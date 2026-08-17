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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (17:09 IST)

Shani Gochar 2026: रेवती नक्षत्र में शनि की बदली चाल, जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर

shani in revati nakshatra in hindi
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (17:16 IST)
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Saturn transit in Revati Nakshatra 2026: शनिदेव वक्री अवस्था में 20 अगस्त को रेवती नक्षत्र के प्रथम पद में गोचर करने वाले हैं, इससे पहले वे दूसरे पद में थे। शनि के इस बदलाव से देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था समेत मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध देव हैं और शनि की यह वक्री चाल कई राशियों के लिए संभलकर चलने का संकेत दे रही है, तो वहीं कुछ राशियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम भी दिलाएगी। आइए जानते हैं शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

1. मेष राशि: संयम और बचत का मंत्र

शनि का यह गोचर आपके खर्च, तनाव और भागदौड़ को बढ़ा सकता है। नौकरीपेशा लोग दफ्तर में भाषा पर नियंत्रण रखें और व्यापारी किसी भी नए सौदे या कागजी कार्रवाई में जल्दबाजी न करें। निवेश से बचें, विदेश यात्राओं में सावधानी बरतें और अध्यात्म की ओर ध्यान लगाएं।
 

2. वृषभ राशि: आर्थिक लाभ और मान-सम्मान

रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर आपके ग्यारहवें भाव (लाभ भाव) को प्रभावित करेगा। आपकी आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और लंबे समय से रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

3. मिथुन राशि: करियर में नए अवसर और पदोन्नति

कर्म भाव में शनि की यह स्थिति नौकरीपेशा लोगों के लिए अनुकूल रहेगी। दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार से जुड़े जातकों को किसी बड़े सौदे से लाभ होने की संभावना है।
 

4. कर्क राशि: धैर्य और बुद्धिमत्ता से लें काम

भाग्य और उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में नतीजों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। नौकरी व बिजनेस में अधिक मेहनत की जरूरत होगी। वरिष्ठों से तालमेल बिठाकर चलें और कानूनी कागजात अधूरे न छोड़ें। आर्थिक फैसले किसी के दबाव में आकर न लें और परिवार से संवाद बनाए रखें।
 

5. सिंह राशि: स्वास्थ्य और धन के प्रति रहें सतर्क

आठवें भाव में शनि का यह प्रभाव अचानक धन हानि या गुप्त चिंताओं का कारण बन सकता है। सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरतें, विशेषकर खान-पान पर ध्यान दें। वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी रखें।
 

6. कन्या राशि: व्यापारिक साझेदारी और वैवाहिक जीवन में संतुलन

सातवें भाव में शनि का यह गोचर मिला-जुला रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में स्पष्टता रखें और बिना सोचे-समझे नया निवेश न करें। जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें ताकि छोटी-छोटी बातों पर तनाव न बढ़े।

7. तुला राशि: शत्रुओं पर विजय और प्रतियोगिता में सफलता

छठे भाव में शनि की यह चाल आपके लिए लाभकारी रहेगी। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है। कोर्ट-कचहरी के मामलों में स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है।
 

8. वृश्चिक राशि: सतर्कता और एकाग्रता जरूरी

करियर, शेयर बाजार और लव लाइफ में सतर्क रहने की जरूरत है। ऑफिस में काम पूरा होने में वक्त लग सकता है। बिना जानकारी के जोखिम भरे निवेश से नुकसान हो सकता है। छात्रों को पढ़ाई में मन लगाना होगा और लव लाइफ में किसी भी गलतफहमी को शांत बातचीत से सुलझाना होगा।

9. धनु राशि: पारिवारिक सामंजस्य और संपत्ति के मामले

चौथे भाव में शनि के गोचर से भूमि या भवन से जुड़े फैसलों में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त मेहनत से ही सफलता मिलेगी।
 

10. मकर राशि: क्रोध पर काबू और संतुलित बजट

अगले 50 दिन काम में देरी और अतिरिक्त जिम्मेदारियां तनाव बढ़ा सकती हैं। नौकरी बदलने या नया बिजनेस शुरू करने में जल्दबाजी न करें। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें ताकि अपनों और भाई-बहनों से रिश्ते न बिगड़ें। बजट बनाकर चलें और वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें।
 

11. कुंभ राशि: वाणी पर नियंत्रण और आर्थिक नियोजन

दूसरे भाव में शनि का प्रभाव जमा पूंजी के विवेकपूर्ण इस्तेमाल का संकेत देता है। परिजनों के साथ बातचीत में सौम्यता बनाए रखें। अटका हुआ पैसा निकालने के प्रयास सफल हो सकते हैं।
 

12. मीन राशि: मानसिक शांति और आत्म-मंथन की आवश्यकता

शनि आपकी ही राशि में वक्री अवस्था में हैं। शारीरिक थकान और मानसिक द्वंद्व महसूस हो सकता है। कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें और नियमित योग व ध्यान का सहारा लें।
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