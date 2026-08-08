Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 अगस्‍त 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 11 August 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 11 अगस्त 2026, मंगलवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

मंगलवार, 11 अगस्‍त 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्व

आज का दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पावन, ऊर्जावान और कल्याणकारी है।

आज श्रावण माह का मंगलवार होने से मंगला गौरी का व्रत का रखा जाता है।

यह व्रत माता मंगला गौरी (देवी पार्वती) को समर्पित है।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: मंगलवार

तिथि: कृष्ण चतुर्दशी

पक्ष: कृष्ण पक्ष

मास: श्रावण (कृष्ण पक्ष)

ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: पुनर्वसु प्रात: 10:09 तक, उसके बाद पुष्य।

योग: सिद्धि शाम 06:51 तक, उसके बाद व्यतीपात।

करण: विष्टि दोपहर 03:22 तक, शकुनि रात्रि 01:52 से 12 अगस्त तक।

चन्द्र राशि: कर्क राशि में।

सूर्य राशि: कर्क राशि में।

पंचक: आज पंचक नहीं है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:18 से 01:09 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:52 से 03:43 तक

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:49 से 05:34 तक

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 03:56 से 05:33 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: प्रात: 09:31 से 11:07 तक

गुलिक काल: दोपहर 12:44 से 02:20 तक

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: आज के दिन उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज उत्तर दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें।





सावन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!