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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (18:05 IST)

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 अगस्‍त 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

18 August 2026 Shubh Muhurat
Written By: चेतन गौड़
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (14:17 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 18 August 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 18 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 18 अगस्त 2026, मंगलवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:
 

मंगलवार, 18 अगस्‍त 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्व
श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को महिलाएं मंगला गौरी व्रत रखती हैं।
यह व्रत माता पार्वती (मंगला गौरी) को समर्पित है।
यह व्रत अखंड सौभाग्य, सुयोग्य वर की प्राप्ति और वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि के लिए किया जाता है।
श्रावण शुक्ल षष्ठी का दिन भगवान विष्णु के भावी अवतार 'कल्कि' की जयंती के रूप में भी जाना जाता है।
 
आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।
 

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: मंगलवार
तिथि: शुक्‍ल षष्ठी 
पक्ष: शुक्‍ल पक्ष
मास: श्रावण (शुक्‍ल पक्ष)
ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)
विक्रम संवत: 2083
शक संवत: 1948
 

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: स्वाति पूर्ण रात्रि तक
योग: शुक्ल रात्रि 03:23 से 19 अगस्त तक
करण: तैतिल शाम 05:50 तक, गर पूर्ण रात्रि तक
चन्द्र राशि: तुला राशि में 
सूर्य राशि: सिंह राशि में
 
पंचक: आज पंचक नहीं है। 
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:17 से 03:08 तक   
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:50 से 03:40 तक
ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:50 से 05:35 तक
 

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 03:53 से शाम 05:29 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)
 
यमगण्ड: सुबह 09:31 से 11:07 तक
गुलिक काल: दोपहर 12:42 से 02:18 तक
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: उत्तर दिशा में यात्रा से बचें। 
 
निवारण/उपाय: यदि आज उत्तर दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो पहले हनुमान जी का ध्यान करें और 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का जाप करें।

सावन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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