शनिवार, 23 मई 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Weekly horoscope 25 To 31 May 2026
Written By पं. प्रेमकुमार शर्मा
Last Updated : शनिवार, 23 मई 2026 (17:11 IST)

Weekly Horoscope May 25 to 31: साप्ताहिक राशिफल 2026, हर राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है नया सप्ताह

Pictured is an astrology book with the Sun, Moon, stars and constellations, and the weekly horoscope 2026 message for the 12 zodiac signs
Weekly horoscope predictions: 25 मई से 31 मई 2026 का सप्ताह संयम, योजना और नए अवसरों का संकेत दे रहा है। यह सप्ताह निवेश, व्यवसाय और करियर के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए समय निकालें। साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से जानें आप घर, परिवार और कार्यक्षेत्र में किस तरह के बेहतर निर्णय ले सकते हैं।ALSO READ: शनि-केतु का बड़ा खेल: 25 नवंबर तक इन 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे कर्मफल दाता, बदल जाएगी तकदीर
 
साप्ताहिक राशिफल (25 मई से 31 मई 2026)
 
 

मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)

आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन बजट बनाकर चलना जरूरी होगा। इस सप्ताह आपको आत्मविश्वास और नियंत्रण महसूस होगा, जिससे आप महत्वपूर्ण काम आसानी से पूरा कर पाएंगे। प्रेम जीवन में गहराई आएगी और रिश्ते मजबूत होंगे। करियर में धीरे-धीरे प्रगति होगी और आपको सराहना मिल सकती है। घर में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन गर्व का कारण बनेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले आपके पक्ष में रहेंगे। यात्रा से पहले योजना जांच लेना बेहतर रहेगा।

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: येलो

 

वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई)

आर्थिक लाभ समझदारी से लिए गए फैसलों से मिलेगा। प्रेम जीवन में थोड़ी चुनौती आ सकती है, इसलिए धैर्य रखें। सकारात्मक सोच से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। यह सप्ताह खासकर बिजनेस में नए मौके लेकर आ सकता है, जिससे प्रगति होगी। घर का माहौल खुशहाल रहेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। यात्रा थोड़ी थकाने वाली हो सकती है, लेकिन नए लोगों से जुड़ाव होगा। प्रॉपर्टी के फैसले आपके अनुसार सही साबित हो सकते हैं। बेचैनी होने पर कोई अच्छा शौक अपनाना फायदेमंद रहेगा।

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: रेड

 

मिथुन (21 मई – 21 जून)

आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी, बस फिजूल खर्च से बचें। प्रेम जीवन में एक-दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना जरूरी है। यह सप्ताह आपके बिजनेस से जुड़े भ्रम को दूर करेगा और निर्णय लेना आसान बनाएगा। परिवार के साथ छोटी यात्रा रिश्तों को बेहतर बनाएगी। आपकी समझदारी आपको अच्छे मौके दिखाएगी। विदेश यात्रा का योग बन सकता है। प्रॉपर्टी डील में देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें। दोस्तों की सलाह बिना सोचे-समझे न मानें। पढ़ाई में अनुशासन से सफलता मिलेगी।

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: पर्पल

 

कर्क (22 जून – 22 जुलाई)

आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें, खासकर नए निवेश में। प्रेम संबंधों में ईमानदारी और समझ जरूरी होगी। यह सप्ताह आपके जीवन में स्पष्टता लेकर आएगा। मेहनत का अच्छा फल मिलेगा और पहचान मिल सकती है। परिवार में आपका सहयोग माहौल को अच्छा बनाएगा। सेहत के लिए आप अनुशासित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। यात्रा से मन तरोताजा होगा। मनचाही प्रॉपर्टी मिलने के संकेत हैं। छोटी बातों पर विवाद से बचें। पढ़ाई में लापरवाही से नुकसान हो सकता है।

शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: मैजेंटा

 

सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)

नए अवसर और कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे। परिवार में अपनापन और खुशी बनी रहेगी। सेहत के लिए संतुलन जरूरी है, शॉर्टकट से बचें। काम में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। यह सप्ताह आपको खुशी, प्यार और सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा। यात्रा से नए अनुभव मिलेंगे। प्रॉपर्टी निवेश फायदेमंद रहेगा। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। छात्रों को गलत तरीकों से बचना चाहिए।ALSO READ: गंगा दशहरा विशेष: रोंगटे खड़े कर देगी गंगा आरती की ये 5 अलौकिक बातें, जानकर रह जाएंगे दंग

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: ग्रीन

 

कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर)

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, बस लापरवाही से खर्च न करें। प्रेम जीवन में साथी को भावनात्मक सहारा देना जरूरी होगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन नई परेशानी को नजरअंदाज न करें। यह सप्ताह काम में कुछ चुनौतियां ला सकता है, जिन्हें धैर्य और समझदारी से पार करना होगा। धीरे-धीरे आगे बढ़ने से सफलता मिलेगी। घर का माहौल अच्छा रहेगा अगर आप अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाएं। यात्रा के अच्छे मौके मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं।

शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: ऑफ-व्हाइट

 

तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर)

छोटे निवेश भविष्य में लाभ दे सकते हैं। प्रेम जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ बदलाव जरूरी होंगे। यह सप्ताह आपके करियर और बिजनेस को मजबूत करने में मदद करेगा। परिवार के लोग मुश्किल समय में आपसे सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। सेहत के लिए वातावरण से बचाव जरूरी है। परिवार के साथ यात्रा खुशी देगी। अभी नई प्रॉपर्टी में निवेश से बचें। अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा।

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: ब्राउन

 

वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर)

खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। प्रेम जीवन में समझदारी और देखभाल से रिश्ते मजबूत होंगे। यह सप्ताह आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा और काम में आपकी बातों का असर दिखेगा। परिवार की समस्याएं आप समझदारी से सुलझा पाएंगे। सेहत का ध्यान रखें, खासकर मौसम से बचाव करें। यात्रा रोमांचक और फायदेमंद हो सकती है। प्रॉपर्टी बेचने से लाभ हो सकता है। दोस्तों से बात करते समय शब्दों का ध्यान रखें। पढ़ाई में खुद मेहनत करना जरूरी होगा।

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: मैरून

 

धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर)

अच्छी सेहत इस सप्ताह आपकी ताकत बनेगी। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन योजना बनाकर चलना बेहतर होगा। प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। परिवार में शांति और संतुलन रहेगा। काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य रखें। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई अच्छा सौदा हो सकता है। किसी धार्मिक या ऐतिहासिक जगह की यात्रा मानसिक शांति देगी। अचानक बदलावों के लिए तैयार रहें। पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी।

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: पिंक

 

मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी)

आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें। यह सप्ताह आपकी बातचीत की कला को मजबूत करेगा और आपको काम में सहयोग मिलेगा। परिवार में प्यार और समझ बढ़ेगी। प्रेम जीवन में भरोसा और प्रतिबद्धता दिखाना जरूरी होगा। आध्यात्मिकता की ओर रुझान आपको शांति देगा। यात्रा से नए अनुभव मिलेंगे। अच्छी प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिल सकता है। कुछ चुनौतियों में परिवार का सहयोग लेना पड़ सकता है। पढ़ाई में तुरंत सुधार जरूरी होगा।

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: ग्रे

 

कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी)

यह सप्ताह आपको काम में अपनी क्षमता दिखाने का मौका देगा। परिवार के बड़ों की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आर्थिक निवेश में सावधानी रखें। प्रेम जीवन को निजी रखना बेहतर रहेगा। घर के बड़े लोगों की सेहत का ध्यान रखें। यात्रा की योजना सोच-समझकर बनाएं। धन जुटाने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन मेहनत से समाधान मिलेगा। यह सप्ताह व्यस्त रहेगा। पढ़ाई में नियमितता से सुधार होगा।

शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: ऑरेंज

 

मीन (20 फरवरी – 20 मार्च)

बिजनेस में लंबी अवधि के निवेश से लाभ होगा। प्रेम जीवन में निरंतर प्रयास से रिश्ता मजबूत होगा। नियमित व्यायाम से सेहत बेहतर रहेगी। यात्रा में थोड़ी देरी हो सकती है। इस सप्ताह आपका ध्यान और एकाग्रता आपको काम में आगे बढ़ाएगी। माता-पिता की सलाह प्रॉपर्टी विवाद सुलझाने में मदद करेगी। प्रॉपर्टी का अच्छा सौदा मिल सकता है। भौतिक चीजों के आकर्षण से दूर रहना बेहतर रहेगा। पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, इसलिए फोकस बनाए रखें।ALSO READ: Padmini Ekadashi 2026: अधिकमास की पद्मिनी एकादशी की 5 खास बातें, जानिए व्रत रखने के 5 नियम

शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: क्रीम

लेखक के बारे में
पं. प्रेमकुमार शर्मा
ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, रत्नशास्त्र व अंकशास्त्र.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वृषभ संक्रांति 2026: सूर्य के राशि परिवर्तन से 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा फायदा

वृषभ संक्रांति 2026: सूर्य के राशि परिवर्तन से 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा फायदा15 मई 2026, शुक्रवार की सुबह 06:00 बजे जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर शुक्र की प्रिय राशि वृषभ में कदम रखेंगे, तो 5 राशियों के किस्मत के सितारे बुलंदी पर पहुंच जाएंगे। 15 जून तक सूर्य यहीं रहकर इन राशियों को बड़ा लाभ देंगे। चलिए जानते हैं कि क्या आपकी राशि भी है इसमें शामिल।

वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tips

वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tipsVastu Shastra n Happy Home Tips: खुशहाल घर ही खुशहाल जीवन की नींव है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालती है। यहां खुशहाल घर बनाए रखने और खुशहाल जीवन के लिए 10 सबसे सरल और प्रभावी वास्तु उपाय दिए गए हैं, जिन्हें आप आसानी से अपना सकते हैं...

सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफल

सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफलज्योतिषीय कैलेंडर में 15 मई 2026, शुक्रवार का दिन बेहद खास होने वाला है। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य अपने मेष राशि के सफर को विराम देकर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जिसे 'वृषभ संक्रांति' के नाम से जाना जाता है।

सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफल

सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफलज्योतिष की दुनिया में सूर्य का राशि परिवर्तन महज एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि हमारे जीवन की ऊर्जा बदलने का संकेत है। 15 मई 2026, शुक्रवार की सुबह 06:00 बजे जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर शुक्र की प्रिय राशि वृषभ में कदम रखेंगे, तो पूरे ब्रह्मांड का मिजाज बदल जाएगा। 15 जून तक सूर्य यहीं रहकर हमारे आर्थिक फैसलों, पारिवारिक रिश्तों और आत्मविश्वास को नई दिशा देंगे। आइए जानते हैं, इस 'सौर-क्रांति' का आपकी राशि पर क्या असर होने वाला है।

अधिकमास 2026: क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें पूजा विधि, मंत्र और 6 खास बातें

अधिकमास 2026: क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें पूजा विधि, मंत्र और 6 खास बातेंप्रत्येक तीसरे साल अधिकमास का संयोग बनता है। इस मास को पुरुषोत्तम माह भी कहते हैं। साल 2026 में ज्येष्ठ अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) का योग बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जब एक ही चंद्र मास दो बार आता है, तो पहले वाले को 'अधिकमास' और दूसरे को 'शुद्ध' या 'निज' मास कहा जाता है। यहां ज्येष्ठ अधिकमास 2026 की तिथियां और इस दौरान पालन किए जाने वाले नियम दिए गए हैं। 17 मई 2026 (रविवार) से 15 जून 2026 (सोमवार) तक अधिकमास रहेगा। चलिए जानते हैं इस माह की 6 खास बातें।

और भी वीडियो देखें

Weekly Horoscope May 25 to 31: साप्ताहिक राशिफल 2026, हर राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है नया सप्ताह

Weekly Horoscope May 25 to 31: साप्ताहिक राशिफल 2026, हर राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है नया सप्ताहHoroscope May 25 to May 31 2026: इस सप्ताह आपको बिजनेस में लंबी अवधि के निवेश से लाभ होगा। नियमित व्यायाम से सेहत बेहतर रहेगी। यात्रा में थोड़ी देरी हो सकती है। प्रेम जीवन में निरंतर प्रयास से रिश्ता मजबूत होगा। ध्यान और एकाग्रता आपको काम में आगे बढ़ाएगी...

शनि-केतु का बड़ा खेल: 25 नवंबर तक इन 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे कर्मफल दाता, बदल जाएगी तकदीर

शनि-केतु का बड़ा खेल: 25 नवंबर तक इन 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे कर्मफल दाता, बदल जाएगी तकदीरज्योतिष शास्त्र में शनि और केतु के षडाष्टक योग को आमतौर पर एक चुनौतीपूर्ण योग माना जाता है, क्योंकि इसमें दो उग्र और क्रूर ग्रह एक-दूसरे से छठे और आठवें भाव में होते हैं। लेकिन 25 नवंबर 2026 तक का समय सभी के लिए बुरा नहीं है। इस बार यह योग 5 भाग्यशाली राशियों की सोई हुई किस्मत को जगाने आ रहा है।

Nautapa 2026: नौतपा क्या है? जानें इसके कारण और लक्षण

Nautapa 2026: नौतपा क्या है? जानें इसके कारण और लक्षणWhat is Nautapa: नौतपा भारतीय ज्योतिष और लोक परंपरा का एक ऐसा शब्द है, जो भीषण गर्मी का प्रतीक माना जाता है। जब सूर्य की तपिश अपने चरम पर होती है और धरती 'भट्टी' की तरह तपने लगती है, तब उस समय को नौतपा कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जब सूर्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो उसके शुरुआती 9 दिनों को नौतपा कहा जाता है।

Padmini Ekadashi 2026: अधिकमास की पद्मिनी एकादशी की 5 खास बातें, जानिए व्रत रखने के 5 नियम

Padmini Ekadashi 2026: अधिकमास की पद्मिनी एकादशी की 5 खास बातें, जानिए व्रत रखने के 5 नियमPadmini Ekadashi 2026 Rules: अधिकमास की पद्मिनी एकादशी को बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन किए गए व्रत और पूजा का फल कई गुना माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। भक्तजन विष्णु जी को अर्घ्य, दीप, पुष्प और फल चढ़ाते हैं। आइए यहां जानते हैं इस एकादशी की खास बातें और महत्वपूर्ण नियम के बारे में...

Surya Gochar 2026: रोहिणी नक्षत्र में आ रहे हैं सूर्य देव, इन 6 राशि वालों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Surya Gochar 2026: रोहिणी नक्षत्र में आ रहे हैं सूर्य देव, इन 6 राशि वालों के शुरू होंगे अच्छे दिनSun transit in Rohini Nakshatra 2026: सूर्य देव का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश आमतौर पर 'नौतपा' की शुरुआत से भी जोड़ा जाता है। 25 मई को सूर्य का रोहिणी में गोचर होगा। इस बार सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन 6 राशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। इन राशि वालों के जीवन से परेशानियां खत्म होंगी, अटका हुआ धन वापस मिलेगा और करियर में ऊंची उड़ान भरने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं कि सूर्य देव किन 6 भाग्यशाली राशियों की किस्मत बदलने आ रहे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com