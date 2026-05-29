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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 30 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Daily Horoscope 2026 in pictures depicting the 12 zodiac signs with messages

1. मेष (Aries)

 
Today 30 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज आपके काम में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। 
लव: साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी।
धन: अनावश्यक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है।
 

2. वृष (Taurus)

 
करियर: नए अवसरों में सफलता और सहयोगियों का समर्थन मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी।
धन: आय बढ़ेगी, खर्च पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद और आराम लाभकारी रहेगा।
उपाय: सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: नए प्रोजेक्ट्स में काम सफल रहेगा।
लव: रिश्तों में हल्की खटास हो सकती है, संवाद बनाए रखें।
धन: खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों में समस्या हो सकती है।
उपाय: पीले फूल किसी मंदिर में चढ़ाएं।

 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: टीम वर्क में सफलता मिलेगी।
लव: परिवार और साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा।
धन: निवेश और लेन-देन सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। 
उपाय: घर में लक्ष्मी जी का ध्यान और दीपक जलाना लाभदायक रहेगा।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: नेतृत्व की भूमिका में सफलता मिलेगी।
लव: साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे।
धन: आय में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: हृदय और रक्तचाप का ध्यान रखें।
उपाय: गुरुवार को हल्दी का दान करें।
 
6. कन्या (Virgo)
 
करियर: आपको मेहनत का फल मिलेगा।
लव: परिवार और मित्रों के साथ संबंध मधुर रहेंगे।
धन: आय बढ़ेगी, खर्च संतुलित रखें।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी को केसरी रंग का अर्पण करें।ALSO READ: Vat Savitri Purnima 2026: वट सावित्री पूर्णिमा व्रत का महत्व, पूजन विधि और शुभ मुहूर्त
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: कार्य में सफलता, निर्णय सोच-समझकर लें।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: नए आय के स्रोत मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन दें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: चुनौतियां आएंगी, धैर्य और समझदारी जरूरी रहेगी।
लव: सिंगल राशियों के लिए प्रेम संबंध शुभ रहेगा।
धन: निवेश में लाभ संभव।
स्वास्थ्य: शारीरिक थकान हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें।

 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: नए विचार और योजनाएं लाभकारी बने रहेंगे।
लव: परिवार और साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा।
धन: खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: हल्का पेट दर्द या अपच हो सकता है।
उपाय: गुरुवार को हनुमान जी को चने अर्पित करें।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: मेहनत का फल मिलेगा।
लव: प्रेम संबंध में समझदारी और संवाद जरूरी।
धन: निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: रीढ़ और मांसपेशियों का ध्यान रखें।
उपाय: शनिवार को काली वस्तु या अन्न दान करें।
 

11. कुम्भ (Aquarius)

 
करियर: नए विचार और योजना लाभकारी साबित होंगे।
लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।
धन: आय बढ़ेगी, खर्च संतुलित रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान कम करने के लिए ध्यान लाभकारी।
उपाय: हरे पौधे लगाएं।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: कार्य में सहयोग और स्थिरता बनी रहेगी।
लव: रिश्तों में विश्वास बनाए रखें।
धन: पुराने निवेश से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: हड्डियों और पेट का ध्यान रखें।
 
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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