Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 अगस्‍त 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 04 August 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 04 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 04 अगस्त 2026, मंगलवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

मंगलवार, 04 अगस्‍त 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्व

आज के दिन माता मंगला गौरी (माता पार्वती) एवं भगवान हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है।

सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुख-समृद्धि की प्राप्ति के लिए मंगला गौरी का व्रत एवं पूजन करती हैं।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें।

सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: मंगलवार

तिथि: षष्‍ठी (रात्रि 10:07 तक, तत्पश्चात सप्तमी)

पक्ष: कृष्ण पक्ष

मास: श्रावण (कृष्ण पक्ष)

ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: रेवती (रात्रि 09:57 तक, तत्पश्चात अश्विनी)

योग: धृति (सायं 07:36 तक, तत्पश्चात शूल)

करण: गर (प्रातः 10:36 तक), वणिज (रात्रि 10:08 तक)

चन्द्र राशि: मीन राशि में

सूर्य राशि: कर्क राशि में

पंचक: रात्रि 8:12 तक रहेगा।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:00 से 12:54 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:42 से 03:35 तक

ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 04:08 से 04:56 तक

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 03:48 से सायं 05:28 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: प्रातः 09:05 से 10:46 तक

गुलिक काल: दोपहर 12:27 से 02:07 तक

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: मंगलवार के दिन उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना अशुभ माना जाता है।

निवारण/उपाय: अगर आज उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना आवश्‍यक हो तो घर से निकलने से पहले श्री हनुमान जी के मंत्र ॐ हं हनुमते नमः या हनुमान चालीसा का पाठ करें।





सावन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!