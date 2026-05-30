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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : शनिवार, 30 मई 2026 (17:06 IST)

क्या आप भी गलत तरीके से करते हैं गायत्री मंत्र का जाप? जानें सही नियम और 21 दिनों में देखें चमत्कारी बदलाव

gayatri mata
गायत्री मंत्र को वेदों का महामंत्र माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि यह सूखी हुई जिंदगी को भी हरा-भरा कर सकता है। लेकिन अक्सर लोग जाने-अनजाने में इसका जाप करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उन्हें इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। आइए जानते हैं गायत्री मंत्र जाप के वे सही नियम और साधना विधि, जिसे यदि आप 21 दिनों तक सही तरीके से अपना लें, तो जीवन में चमत्कारी बदलाव महसूस करेंगे।
 
।।ॐ भूर्भुव: स्व: तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न: प्रचोदयात्।।- यह मंत्र ईश्‍वर और सूर्य को समर्पित है।
अर्थ: सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परामात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं, परमात्मा का वह तेज हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करें।
 

गायत्री मंत्र का महत्व: 

यह परमेश्‍वर की प्रार्थना का मंत्र होने के साथ ही यह सूर्य मंत्र भी है। इस मंत्र को जपने से शक्ति का संचार होता है। इसे वेदों का सार और सभी मंत्रों का महामंत्र माना जाता है। नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और कई अन्य लाभ मिलते हैं। गायत्री मंत्र व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक कर पाता है।

कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां?

अशुद्ध उच्चारण: गायत्री मंत्र का सस्वर और शुद्ध उच्चारण बहुत जरूरी है। गलत उच्चारण से मंत्र का प्रभाव कम हो जाता है।
गलत समय पर जाप: हर समय गायत्री मंत्र का मानसिक जाप तो किया जा सकता है, लेकिन माला फेरकर या बोलकर जाप करने के कड़े नियम हैं।
बिना आसन के बैठना: जमीन पर सीधे बैठकर जाप करने से मंत्र से उत्पन्न ऊर्जा धरती में समा जाती है। हमेशा कुशा या ऊन के आसन का प्रयोग करें।
 

गायत्री मंत्र जाप के 5 अचूक नियम

यदि आप 21 दिनों का संकल्प ले रहे हैं, तो इन नियमों का पालन अनिवार्य है:
1. तीन 'संध्या' का सही समय (त्रिकाल संध्या)
गायत्री मंत्र के जाप के लिए दिन में तीन समय सबसे उत्तम माने गए हैं:
प्रातःकाल (सूर्योदय से पहले): सूर्योदय से थोड़ी देर पहले जाप शुरू करें और सूर्योदय के बाद तक करें। (इस समय मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए)।
मध्यान्ह काल (दोपहर): दोपहर के समय भी इसका जाप किया जाता है। (इस समय मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए)।
सायंकाल (सूर्यास्त से ठीक पहले): सूर्यास्त से कुछ समय पहले शुरू करके सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक करें। (इस समय मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए)।
 
2. मंत्र का शुद्ध उच्चारण
"ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात॥"
नियम: प्रातःकाल में जाप करते समय आवाज थोड़ी बाहर आ सकती है, लेकिन दोपहर और शाम के समय उपांशु जाप (होठ हिलें पर आवाज बाहर न आए) या मानसिक जाप सबसे श्रेष्ठ माना जाता है।
 
3. माला और आसन का चुनाव
जाप के लिए रुद्राक्ष या चंदन की माला का प्रयोग करें।
माला जपते समय अंगूठे और अनामिका (तीसरी उंगली) का सहयोग लें, तर्जनी (इंडेक्स फिंगर) से माला को कभी न छुएं।
 
4. 21 दिनों का संकल्प और ब्रह्मचर्य
अगर आप चमत्कारी बदलाव देखना चाहते हैं, तो 21 दिनों तक रोज कम से कम 3 माला (324 बार) या 5 माला का संकल्प लें। इस दौरान सात्विक भोजन करें (प्याज, लहसुन, मांस-मदिरा से दूर रहें) और विचारों की पवित्रता बनाए रखें।
 

21 दिनों में दिखने वाले 5 चमत्कारी बदलाव

जब आप पूरी निष्ठा से 21 दिनों तक सही नियम से जाप करते हैं, तो आपके भीतर ये बदलाव साफ महसूस होने लगते हैं:
मानसिक स्पष्टता और तेज बुद्धि: गायत्री मंत्र मुख्य रूप से बुद्धि को प्रखर करने का मंत्र है ("धियो यो नः प्रचोदयात" - अर्थात हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें)। विद्यार्थियों और निर्णय न ले पाने वाले लोगों के लिए यह वरदान है।
तनाव और एंग्जायटी का खात्मा: मंत्र के कंपन (Vibrations) मस्तिष्क की नसों को शांत करते हैं, जिससे गुस्सा कम आता है और मानसिक शांति मिलती है।
चेहरे पर अनोखा ओज (Glow): नियमित जाप से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक और आकर्षण (Magnetism) पैदा होता है।
नकारात्मक शक्तियों और नजर दोष से रक्षा: आपके चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच (Aura) बन जाता है, जिससे बुरी नजर या नेगेटिव एनर्जी का असर आप पर नहीं होता।
कार्यों में सफलता: एकाग्रता बढ़ने से आप जो भी काम हाथ में लेते हैं, उसमें सफलता की दर कई गुना बढ़ जाती है।
 
विशेष बात: महिलाओं के लिए मासिक धर्म (Periods) के दौरान इस मंत्र का जोर से या माला पर जाप वर्जित माना गया है, हालांकि वे मानसिक रूप से मन ही मन स्मरण कर सकती हैं।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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