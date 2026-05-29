Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 मई, 2026) दैनिक राशिफल: 30 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 30 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज आपके काम में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं।

लव: साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी।

धन: अनावश्यक खर्च से बचें।

स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है।

2. वृष (Taurus)

करियर: नए अवसरों में सफलता और सहयोगियों का समर्थन मिलेगा।

लव: प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी।

धन: आय बढ़ेगी, खर्च पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद और आराम लाभकारी रहेगा।

उपाय: सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: नए प्रोजेक्ट्स में काम सफल रहेगा।

लव: रिश्तों में हल्की खटास हो सकती है, संवाद बनाए रखें।

धन: खर्च बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों में समस्या हो सकती है।

उपाय: पीले फूल किसी मंदिर में चढ़ाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: टीम वर्क में सफलता मिलेगी।

लव: परिवार और साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा।

धन: निवेश और लेन-देन सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: घर में लक्ष्मी जी का ध्यान और दीपक जलाना लाभदायक रहेगा।

5. सिंह (Leo)

करियर: नेतृत्व की भूमिका में सफलता मिलेगी।

लव: साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे।

धन: आय में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: हृदय और रक्तचाप का ध्यान रखें।

उपाय: गुरुवार को हल्दी का दान करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: आपको मेहनत का फल मिलेगा।

लव: परिवार और मित्रों के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

धन: आय बढ़ेगी, खर्च संतुलित रखें।

स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है।

7. तुला (Libra)

करियर: कार्य में सफलता, निर्णय सोच-समझकर लें।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धन: नए आय के स्रोत मिल सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन दें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: चुनौतियां आएंगी, धैर्य और समझदारी जरूरी रहेगी।

लव: सिंगल राशियों के लिए प्रेम संबंध शुभ रहेगा।

धन: निवेश में लाभ संभव।

स्वास्थ्य: शारीरिक थकान हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: नए विचार और योजनाएं लाभकारी बने रहेंगे।

लव: परिवार और साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा।

धन: खर्च बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: हल्का पेट दर्द या अपच हो सकता है।

उपाय: गुरुवार को हनुमान जी को चने अर्पित करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: मेहनत का फल मिलेगा।

लव: प्रेम संबंध में समझदारी और संवाद जरूरी।

धन: निवेश से लाभ होगा।

स्वास्थ्य: रीढ़ और मांसपेशियों का ध्यान रखें।

उपाय: शनिवार को काली वस्तु या अन्न दान करें।

11. कुम्भ (Aquarius)

करियर: नए विचार और योजना लाभकारी साबित होंगे।

लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।

धन: आय बढ़ेगी, खर्च संतुलित रखें।

स्वास्थ्य: मानसिक थकान कम करने के लिए ध्यान लाभकारी।

उपाय: हरे पौधे लगाएं।

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्य में सहयोग और स्थिरता बनी रहेगी।

लव: रिश्तों में विश्वास बनाए रखें।

धन: पुराने निवेश से लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: हड्डियों और पेट का ध्यान रखें।