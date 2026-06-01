Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 2 जून 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो! Today Shubh Muhurat 02 June 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 02 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Weekly Horoscope 1 to 7 June: साप्ताहिक राशिफल (1 से 7 जून 2026): अपने भाग्य को जानें और तैयार रहें क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 02 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। आज मंगलवार, 2 जून 2026 है। हिंदू पंचांग के अनुसार आजज्येष्ठ अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। मंगलवार का दिन संकटमोचन हनुमान जी और साहस के कारक मंगल देव की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस बार अधिकमास में ज्येष्ठ बड़ा मंगल भी मनाया जा रहा है।

आइए जानते हैं 2 जून 2026 का विस्तृत पंचांग, शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय: आज का पंचांग: 2 जून 2026 विक्रम संवत: 2083 (सिद्धार्थी)

शक संवत: 1948 (परावभ) महीना: ज्येष्ठ अधिकमास (मलमास / पुरुषोत्तम मास)

पक्ष: कृष्ण पक्ष तिथि: द्वितीया तिथि- दोपहर 03:04 तक (इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: मूल नक्षत्र- शाम 06:14 तक (इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र) योग: साध्य योग- सुबह 04:31 तक (इसके बाद शुभ योग)

करण: गर- दोपहर 03:04 तक (इसके बाद वणिज) सूर्योदय: सुबह 05:24 एएम सूर्यास्त: शाम 07:15 पीएम

चंद्रराशि: धनु राशि (दिन-रात) आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings) यदि आप कल कोई नया काम, लेन-देन या यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो इन शुभ समयों का ध्यान रखें:

अभिजित मुहूर्त (सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त): दोपहर 11:52 से दोपहर 12:47 तक। ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:02 से सुबह 04:43 तक।

अमृत काल: दोपहर 12:51 से दोपहर 02:30 तक। विजय मुहूर्त: दोपहर 02:38 से दोपहर 03:33 तक।

गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:14 से शाम 07:35 तक। अशुभ समय (राहुकाल और वर्जित समय) धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन अवधियों में किसी भी प्रकार के मांगलिक या नए कार्यों की शुरुआत से बचना चाहिए:

राहुकाल: दोपहर 03:47 से शाम 05:31 तक (इस समय में नया कार्य शुरू न करें)। यमगंड काल: सुबह 08:52 से सुबह 10:36 तक।