सही खान-पान से सेहत बेहतर होगी। छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और विवादों से बचना चाहिए।ALSO READ: Weekly Horoscope 1–7 June 2026: 01 से 07 जून तक कैसा रहेगा आपका सप्ताह? शॉर्ट में पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: पीच

लेखक के बारे में
पं. प्रेमकुमार शर्मा
ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, रत्नशास्त्र व अंकशास्त्र.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

शनि-केतु का बड़ा खेल: 25 नवंबर तक इन 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे कर्मफल दाता, बदल जाएगी तकदीर

शनि-केतु का बड़ा खेल: 25 नवंबर तक इन 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे कर्मफल दाता, बदल जाएगी तकदीरज्योतिष शास्त्र में शनि और केतु के षडाष्टक योग को आमतौर पर एक चुनौतीपूर्ण योग माना जाता है, क्योंकि इसमें दो उग्र और क्रूर ग्रह एक-दूसरे से छठे और आठवें भाव में होते हैं। लेकिन 25 नवंबर 2026 तक का समय सभी के लिए बुरा नहीं है। इस बार यह योग 5 भाग्यशाली राशियों की सोई हुई किस्मत को जगाने आ रहा है।

26 मई को उदय होंगे बुध ग्रह: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, क्या आपकी राशि भी है शामिल?

26 मई को उदय होंगे बुध ग्रह: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, क्या आपकी राशि भी है शामिल?बुध देव का वृषभ राशि में उदय ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है। बुद्धि, संवाद और चातुर्य के कारक बुध 26 मई 2026 की रात 11:19 बजे जब उदित होंगे, तो कई बंद पड़े किस्मत के ताले खुलेंगे। खासकर 5 राशियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। अटके हुए काम गति पकड़ेंगे और करियर-कारोबार में जबरदस्त उछाल आएगा। आइए जानते हैं कि इस नए बदलाव से किन 5 राशियों की जिंदगी चमकने वाली है।

मिथुन राशि में गुरु-शुक्र की दुर्लभ युति, 3 राशियों पर होगी धन और सुख की बारिश

मिथुन राशि में गुरु-शुक्र की दुर्लभ युति, 3 राशियों पर होगी धन और सुख की बारिशज्योतिष शास्त्र में गुरु (बृहस्पति) और शुक्र को सबसे शुभ और फलदायी ग्रह माना गया है। गुरु जहां ज्ञान, भाग्य, और वृद्धि के कारक हैं, वहीं शुक्र धन, वैभव, विलासिता और सुख-सुविधाओं के स्वामी हैं। जब इन दोनों बड़े ग्रहों की युति (मिलन) मिथुन राशि में होती है, तो यह एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली गजलक्ष्मी योग का निर्माण करती है। इस युति के प्रभाव से कुछ राशियों के जीवन में सुख, शांति और धन की भारी वर्षा होने के योग बनते हैं। आइए जानते हैं वो भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं।

Purushottam Maas: अधिकमास में ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा, मिलेगा अक्षय पुण्य

Purushottam Maas: अधिकमास में ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा, मिलेगा अक्षय पुण्यपुरुषोत्तम मास चल रहा है जिसे अधिकमास भी कहते हैं। इस माह में श्रीहरि विष्णुजी के पुरुषोत्तम स्वरूप की पूजा विधिवत, खासकर षोडशोपचार पूजन करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। चलिए जानते हैं कि षोडशोपचार पूजा कैसे करते हैं और क्या है इस पूजा की सामग्री।

Vastu Lifestyle Tips: वास्तु के अनुसार कपड़े, जूते और हेयरकट चुनें, बदल सकती है किस्मत

Vastu Lifestyle Tips: वास्तु के अनुसार कपड़े, जूते और हेयरकट चुनें, बदल सकती है किस्मतवास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हम जो कपड़े पहनते हैं, जैसे जूते चुनते हैं और जिस तरह अपने बाल रखते हैं, उसका सीधा असर हमारे आभामंडल (Aura) और हमारी ग्रह स्थिति पर पड़ता है। इन तीन चीजों को वास्तु के अनुकूल रखकर आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, धन और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। आइए तीनों विषयों को विस्तार से समझते हैं।

और भी वीडियो देखें

Weekly Horoscope 1–7 June 2026: 01 से 07 जून तक कैसा रहेगा आपका सप्ताह? शॉर्ट में पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope 1–7 June 2026: 01 से 07 जून तक कैसा रहेगा आपका सप्ताह? शॉर्ट में पढ़ें साप्ताहिक राशिफलHoroscope June 01 to June 31 2026: 01 जून से 07 जून तक का मेष से लेकर मीन राशि तक का साप्ताहिक राशिफल। यह सप्ताह निवेश, व्यवसाय और करियर के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए समय निकालें। साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से जानें आप घर, परिवार और कार्यक्षेत्र में किस तरह के बेहतर निर्णय ले सकते हैं।

Weekly Numerology Horoscope 1-7 June 2026: साप्ताहिक अंक राशिफल, जानें किस मूलांक की चमकेगी किस्मत?

Weekly Numerology Horoscope 1-7 June 2026: साप्ताहिक अंक राशिफल, जानें किस मूलांक की चमकेगी किस्मत?June First Week Numerology: जून 2026 का पहला सप्ताह कई लोगों के लिए नए अवसर, आर्थिक प्रगति और व्यक्तिगत विकास के संकेत लेकर आया है। वहीं कुछ मूलांक वालों को इस दौरान धैर्य, संयम और सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। यहां जानें इस सप्ताह का भाग्यफल, 1 से 7 जून 2026 के बारें में विशेष अंक राशिफल...

June 2026 Monthly Horoscope: मासिक राशिफल जून 2026: 12 राशियों की भविष्यवाणी, जानें भाग्य, आर्थिक स्थिति और जीवनशैली

June 2026 Monthly Horoscope: मासिक राशिफल जून 2026: 12 राशियों की भविष्यवाणी, जानें भाग्य, आर्थिक स्थिति और जीवनशैलीJune 2026 Horoscope: जून 2026 का महीना खगोलीय दृष्टि से अत्यंत हलचल भरा रहने वाला है। इस महीने ग्रहों का गोचर आपकी राशि के भाग्य चक्र को बदलने की क्षमता रखता है। यहां प्रस्तुत हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ और मीन राशियों के लिए मासिक भविष्यवाणी।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 मई, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 मई, 2026)30 May 2026 horoscope in Hindi| कैसा रहेगा आज 30 मई 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शनिवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

30 May Birthday: आपको 30 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

30 May Birthday: आपको 30 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!30 May Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 30 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com